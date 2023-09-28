Саудовцы предложили Мхитаряну вдвое большую зарплату, чем в «Интере». Хавбек хочет продлить контракт с «нерадзурри»

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Генрих Мхитарян деньги Футбол

В Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Генриха Мхитаряна.

По сведениям FC Inter News, один из клубов связался с агентом полузащитника и предложил двухлетний контракт с зарплатой вдвое выше, чем в «Интере». Сейчас армянин зарабатывает около 3 млн евро в год.

Однако Мхитарян на данный момент не планирует уходить из состава «нерадзурри» и надеется подписать с клубом новый договор – на два года. Миланцы собираются предложить контракт по схеме «1+1», переговоры должны пройти в феврале или марте.

В текущем сезоне 34-летний футболист забил 2 гола за 6 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CTPEKO3ETC
Маловато предложили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кочевник56
он всё шарит, арабы, рядом турки, а с ними и азер-ы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий