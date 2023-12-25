Зарема о внимании к «Спартаку» после ухода из клуба: «Смотрим без попкорна! Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова рассказала, следит ли она за «Спартаком» после ухода из клуба.

– Этот год стал первым для вас, когда «Спартак» перестал быть каждодневной работой. С одной стороны, меньше давления, но с другой – долгое время это было огромной частью вашей жизни. С какими мыслями, эмоциями ваша семья смотрит за всем со стороны?

– Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались и не отмалчивались. Тем, кто боятся, лучше оставаться консультантами.

– Подведение итогов каждого года люди обычно начинают со слов: «Это был трудный год…» А какой он для «Спартака»?

– Если проанализировать, то все вполне логично. Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна

Летом 2022 года «Лукойл» официально объявил о приобретении 100% акций «Спартака». Леонид Федун покинул все посты в клубе. 

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13 комментариев
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А кем она там работала?
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С наступающим, Зарема😘
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Да уж с попкорном можно было смотреть только за вашим управлением Спартака!)))Особенные моменты для болельщиков всех клубов начинались после слов твоего мужа о том что тренеру есть кредит доверия)))
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Какими личными средствами ты там отвечала? 🤣🤣🤣 Умора
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Устала страпонить Федуна, подключила к нему машину с набалдашником?
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Первый год когда Спартак перестал игрушкой для Заремы, но она до конца это не может осознать и признать, новые механизмы - бесконечные интервью для обсуждения в спортру...
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Её нужно спрашивать о детях Леонидовичах, много их у неё и не до футбола ей.
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Личными средствами... Бггг🤦
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Ответ ABIBAS
А кем она там работала?
Заремой
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Ответ ABIBAS
А кем она там работала?
Ну, она зашла в помещение, там все сидели, кто в Спартаке работает. Потом вышла и ушла домой.
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Ответ ABIBAS
А кем она там работала?
Зарема входила в совет директоров «Спартака».
Хотя и до вхождения в совет она давно занимается финансами «Спартака».
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Ответ ABIBAS
А кем она там работала?
Была в совете директоров кем-то там по аудиту. Около двух недель.
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