Мхитарян продлит контракт с «Интером» до 2025 года

Генрих Мхитарян продлит контракт с «Интером».

34-летний полузащитник подпишет новое соглашение с клубом в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо. Оно будет рассчитано до 2025 года. Стороны достигли устной договоренности еще несколько недель назад, и теперь готовы официально продлить сотрудничество.

Ранее сообщалось, что один из саудовских клубов связался с агентом полузащитника и предложил двухлетний контракт с зарплатой вдвое выше, чем в « ».

выступает за миланскую команду с 2022 года. Статистику футболиста можно найти здесь.

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