«Интер» после травмы Арнаутовича не будет подписывать форварда: «Мхитарян и Классен могут сыграть на этой позиции»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Марко Арнаутович Генрих Мхитарян Дэви Классен Футбол

«Интер» после травмы Марко Арнаутовича не будет подписывать форварда.

Об этом сообщил тренер Симоне Индзаги после матча с «Эмполи» (1:0), в конце которого австриец и получил травму.

«Мы не планируем подписывать ни одного свободного агента на эту позицию [форварда]. На этой позиции могут сыграть Классен и Мхитарян», – сказал Индзаги.

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3 комментария

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Palacio8
Дармиана ещё в атаке не пробовали.
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Direct free kick
Комментарий удален пользователем
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Vacuumka
мхитарян должен брать первое чемпионство
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Эльдар Гаджиев
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
он большую часть карьеры форвардом и играл, свое имя сделал на этой позиции можно сказать 😀 ну он в оттяжка играл или на фланге , 50/50. и забивал и раздавал также
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