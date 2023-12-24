Быстров о «Спартаке»: «Зарема увереннее в себе, чем нынешнее руководство – она говорила, как думает. Купили Ларссона, а она думала: «Он красивый, я его и взяла». С ее уходом стало скучнее»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Леонид Федун премьер-лига Россия Йордан Ларссон Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

– Почему у «Спартака» не получается стать чемпионом? Каждый год им предвещают чемпионство.

– Я бы вообще Абаскаля в «Спартак» изначально не брал, если бы был руководителем клуба. Как я могу экспериментировать с топ-клубом? Я был в «Спартаке» долгое время и не понимал, что происходит там. Например, чехарда с тренерами, нет единого коллектива и одной лодки. В «Спартаке» всегда какие-то препятствия – то одни из лодки выпрыгнут, то другие подставят друг друга, или интервью какое-то выйдет. В «Зените» решение принимает главный тренер, а одобрение получает сверху.

Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака», которые говорят: «Ну, мы вроде как решили, а вроде и нет». Как обычно, говорят байки. Зарема говорила, как думает. Они купили Ларссона, а она думала: «Он красивый, я его и взяла. Без подарков и всего остального, но я взяла его!». Это хотя бы честно и откровенно! Руководство красно-белого клуба боятся одного – критики фанатов, потому что у них их много.

Зарема ушла, Федун тоже…

– Ничего не изменилось! Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Стало однозначно скучнее с их уходом – это точно! – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».

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9 комментариев
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Ответ Cruel Snake
Скучнее... Болельщики «Спартака» ведь так счастливы были, что у них такое весёлое и красивое руководство, как итог 1 чемпионство за все эти годы. ##### такое весело
И сколько чемпионств после ухода ЗарЕмы?😃
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А вообще с такими персонажами как Володька и Зарема,Мостовой и Канчельскис,Ловчев и Кавазашвили веселей живётся в наше трудное время.
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Зарема хотябы искренне переживала за клуб, пыталась вникать в процесс. Тем более она не была очередным наемным менеджером, котрому по большому счету плевать, и в случае чего можно свалить и развести клуб на бабки, как Газизову. Она бы работала считай бесплатно, ибо всё равно деньги Федуна. Жаль ей не дали карт-бланш на управление. Хотя бы на сезон-два. Хуже уж точно не было бы. Зато можно было сделать выводы и по ней и по всем остальным.
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Ушла Зарема, и появилось Слово пацана. Так что зрителем скучно не стало.
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Володька хреновину сморозил.
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Хобалко ни за что не отвечает, поэтому свободна в своем мнении! А когда ты переходящий приз, можно говорить о чем угодно!
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