Мостовой о Зареме: «Она многое стала понимать, потому что читает высказывания сильных в прошлом футболистов. Про Абаскаля я говорил еще полтора года назад»
Александр Мостовой прокомментировал слова Заремы Салиховой о «Спартаке».
– По словам Салиховой, Квинси Промес – по-прежнему лучший в «Спартаке». Вы с ней согласны?
– Давайте так: не вы с ней, а она должна быть согласна с тем, что мы говорим! Зарема – молодец, она многое стала понимать, потому что она читает высказывания сильных в прошлом футболистов. У нее в голове это все откладывается. Конечно, Промес и для меня тоже лучший. Я про Квинси говорил еще 5 лет назад.
– Она назвала провалом года Абаскаля. Это так?
– Если она так считает, значит, у нее такое мнение. Мои мысли про Абаскаля вы слышали еще полтора года назад, – сказал бывший игрок «Спартака».
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