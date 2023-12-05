У «Зенита» есть приоритетное право покупки двух игроков «Црвены Звезды» – форварда Миятовича и хавбека Стаменича

«Зенит» получил приоритетное право подписания двух игроков «Црвены Звезды».

По информации Mozzart Sport, одним из футболистов, о которых идет речь, является – «Зенит» заинтересовался 18-летним форвардом еще летом, наблюдая за его игрой на Кубке PARI Премьер.

Отмечается, что « » готова продать Миятовича и еще одного игрока в зимнее трансферное окно.

Интерес к нападающему также предъявляет « » – нидерландцы готовы предложить за него 5 млн евро. Кроме того сообщается, что за Миятовичем также следит «Ювентус».

Вторым игроком «Црвены Звезды», попавшим в сферу интересов « », стал новозеландский полузащитник . Напомним, что «Газпром» спонсирует сербский клуб.

В текущем сезоне на счету Йована Миятовича 4 гола и 1 ассист в 11 матчах за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии. Его подробная статистика доступна здесь.

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