КПРФ планирует круглый стол по Fan ID: «Цель – созвать болельщиков и клубы, чтобы собрать мнения и показать, что закон не работает»

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КПРФ хочет организовать круглый стол для обсуждения возможных поправок в закон о Fan ID.

«Это непростая процедура, которая требует длительного согласования. Точной даты нет, так как мы на данный момент все согласовываем и рассчитываем. Мы не можем за несколько дней всех созвать и провести круглый стол.

Основная цель круглого стола – созвать представителей футбола со стороны болельщиков и клубов, чтобы собрать мнения и показать, что закон о Fan ID не работает.

Точный состав участников мы не составляли, так как сначала мы должны добиться согласования проведения этого круглого стола. Если все получится, то тогда составим списки участников», – заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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60 комментариев

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Жесткий Костас
КПРФ лизоблюды содержанки. Хотят прогнуться.
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Say Hello to the Robots
Ответ Александр
да это (Зюганов и К) не коммунисты, филиал едресни.
карманная плюшевая "оппозиция"
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Руслан 102
Ответ Kyancey
А чего собирать? Разве тот факт, что быдлaн и хулиган Широков получил Fan ID, не говорит о том, что закон уже не работает?! А по поводу посещаемости - тут без изменений! Не сломаемся и не прогнёмся! Только полная отмена фан уйди - без альтернатив!
Только одну ошибку совершили болельщики. Нужно было на матчи кубка собрать полные стадионы, чтобы такие ,как Бышовец не говорили, что низкая посещаемость не связана с фан айди, а связана с погодой. Тогда был бы антураж.
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DieselV
Провести круглый стол на стадионе. Вход - по фанайди :)
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СИ
Обязательно включите в повестку о неудовлетворительной работе с болельщиками руководства рфс и РПЛ Митрофанова и Алаева. Учитывая какой общественный и политический резонанс вызвало внедрение Fan id и ,что важно ,только в футболе , и которые не смогли защитить интересы футбольных клубов и болельщиков - рекомендовать уволить этих руководителей футбола с занимаемых должностей.
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Sarumian
КПРФ планирует круглый стол по Fan ID:

Пока только жидкий.
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Sarumian
Ответ Пересмешник 35
КПРФ позорники, исключили Ступина
И Бондаренко !
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Сергей Вольфрам
Ответ Юрий Антонович
КПРФ,это филиал едра.
иллюзия многопартийности - а как дело до голосований дохид,все единогласны!)!
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antip2000@pisem.net
Ответ Правда России
Потому что это не закон для безопасности, а закон для сужения клетки. В рамках этого закона не только активные фанаты в большинстве своём не получат карту, даже если ничего не совершал, но просто есть в списках. Не получат еще и люди совершившие различные административные правонарушения или те, кого повязали на митинге. И все это на всегда!!! А так же этот закон позволяет заблокировать карту, если красный режим решит, что на определённой игре ты можешь быть опасен и участвовать в чем-то… Эта карта в принципе против конституции и свобод гражданина и согласившись сейчас, ты дашь возможность в будущем ещё больший ошейник на себя повестить
Всегда смеюсь, читая таких "правдорубов". Тяжело, наверное, живется )
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isotope_
Ответ Алексей Ильин
КПРФ с самого начала были против FanID и вроде единственные голосовали против его принятия. До выборов ещё 2 года. Но всё равно самые заплюсованные комменты будут про имитацию бурной деятельности перед выборами... Так может в принципе ничего не делать?
так они в принципе ничего и не делают
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Чётко_как_чечётка
Ответ Максим Прокофьев
А видели мерзкую рекламу на МатчТВ где фанаты сидят в кругу и плачутся что без футбола им плохо и в конце лозунг мол не мучай себя, оформи фануйди...
Прикольная идея ролика и я наивно в какой-то момент подумал скажут, что фан айди плохо, но... Чем-то напомнило ролик где 4 болельщика, Локо, Спартака, ЦСКА и Зенита в поезде ехали, классный ролик.
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svft
ога, осталось только углы у стола скруглить
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antip2000@pisem.net
Нифига они не изменят, просто хотят популярности, даже не смотря на то, что популярность будет не у самых одаренных слоев населения.
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Anton Solovyev
А кто им сказал, что закон не работает? Вроде все по плану, инцидентов нет, хех
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Правда России
Ответ Deoniks
Столько тонн новостей и различных заметок прочитал по теме, но одного так и не понял. В чем радикальный минус fan ID? Почему адекватные болельщики его хейтят, кроме как "за компанию"? Увидел только один минус - сложно сходить спонтанно с коллегами/друзьями/дальними родственниками, которые никогда не ходили и больше не планируют. Это, мягко говоря, меньше 30% ходящих на стадион. Остальным оформить и получить - вопрос 5 минут онлайн и одного похода в МФЦ. Почему все так ненавидят fan ID? Почему его выступают против активные фанаты понятно: теперь зажженная петарда или кинутый предмет может тебя навсегда лишить места на футболе. Само существование такого механизма для фаната неприемлемо. Поэтому и бойкот объясним. Но почему бойкот поддерживают все остальные? Интересуют реальные аргументы. Я их для себя действительно не нахожу.
Потому что это не закон для безопасности, а закон для сужения клетки.
В рамках этого закона не только активные фанаты в большинстве своём не получат карту, даже если ничего не совершал, но просто есть в списках. Не получат еще и люди совершившие различные административные правонарушения или те, кого повязали на митинге. И все это на всегда!!!
А так же этот закон позволяет заблокировать карту, если красный режим решит, что на определённой игре ты можешь быть опасен и участвовать в чем-то…
Эта карта в принципе против конституции и свобод гражданина и согласившись сейчас, ты дашь возможность в будущем ещё больший ошейник на себя повестить
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Анатолий Magicbrain
То есть 207 зрителей на торпедо-урал им было недостаточно и они решили закрепить понимание круглым столом?)
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Qwentin Tarantino
Бронепоездный малёк)
Спортс не заценил про «бункерного кар….ка»)) Для них это оскорбление 😂
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Алексей Ильин
Ответ Deoniks
Столько тонн новостей и различных заметок прочитал по теме, но одного так и не понял. В чем радикальный минус fan ID? Почему адекватные болельщики его хейтят, кроме как "за компанию"? Увидел только один минус - сложно сходить спонтанно с коллегами/друзьями/дальними родственниками, которые никогда не ходили и больше не планируют. Это, мягко говоря, меньше 30% ходящих на стадион. Остальным оформить и получить - вопрос 5 минут онлайн и одного похода в МФЦ. Почему все так ненавидят fan ID? Почему его выступают против активные фанаты понятно: теперь зажженная петарда или кинутый предмет может тебя навсегда лишить места на футболе. Само существование такого механизма для фаната неприемлемо. Поэтому и бойкот объясним. Но почему бойкот поддерживают все остальные? Интересуют реальные аргументы. Я их для себя действительно не нахожу.
Вот вроде уже столько времени прошло и столько раз объяснено, что в той же Москве fan id подтверждается только в 8 МФЦ, а по всей России только в ограниченном списке городов, но всегда в каждой новой новости появляется очередной адепт "Да там делов на 5 минут, вы чего??" Вас самих ещё это враньё не задолбало??? Тьфу.
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Юрий Антонович
КПРФ,это филиал едра.
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d_mon_spb
Пусть расскажут когда коммунизм построят лучше
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ ljolik888
При чем здесь Зеленский ? Только один человек в мире живёт под землёй и иногда ему дают шанс выйти от туда . Кстати благодаря Путину , к которому сначала звонят , а потом едут .
Whaat?..
Нейросеть?
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Ходор
Не забудьте позвать Лаврова и Фетисова...
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Александр
Ответ igls54
Рейтинг пытаются накрутить коммунистические деятели. А закончится все традиционным пустобрехством
да это (Зюганов и К) не коммунисты, филиал едресни.
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Can
ожидание: аргументы за против, реальное решение по отмене фан айди
реальность: ну аформите, ну че там ниче сложного ё маё
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Ковид 07.10.52
Бездельники...одна пустая болтовня...тьфу...собраться, согласовывать...сказать. тьфу еще раз...
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