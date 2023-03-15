КПРФ планирует круглый стол по Fan ID: «Цель – созвать болельщиков и клубы, чтобы собрать мнения и показать, что закон не работает»

КПРФ хочет организовать круглый стол для обсуждения возможных поправок в закон о Fan ID.

«Это непростая процедура, которая требует длительного согласования. Точной даты нет, так как мы на данный момент все согласовываем и рассчитываем. Мы не можем за несколько дней всех созвать и провести круглый стол.

Основная цель круглого стола – созвать представителей футбола со стороны болельщиков и клубов, чтобы собрать мнения и показать, что закон о Fan ID не работает.

Точный состав участников мы не составляли, так как сначала мы должны добиться согласования проведения этого круглого стола. Если все получится, то тогда составим списки участников», – заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

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