Зарема о внимании к «Спартаку» после ухода из клуба: «Смотрим без попкорна! Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле»

Зарема Салихова рассказала, следит ли она за «Спартаком» после ухода из клуба.

– Этот год стал первым для вас, когда « » перестал быть каждодневной работой. С одной стороны, меньше давления, но с другой – долгое время это было огромной частью вашей жизни. С какими мыслями, эмоциями ваша семья смотрит за всем со стороны?

– Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались и не отмалчивались. Тем, кто боятся, лучше оставаться консультантами.

– Подведение итогов каждого года люди обычно начинают со слов: «Это был трудный год…» А какой он для «Спартака»?

– Если проанализировать, то все вполне логично. Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» .

Летом 2022 года «Лукойл» официально объявил о приобретении 100% акций «Спартака». Леонид Федун покинул все посты в клубе.

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