«Интер» после травмы Арнаутовича не будет подписывать форварда: «Мхитарян и Классен могут сыграть на этой позиции»
«Интер» после травмы Марко Арнаутовича не будет подписывать форварда.
Об этом сообщил тренер Симоне Индзаги после матча с «Эмполи» (1:0), в конце которого австриец и получил травму.
«Мы не планируем подписывать ни одного свободного агента на эту позицию [форварда]. На этой позиции могут сыграть Классен и Мхитарян», – сказал Индзаги.
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