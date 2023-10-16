«Зенит» интересуется форвардом «Црвены Звезды» и сборной Сербии U19 Миятовичем (Sportske Vesti)
«Зенит» интересуется 18-летним футболистом «Црвены Звезды».
Внимание петербуржского клуба привлек нападающий Йован Миятович, сообщает Sportske Vesti. Стоимость возможного трансфера на данный момент неизвестна.
В текущем сезоне чемпионата Сербии Миятович провел 4 матча и отличился 1 забитым голом. Всего на его счету 2 мяча в 21 игре за основную команду «Црвены Звезды».
В составе сборной Сербии U19 форвард провел 13 матчей и забил 4 гола.
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