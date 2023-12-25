Зарема назвала Абаскаля провалом года: «Он умный тренер, но заигрался не в свои игры. Я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

Зарема Салихова разочарована работой Гильермо Абаскаля.

– Кто стал провалом года?

– Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера – это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше.

– Вам интересно было бы с ним сейчас пообщаться?

– Думаю, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу», но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает «включать менеджера», это моментально сказывается на результате на поле. Абаскаль – умный тренер, но заигрался не в свои игры. Весной посмотрим, сделает ли выводы, как проведет зимние сборы на этот раз.

– Ваш прогноз – он доработает этот сезон?

– Думаю, что доработает. Так как смена тренера – большая ответственность, на которую не все готовы пойти. Если даже Эшуорта убрать страшно, то тренер – священная корова, тем более, новые руководители переподписали его на очень выгодных (для него) условиях, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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15 комментариев
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Как уже надоели все эти "я бы...". Кто вам-то мешал в свое время достигать многого?
+28
-3
+25
Ответ banchik1
Как уже надоели все эти "я бы...". Кто вам-то мешал в свое время достигать многого?
Мешала некомпетентность, а уж сейчас бы она всем показала))
+19
-1
+18
Уж я бы... Да у меня он.. Да я б его...
+4
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+4
Ответ Манагер22
она до сих пор думает, что ее мнение кому-то интересно?
в отсутствии футбола сейчас на спортсе любое мнение интересно, даже подписчиков Смолова
+2
0
+2
В стратосферу в созвездии Рака по гороскопу
+1
0
+1
Ответ Манагер22
она до сих пор думает, что ее мнение кому-то интересно?
Гораздо интереснее, чем комменты всяких ноунеймов типа тебя.
+3
-2
+1
Ответ Spartak ist besser
Гораздо интереснее, чем комменты всяких ноунеймов типа тебя.
сорян, если помешал ловить каждое слово великой За
+1
0
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Ответ atomio
Комментарий удален модератором
Бербок тоже проституткой раньше была, а сейчас министр.
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она до сих пор думает, что ее мнение кому-то интересно?
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Комментарий удален модератором
Премия "Лицемер года" за явным преимуществом достается Зареме Салиховой.
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Абаскаль верим!
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Вот ведь стервоза, сама притащила Рыжего, при ней пришёл Эшуорт, а виновато новое руководство. С неё бы ещё за Ларсена и Крала спросить.
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Ответ Плевал я
Мешала некомпетентность, а уж сейчас бы она всем показала))
Разумеется
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