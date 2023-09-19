Генрих Мхитарян обратил внимание подписчиков на конфликт Армении и Азербайджана.

Сегодня Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в районе Нагорного Карабаха.

«Срочно! 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, подвергаются военному нападению.

Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. Как говорят эксперты, это геноцид.

Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира.

Дети «не являются мишенью», и все же один ребенок уже убит и 11 ранены», – написал полузащитник «Интера» и сборной Армении, оставив тег ЮНИСЕФ.

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