КПРФ планирует круглый стол по Fan ID: «Цель – созвать болельщиков и клубы, чтобы собрать мнения и показать, что закон не работает»
КПРФ хочет организовать круглый стол для обсуждения возможных поправок в закон о Fan ID.
«Это непростая процедура, которая требует длительного согласования. Точной даты нет, так как мы на данный момент все согласовываем и рассчитываем. Мы не можем за несколько дней всех созвать и провести круглый стол.
Основная цель круглого стола – созвать представителей футбола со стороны болельщиков и клубов, чтобы собрать мнения и показать, что закон о Fan ID не работает.
Точный состав участников мы не составляли, так как сначала мы должны добиться согласования проведения этого круглого стола. Если все получится, то тогда составим списки участников», – заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Пока только жидкий.
В рамках этого закона не только активные фанаты в большинстве своём не получат карту, даже если ничего не совершал, но просто есть в списках. Не получат еще и люди совершившие различные административные правонарушения или те, кого повязали на митинге. И все это на всегда!!!
А так же этот закон позволяет заблокировать карту, если красный режим решит, что на определённой игре ты можешь быть опасен и участвовать в чем-то…
Эта карта в принципе против конституции и свобод гражданина и согласившись сейчас, ты дашь возможность в будущем ещё больший ошейник на себя повестить
Нейросеть?
реальность: ну аформите, ну че там ниче сложного ё маё