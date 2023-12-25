Мхитарян продлит контракт с «Интером» до 2025 года
Генрих Мхитарян продлит контракт с «Интером».
34-летний полузащитник подпишет новое соглашение с клубом в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо. Оно будет рассчитано до 2025 года. Стороны достигли устной договоренности еще несколько недель назад, и теперь готовы официально продлить сотрудничество.
Ранее сообщалось, что один из саудовских клубов связался с агентом полузащитника и предложил двухлетний контракт с зарплатой вдвое выше, чем в «Интере».
Мхитарян выступает за миланскую команду с 2022 года. Статистику футболиста можно найти здесь.
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А когда тебе уже под 30 и ты 3 сезона ни туда ни сюда, то намного сложнее вернуться на топ уровень. а Генрих смог, не ожидал.
про Мхитаряна даже писать смешно, из полузащитников Интера он показывает самую стабильную игру в этом сезоне, без него мы бы многих очков недобрали бы, Индзаги всё - таки шарит в футболе, предпочитая молодого и перспективного Фраттези "пенсионера" Мхитаряна, как ты выразился