У «Зенита» есть приоритетное право покупки двух игроков «Црвены Звезды» – форварда Миятовича и хавбека Стаменича
«Зенит» получил приоритетное право подписания двух игроков «Црвены Звезды».
По информации Mozzart Sport, одним из футболистов, о которых идет речь, является Йован Миятович – «Зенит» заинтересовался 18-летним форвардом еще летом, наблюдая за его игрой на Кубке PARI Премьер.
Отмечается, что «Црвена Звезда» готова продать Миятовича и еще одного игрока в зимнее трансферное окно.
Интерес к нападающему также предъявляет «Фейеноорд» – нидерландцы готовы предложить за него 5 млн евро. Кроме того сообщается, что за Миятовичем также следит «Ювентус».
Вторым игроком «Црвены Звезды», попавшим в сферу интересов «Зенита», стал новозеландский полузащитник Марко Стаменич. Напомним, что «Газпром» спонсирует сербский клуб.
В текущем сезоне на счету Йована Миятовича 4 гола и 1 ассист в 11 матчах за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии. Его подробная статистика доступна здесь.
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На самом деле пусть купят хоть кого-нибудь. Видно, что Семак с нынешним составом не может быть на первых ролях в России, нужно усиление.