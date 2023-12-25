Мостовой о Зареме: «Она многое стала понимать, потому что читает высказывания сильных в прошлом футболистов. Про Абаскаля я говорил еще полтора года назад»

Александр Мостовой прокомментировал слова Заремы Салиховой о «Спартаке».

– По словам Салиховой, Квинси Промес – по-прежнему лучший в «Спартаке». Вы с ней согласны?

– Давайте так: не вы с ней, а она должна быть согласна с тем, что мы говорим! Зарема – молодец, она многое стала понимать, потому что она читает высказывания сильных в прошлом футболистов. У нее в голове это все откладывается. Конечно, Промес и для меня тоже лучший. Я про Квинси говорил еще 5 лет назад.

– Она назвала провалом года Абаскаля. Это так?

– Если она так считает, значит, у нее такое мнение. Мои мысли про Абаскаля вы слышали еще полтора года назад, – сказал бывший игрок «Спартака».

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