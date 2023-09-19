Мхитарян про обострение конфликта в Нагорном Карабахе: «Это геноцид, как говорят эксперты. Азербайджан обстреливает мирное население после 9 месяцев блокады, голода и отказа в гуманитарном доступе»

Теги Интер серия А Италия происшествия сборная Армении по футболу сборная Азербайджана по футболу Генрих Мхитарян Политика Футбол

Генрих Мхитарян обратил внимание подписчиков на конфликт Армении и Азербайджана.

Сегодня Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в районе Нагорного Карабаха.

«Срочно! 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, подвергаются военному нападению.

Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. Как говорят эксперты, это геноцид.

Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира.

Дети «не являются мишенью», и все же один ребенок уже убит и 11 ранены», – написал полузащитник «Интера» и сборной Армении, оставив тег ЮНИСЕФ.

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124 комментария

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Evgeny Trifonov
Москва должна помочь Армении армянами, Азербайджану азерами. А вообще конфликт надо решить турниром в нарды
+114
-24
+90
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And-Rover
Азербайджанская федерация футбола от международных соревнований будет или нет отстранена?

Кстати санкции ЕС не вводил, а против России аж готовили за несколько месяцев.

Так-так, будет ли последовательность?
+108
-26
+82
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Пашка Донофф
Ну там у вас учения щас с США проходят. Союзник ваш новый. Попросите его о помощи. Хотя почему то я догадываюсь что вам покажут кое что
+107
-34
+73
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Evgeny Trifonov
Ответ Borizkin
И когда же Коля Пашинян признает Карабах? Какой статус у Карабаха?
никогда, это марионетка, задача слить Карабах и свалить всё на Россию.
+56
-15
+41
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Антон Киселёв
Ответ 6tspey7tb5
Блинкин уже ответил. Что через 24 часа только решит что делать. За это время интересно сколько будет потерь
В итоге Госдеп выразит озабоченность либо обозначит обеспокоенность
+39
-6
+33
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Borizkin
И когда же Коля Пашинян признает Карабах?
Какой статус у Карабаха?
+34
-3
+31
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Бронислав Каминский
Ответ And-Rover
Азербайджанская федерация футбола от международных соревнований будет или нет отстранена? Кстати санкции ЕС не вводил, а против России аж готовили за несколько месяцев. Так-так, будет ли последовательность?
Последовательность в чем?Территория Карабаха ОНН признана за Азербайджаном.Они по сути проводят операцию как Россия против Чечни)
+32
-7
+25
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angry horse
О, спортс , нашел способ подтянуть актуальную повесточку😁
+31
-9
+22
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RAMIK
Ответ And-Rover
Азербайджанская федерация футбола от международных соревнований будет или нет отстранена? Кстати санкции ЕС не вводил, а против России аж готовили за несколько месяцев. Так-так, будет ли последовательность?
Карабах официально ведь территория Азербайджана. И да, клубы из Азербайджана в отличие от армянской стороны играют с нашими клубами и приезжают в Россию, а Армяне тока игроков уводят у нас.
+26
-5
+21
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VDX00
Ответ Borizkin
И когда же Коля Пашинян признает Карабах? Какой статус у Карабаха?
Вообще непонятно. Коля сказал, что на территории Армении все спокойно.
А если все спокойно, то что шум поднимать?..
+20
-1
+19
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Radik_2.0
кстати че там думают макдональдс, зара, свифт и прочие икеи? уже покидают Азербайджан? всех их спортсменов отстранили?
+36
-17
+19
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angry horse
Ответ And-Rover
Азербайджанская федерация футбола от международных соревнований будет или нет отстранена? Кстати санкции ЕС не вводил, а против России аж готовили за несколько месяцев. Так-так, будет ли последовательность?
Это другое😁
+29
-12
+17
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Ярик01
Ответ And-Rover
Азербайджанская федерация футбола от международных соревнований будет или нет отстранена? Кстати санкции ЕС не вводил, а против России аж готовили за несколько месяцев. Так-так, будет ли последовательность?
Карабах это признаваемая в международном праве часть Азербайджана, за что отстранять, Россию отстраняли за Чечню и Дагестан?
+22
-5
+17
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ And-Rover
Азербайджанская федерация футбола от международных соревнований будет или нет отстранена? Кстати санкции ЕС не вводил, а против России аж готовили за несколько месяцев. Так-так, будет ли последовательность?
Гм, Карабах - легитимная территория Азербайджана, причем это не оспаривается вообще никем. Это абсолютно разные ситуации, с какой стороны ни посмотри.
+17
-3
+14
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Pigmalion
Ответ Газонокосильщик Хави
Комментарий скрыт
Ну а какие варианты у ОДКБ, если военные действия проходят вне территории стран ОДКБ?
+16
-5
+11
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6tspey7tb5
Ответ Пашка Донофф
Ну там у вас учения щас с США проходят. Союзник ваш новый. Попросите его о помощи. Хотя почему то я догадываюсь что вам покажут кое что
Блинкин уже ответил. Что через 24 часа только решит что делать. За это время интересно сколько будет потерь
+15
-5
+10
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Ярик01
Ответ And-Rover
Комментарий скрыт
Глупость, Россию отстранили с формулировкой "за агрессию с захватом территории другой страны", Азербайджан ведёт операцию на своей
+10
-1
+9
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voroninboris
Ответ Kit244098
Сдавай бутсы и езжай туда воевать. Детей жалко, так защищай их. Чего языком то молоть?
Ну вообще-то от медийного человека без специальной армейской подготовки пользы молоть языком может быть гораздо больше, чем на фронте, если объективно
+10
-1
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RAMIK
Армяне всегда хороши жили в Азербайджане(сами Армяне так говорят), зачем им надо было в 90-х военным путем обретать независимость мне непонятно. За много лет в Карабахе абсолютно ничего не появилось, никаких перспектив для людей нету. Теперь Азербайджан окреп и забирает своё. Мне непонятно возмущения армянской стороны. Когда забирают они это хорошо, а у них это плохо? Извините за политику,но не мог пройти мимо.
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Газонокосильщик Хави
Ответ guitar player
А УЕФА и ФИФА уже отстранили Азербайджан или это другое ?🤔
Карабах международно признанная территория Азербайджана. Причина отстранил какая?
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Pigmalion
Людей жалко, конечно.
+8
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Пашка Донофф
Ответ bzm77
Ну так пусть Россия покажет, что Пашинян ошибался. Пусть миротворцы действуют. Но что мы видим? Сказали - "ой, а вы знаете, по нашим миротворцам не стреляют, значит мы ничего делать не будем". Так что получается, Пашинян был прав? Что с лицом, кстати?
Миротворцы защищают АРМЕНИЮ. Не Карабах, который самой Арменией не признан. В рамках одкб РФ ничего не нарушила. С лицом всё норм, даже рад что Пашинян решил выставить себя таким недальновидным и сделать ставку на США, которые им поводят по губам. Поэтому про лицо сам себе вопрос задай через пару дней.
+9
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Borizkin
Ответ And-Rover
Азербайджанская федерация футбола от международных соревнований будет или нет отстранена? Кстати санкции ЕС не вводил, а против России аж готовили за несколько месяцев. Так-так, будет ли последовательность?
Вы что не видите, что Это другое!?
+17
-9
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Фёдор Кузнецов
Ответ Gravdaar Iyaad
Комментарий удален пользователем
Тактика НАТО последние годы, погибает их техника, но не люди, им проще украинцев на убой пустить
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+7
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Михон Мясной
Ответ And-Rover
Со стороны НАТО больше. Подсказываю. Военные НАТО втихую уходили в Украину начиная с 22 февраля, массово увольняясь со службы. Они там были ещё с 2014 года кстати. Официально конечно тебе там никто не скажет, что они есть.
Если официальных сведений об этом нет, то откуда ты уже узнал, кто там и когда увольнялся со службы?!
+8
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