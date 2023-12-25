Мостовой о Зареме: «Она многое стала понимать, потому что читает высказывания сильных в прошлом футболистов. Про Абаскаля я говорил еще полтора года назад»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой прокомментировал слова Заремы Салиховой о «Спартаке».

– По словам Салиховой, Квинси Промес – по-прежнему лучший в «Спартаке». Вы с ней согласны?

– Давайте так: не вы с ней, а она должна быть согласна с тем, что мы говорим! Зарема – молодец, она многое стала понимать, потому что она читает высказывания сильных в прошлом футболистов. У нее в голове это все откладывается. Конечно, Промес и для меня тоже лучший. Я про Квинси говорил еще 5 лет назад.

– Она назвала провалом года Абаскаля. Это так?

– Если она так считает, значит, у нее такое мнение. Мои мысли про Абаскаля вы слышали еще полтора года назад, – сказал бывший игрок «Спартака».

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15 комментариев
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Может мостовому курсу по футбольному бизнес треннигу открыть?
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Вот оно что, оказывается все это время Зарема штудировала аналитику Мостового, вот откуда переход на новый уровень, царь экзаменовал и печать поставил ....Теперь Зарема дипломированный эксперт...
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Столько бесплатных советов! Внимайте пацаны!
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В смысле полтора года назад???
Царь, ты рыжего каждый день задеваешь)))
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Во, Мостовой открывает третий глаз и чистит жнские чакры. Ну, Сашка, ну даёт 🤣
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Не меньше чем император…
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Так вот в кого Зарема такая умная и неотразимая в Плейбой
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Ответ charly_54
Может мостовому курсу по футбольному бизнес треннигу открыть?
Коучингу….)
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Голландский штурвал ветеранов и ветеранок Спартака или "Как высасывать новости из пальца".
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Боже, свяжитесь уже с его родственниками, может хоть они займутся лечением
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Мостовой тренер личностного роста.
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Ответ T622222
Коучингу….)
Или коучигингу
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Ответ charly_54
Может мостовому курсу по футбольному бизнес треннигу открыть?
С элементами чеканки?
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Ответ Egorushka56
В смысле полтора года назад??? Царь, ты рыжего каждый день задеваешь)))
Царя никто не может задевать!
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