«Зенит» интересуется форвардом «Црвены Звезды» и сборной Сербии U19 Миятовичем (Sportske Vesti)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы сборная Сербии U-19 Йован Миятович Футбол

«Зенит» интересуется 18-летним футболистом «Црвены Звезды».

Внимание петербуржского клуба привлек нападающий Йован Миятович, сообщает Sportske Vesti. Стоимость возможного трансфера на данный момент неизвестна. 

В текущем сезоне чемпионата Сербии Миятович провел 4 матча и отличился 1 забитым голом. Всего на его счету 2 мяча в 21 игре за основную команду «Црвены Звезды». 

В составе сборной Сербии U19 форвард провел 13 матчей и забил 4 гола. 

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2 комментария

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dr. cage
Предраг уже третий раз обновился в менеджере.. Респект..
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За Валенсию с 1999
Кассьерра и Сергеев значит пойдут на повышение в условные Жальгирис или ХИК
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