Мхитарян про обострение конфликта в Нагорном Карабахе: «Это геноцид, как говорят эксперты. Азербайджан обстреливает мирное население после 9 месяцев блокады, голода и отказа в гуманитарном доступе»
Генрих Мхитарян обратил внимание подписчиков на конфликт Армении и Азербайджана.
Сегодня Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в районе Нагорного Карабаха.
«Срочно! 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, подвергаются военному нападению.
Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. Как говорят эксперты, это геноцид.
Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира.
Дети «не являются мишенью», и все же один ребенок уже убит и 11 ранены», – написал полузащитник «Интера» и сборной Армении, оставив тег ЮНИСЕФ.
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Кстати санкции ЕС не вводил, а против России аж готовили за несколько месяцев.
Так-так, будет ли последовательность?
Какой статус у Карабаха?
А если все спокойно, то что шум поднимать?..