«Зенит» интересуется форвардом «Црвены Звезды» и сборной Сербии U19 Миятовичем (Sportske Vesti)

«Зенит» интересуется 18-летним футболистом «Црвены Звезды».

Внимание петербуржского клуба привлек нападающий , сообщает Sportske Vesti. Стоимость возможного трансфера на данный момент неизвестна.

В текущем сезоне чемпионата Сербии Миятович провел 4 матча и отличился 1 забитым голом. Всего на его счету 2 мяча в 21 игре за основную команду « ».

В составе сборной Сербии U19 форвард провел 13 матчей и забил 4 гола.

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