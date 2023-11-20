Месси – самый дорогой среди игроков в возрасте от 34 лет по версии Transfermarkt. Левандовски – 2-й, Бензема и Роналду делят 3-е место, Модрич – 6-й
Лионель Месси признан самым дорогим футболистом-ветераном по версии Transfermarkt.
Статистический портал составил рейтинг самых дорогих возрастных игроков мира. В список вошли 20 игроков в возрасте 34 лет и старше.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами», 36 лет) – 35 млн евро;
2. Роберт Левандовски («Барселона», 35 лет) – 30 млн евро;
3-4. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн евро;
3-4. Криштиану Роналду («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн евро;
5. Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн евро;
6. Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн евро;
7. Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн евро;
8. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года) – 7,5 млн евро;
9. Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн евро;
10. Душан Тадич («Фенербахче», 34 года) – 5,5 млн евро.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Максимальная стоимость Кринжти - 120 млнов😭