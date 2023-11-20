Месси – самый дорогой среди игроков в возрасте от 34 лет по версии Transfermarkt. Левандовски – 2-й, Бензема и Роналду делят 3-е место, Модрич – 6-й

Лионель Месси признан самым дорогим футболистом-ветераном по версии Transfermarkt.

Статистический портал составил рейтинг самых дорогих возрастных игроков мира. В список вошли 20 игроков в возрасте 34 лет и старше.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. (« », 36 лет) – 35 млн евро;

2. (« », 35 лет) – 30 млн евро;

3-4. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн евро;

3-4. («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн евро;

5. Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн евро;

6. Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн евро;

7. Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн евро;

8. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года) – 7,5 млн евро;

9. Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн евро;

10. Душан Тадич («Фенербахче», 34 года) – 5,5 млн евро.

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