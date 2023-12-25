Зарема назвала Абаскаля провалом года: «Он умный тренер, но заигрался не в свои игры. Я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»

Зарема Салихова разочарована работой Гильермо Абаскаля.

– Кто стал провалом года?

– Увы, но . Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера – это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше.

– Вам интересно было бы с ним сейчас пообщаться?

– Думаю, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу», но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает «включать менеджера», это моментально сказывается на результате на поле. Абаскаль – умный тренер, но заигрался не в свои игры. Весной посмотрим, сделает ли выводы, как проведет зимние сборы на этот раз.

– Ваш прогноз – он доработает этот сезон?

– Думаю, что доработает. Так как смена тренера – большая ответственность, на которую не все готовы пойти. Если даже убрать страшно, то тренер – священная корова, тем более, новые руководители переподписали его на очень выгодных (для него) условиях, – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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