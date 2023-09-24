«Интер» после травмы Арнаутовича не будет подписывать форварда: «Мхитарян и Классен могут сыграть на этой позиции»

«Интер» после травмы Марко Арнаутовича не будет подписывать форварда.

Об этом сообщил тренер Симоне Индзаги после матча с «Эмполи» (1:0), в конце которого австриец и получил травму.

«Мы не планируем подписывать ни одного свободного агента на эту позицию [форварда]. На этой позиции могут сыграть Классен и Мхитарян», – сказал Индзаги.

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