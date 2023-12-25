Мхитарян продлит контракт с «Интером» до 2025 года

Теги Интер серия А Италия Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян продлит контракт с «Интером».

34-летний полузащитник подпишет новое соглашение с клубом в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо. Оно будет рассчитано до 2025 года. Стороны достигли устной договоренности еще несколько недель назад, и теперь готовы официально продлить сотрудничество. 

Ранее сообщалось, что один из саудовских клубов связался с агентом полузащитника и предложил двухлетний контракт с зарплатой вдвое выше, чем в «Интере».

Мхитарян выступает за миланскую команду с 2022 года. Статистику футболиста можно найти здесь

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17 комментариев
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Генрих очень крутой, спасибо большое за то, что продолжает держать высокий уровень
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+19
Ответ Spartaneanec
Генрих очень крутой, спасибо большое за то, что продолжает держать высокий уровень
Ещё интересно, что он вернулся наверх после провала — целых 3 сезона не мог найти себя что в МЮ, что в Арсенале.

А когда тебе уже под 30 и ты 3 сезона ни туда ни сюда, то намного сложнее вернуться на топ уровень. а Генрих смог, не ожидал.
+12
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+12
Самый лучший из армян!
+7
-1
+6
Генрих супер-профессионал, шикарно вписался в состав и стал незаменимым игроком.
+6
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+6
Настоящий профи.
+5
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+5
Ответ Spartaneanec
Я думаю, что не только он виноват в той адаптации
Очень веселая Боруссия вполне могла дать Генриху свободу действий на поле. а в АПЛ его сделали человеком-функцией, ну и заглох сразу. Так что да, не только он, но не стоило ехать в Англию в целом.
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Шахтёр Дортмунд МЮ Рома Интер. какая карьера у чела.
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+2
Шикарная карьера, честно, никогда не был его фанатом. Но то, как человек работает, играет, реализует свой талант, а он есть, просто вызывает уважение. Как такого игрока не хватает нам. Это уровень, европейский. Желаю еще года 3-4 в Италии попылить.
+2
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+2
Ответ Фарид Харисов
Ещё интересно, что он вернулся наверх после провала — целых 3 сезона не мог найти себя что в МЮ, что в Арсенале. А когда тебе уже под 30 и ты 3 сезона ни туда ни сюда, то намного сложнее вернуться на топ уровень. а Генрих смог, не ожидал.
Я думаю, что не только он виноват в той адаптации
+2
0
+2
Ответ Фарид Харисов
Ещё интересно, что он вернулся наверх после провала — целых 3 сезона не мог найти себя что в МЮ, что в Арсенале. А когда тебе уже под 30 и ты 3 сезона ни туда ни сюда, то намного сложнее вернуться на топ уровень. а Генрих смог, не ожидал.
Какого на хрен провала?! При всем хаосе, который творился в это время в Арсенале и учитывая выходки Маура в МЮ, Генрих умудрялся везде показывать высокий уровень. На стату посмотри!
+3
-1
+2
Ответ Фарид Харисов
Ещё интересно, что он вернулся наверх после провала — целых 3 сезона не мог найти себя что в МЮ, что в Арсенале. А когда тебе уже под 30 и ты 3 сезона ни туда ни сюда, то намного сложнее вернуться на топ уровень. а Генрих смог, не ожидал.
С его трудолюбием, это было ожидаемо, он тот и маловероятно
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+2
Ответ Сити 07
Интер продолжает собирать пенсионеров, ещё и Ачерби продлите тоже
ты хоть одну игру Генриха и Ачерби в этом сезоне видел или написал комментарий, опираясь сугубо на их возраст? Ачерби в этом сезоне разрывает всех и вся, является оплотом игры в защите, благодаря чему Интер пропустил всего - лишь 7 мячей за 17 матчей + самый стабильный защитник в этом сезоне, что Павар, что Бастони, что Де Врей - все они вылетали и лишь Ачерби не ломается и показывает высокий уровень игры.

про Мхитаряна даже писать смешно, из полузащитников Интера он показывает самую стабильную игру в этом сезоне, без него мы бы многих очков недобрали бы, Индзаги всё - таки шарит в футболе, предпочитая молодого и перспективного Фраттези "пенсионера" Мхитаряна, как ты выразился
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красава
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Ответ Фарид Харисов
Ещё интересно, что он вернулся наверх после провала — целых 3 сезона не мог найти себя что в МЮ, что в Арсенале. А когда тебе уже под 30 и ты 3 сезона ни туда ни сюда, то намного сложнее вернуться на топ уровень. а Генрих смог, не ожидал.
В АПЛ у многих не складывается, ему там не доверяли.
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Ответ [ADO]
Какого на хрен провала?! При всем хаосе, который творился в это время в Арсенале и учитывая выходки Маура в МЮ, Генрих умудрялся везде показывать высокий уровень. На стату посмотри!
какие выходки Моуриньо? он просто просил интенсивнее тренироваться и выполнять указания на поле, а не быть как Мата
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Ответ SpilightTwarkle
Самый лучший из армян!
Лионель Мессиян
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