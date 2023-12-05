У «Зенита» есть приоритетное право покупки двух игроков «Црвены Звезды» – форварда Миятовича и хавбека Стаменича

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«Зенит» получил приоритетное право подписания двух игроков «Црвены Звезды».

По информации Mozzart Sport, одним из футболистов, о которых идет речь, является Йован Миятович – «Зенит» заинтересовался 18-летним форвардом еще летом, наблюдая за его игрой на Кубке PARI Премьер.

Отмечается, что «Црвена Звезда» готова продать Миятовича и еще одного игрока в зимнее трансферное окно.

Интерес к нападающему также предъявляет «Фейеноорд» – нидерландцы готовы предложить за него 5 млн евро. Кроме того сообщается, что за Миятовичем также следит «Ювентус».

Вторым игроком «Црвены Звезды», попавшим в сферу интересов «Зенита», стал новозеландский полузащитник Марко Стаменич. Напомним, что «Газпром» спонсирует сербский клуб.

В текущем сезоне на счету Йована Миятовича 4 гола и 1 ассист в 11 матчах за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии. Его подробная статистика доступна здесь.

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30 комментариев
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сейчас их сразу захочет купить Спартак, а потом через подручные СМИ будет ныть, что Зенит увел у него игроков)
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Не возражаю, Эракович ко двору пришёлся.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
не забудьте потом поплакать, что Зенит увёл гениальную находку у бедного несчастного спартака)
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+6
Ответ Роман
о, 🤡 , свои мысли из Кащенко решил здесь излить.... недоблогер, Эракович проходил медосмотр для Спартака.пиши дальше
ну вот, первый сектант порвался))
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ждем теперь, пока спартак кем-то из них заинтересуется, а потом будет искренне удивляться, когда игрока в итоге купит зенит)
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Ответ Trash Talking
Славянская мощь и бразильская техника! Так победим! На самом деле пусть купят хоть кого-нибудь. Видно, что Семак с нынешним составом не может быть на первых ролях в России, нужно усиление.
А почему он с нынешним составом не может быть на первых ролях?
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С такой фамилией должен быть забивным форвардом, как блиставший в Испании Предраг Миятович.
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Ответ Андрей Макаров
Комментарий скрыт
Всего 5 чемпионств?
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Ответ S1rAlex
Газом потянуло от этой новости
Проветривай,совет путёвый.
+6
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Славянская мощь и бразильская техника! Так победим!
На самом деле пусть купят хоть кого-нибудь. Видно, что Семак с нынешним составом не может быть на первых ролях в России, нужно усиление.
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хороший, подвижный нападающий, купить и отдать в аренду на сезончик обратно - самое оно. хотя, с нынешним уровнем лиги, мне кажется, что он и потянет..)
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Миятовича надо брать.
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Так всё равно выбор остается за игроком
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Ответ Роман
о, 🤡 , свои мысли из Кащенко решил здесь излить.... недоблогер, Эракович проходил медосмотр для Спартака.пиши дальше
серьёзно фотку скинь не верю.
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Ответ Роман
Обычно рвешься ты при встречи с кб
давненько у нас тут диванных офников не было) то то я смотрю время как раз из школы им прийти.
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Ответ S1rAlex
Газом потянуло от этой новости
оглянись вокруг себя не. кто тебя .
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