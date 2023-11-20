Месси – самый дорогой среди игроков в возрасте от 34 лет по версии Transfermarkt. Левандовски – 2-й, Бензема и Роналду делят 3-е место, Модрич – 6-й

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Лионель Месси признан самым дорогим футболистом-ветераном по версии Transfermarkt.

Статистический портал составил рейтинг самых дорогих возрастных игроков мира. В список вошли 20 игроков в возрасте 34 лет и старше. 

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Лионель МессиИнтер Майами», 36 лет) – 35 млн евро;

2. Роберт ЛевандовскиБарселона», 35 лет) – 30 млн евро;

3-4. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн евро;

3-4. Криштиану Роналду («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн евро;

5. Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн евро;

6. Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн евро;

7. Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн евро;

8. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года) – 7,5 млн евро;

9. Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн евро;

10. Душан Тадич («Фенербахче», 34 года) – 5,5 млн евро. 

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32 комментария

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rigobersong
Ответ Великий Алонсо
Месси через 2.5 года будет стоить в 5 раз меньше чем Роналду, неуместное сравнение.
Месси никогда не продавался, он бесценен в отличии от португальского ноунейма:)
+14
-9
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅ Лучший в истории футбола✅ роналду 0 голов в ПО ЧМ⛔ 0 голевых ПО ЧМ⛔ 0 медалей ЧМ⛔ 0 мвп турнира сборной ⛔ 0 мвп финала сборной ⛔
P. S. Обязательно скопирую этот твой пост и буду этими фактами напоминать всем фанатам Кринжа7, кто является величайшим футболистом! 🐐🇦🇷
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benjamin92
Какой-то некрасивый трансфермаркт
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benjamin92
Ответ Пенс
Покажите мне отов, которые отдадут за арговского пенальтиста такие деньги. Его свободным агентом никто не хотел подписывать. Даже пеп в километре от него держался.
Ну если Украинский Модрич Челси купил за сотку, Месси бы под миллиард ушел
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Алексей Муравьёв
Ответ rigobersong
8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅ Лучший в истории футбола✅ роналду 0 голов в ПО ЧМ⛔ 0 голевых ПО ЧМ⛔ 0 медалей ЧМ⛔ 0 мвп турнира сборной ⛔ 0 мвп финала сборной ⛔
Шах и Мат =)
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Для справки: Когда Роналду было 36 и он переходил в Манчестер, он стоил 45 млн €
Максимальная стоимость Месси - 180 млнов
Максимальная стоимость Кринжти - 120 млнов😭
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Алексей Алекс
Леонид Местный самый лучший!!!
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Artem Piatkov
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Любезный Коссутий
на Левандовского, Роналду и Бензема поставил бы один ценник - примерно 25 миллионов.
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Men77
Генрих красава
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Виталий Ан
Офигеть. Ройсу 34!
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Aibek Mak
А от 38 лет? Странный рейтинг)) почему не от 33 или 35 лет?
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
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Для справки, Роналду почти 10 или 12 лет подряд стоил дешевле Месси.
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Vinnipukh Vinni
Ответ benjamin92
Какой-то некрасивый трансфермаркт
Это давно известно. Кришти из-за этого забанил их у себя в инсте
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