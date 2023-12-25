Зарема о внимании к «Спартаку» после ухода из клуба: «Смотрим без попкорна! Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле»
Зарема Салихова рассказала, следит ли она за «Спартаком» после ухода из клуба.
– Этот год стал первым для вас, когда «Спартак» перестал быть каждодневной работой. С одной стороны, меньше давления, но с другой – долгое время это было огромной частью вашей жизни. С какими мыслями, эмоциями ваша семья смотрит за всем со стороны?
– Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались и не отмалчивались. Тем, кто боятся, лучше оставаться консультантами.
– Подведение итогов каждого года люди обычно начинают со слов: «Это был трудный год…» А какой он для «Спартака»?
– Если проанализировать, то все вполне логично. Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Летом 2022 года «Лукойл» официально объявил о приобретении 100% акций «Спартака». Леонид Федун покинул все посты в клубе.
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Хотя и до вхождения в совет она давно занимается финансами «Спартака».