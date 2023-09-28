В Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Генриха Мхитаряна.

По сведениям FC Inter News, один из клубов связался с агентом полузащитника и предложил двухлетний контракт с зарплатой вдвое выше, чем в « ». Сейчас армянин зарабатывает около 3 млн евро в год.

Однако Мхитарян на данный момент не планирует уходить из состава «нерадзурри» и надеется подписать с клубом новый договор – на два года. Миланцы собираются предложить контракт по схеме «1+1», переговоры должны пройти в феврале или марте.

В текущем сезоне 34-летний футболист забил 2 гола за 6 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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