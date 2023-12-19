Месси – лучший футболист года по версии читателей Goal. Холанд – 2-й, Беллингем – 3-й, Мбаппе – 4-й, Роналду не попал в топ-50

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Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии читателей Goal.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины занял первое место в топ-50 лучших игроков уходящего года по итогам голосования читателей Goal. В каждом раунде опроса респондентам предлагалось выбрать сильнейшего из двух предложенных кандидатов. 

Первая десятка по итогам голосования выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)

3. Джуд Беллингем («Реал», Англия)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

6. Харри Кейн («Бавария», Англия)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

8. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

9. Лука Модрич («Реал», Хорватия)

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия). 

Отметим, что Месси был признан лучшим игроком гола по версии читателей Goal в рекордный седьмой раз. Криштиану Роналду в этом году не попал в топ-50. 

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135 комментариев
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Как всегда пихают аргентинского старика, куда влезет. Самим уже не скучно?
+70
-36
+34
ну объективно чисто хайпожорский рейтинг, вот в десятке Гризманн, например, должен быть 100%. Его перформанс за год уж точно не хуже, чем у Биллингема, например
+31
-5
+26
Горшочек, не вари
+26
-9
+17
Это сюр какой-то серьёзно
+32
-20
+12
Как же это смешно и грустно! Секта придумывает оправдание всему этому позору "первый титул в истории Майами" 🤡 То, что Холланд забил кучу голов и так же впервые в истории привел Сити к ЛЧ и треблу это ничего 5 пенальти зарешали, а тут вонючий кубок вонючей лиги и лучший 🤡😂
+34
-23
+11
Как почетному святому, почетному великомученику, почетному Папе Римскому....
+10
-2
+8
Ответ mr kovalsky
Уходящего года, то есть чм не учитывается. Кто объяснит в 2023 году чем месси был лучше Холанда?
Загадка.
+13
-5
+8
Ответ Greg Jackson
Как же это смешно и грустно! Секта придумывает оправдание всему этому позору "первый титул в истории Майами" 🤡 То, что Холланд забил кучу голов и так же впервые в истории привел Сити к ЛЧ и треблу это ничего 5 пенальти зарешали, а тут вонючий кубок вонючей лиги и лучший 🤡😂
Требл принёс Родри, а уж никак не Холланд, который в решающих матчах отбывал номер
+16
-10
+6
я так понимаю за ЧМ 2022. но вроде это 2023. хотя Белингема засунули в тройку за слитое чемпионство Баварии на ровном месте.
+10
-4
+6
Уходящего года, то есть чм не учитывается. Кто объяснит в 2023 году чем месси был лучше Холанда?
+13
-8
+5
Опроси наших домохозяек, так они Загитову назовут лучшей фигуристкой 2023 года. Здесь примерно то же самое.
+8
-3
+5
Когда Месси завершит карьеру, он по инерции будет выигрывать золотой мяч ещё лет пять?
+5
0
+5
Ответ Вальдано
И ещё у них бесспорно : Goal - га..но, Google - всё.. Хе..
Передай Верблюду, что когда Аргентина вылетала на ЧМ, то виноваты были все, начиная от тренера до уборщика стадиона, кроме Месси. Когда Аргентина победила, то это за счет одного Месси.
+2
0
+2
Ответ Вальдано
Скучно?.. Не.. Радостно.. Хе..
Все никак не справишься с недугом? Может к ЛОРу? В каждом комменте «хе»
+4
-2
+2
Ответ TravenS
Требл принёс Родри, а уж никак не Холланд, который в решающих матчах отбывал номер
ну окей, а чё не родри взял ЗМ
+3
-1
+2
Какой бред. Чм был в 22….
+2
0
+2
Хм, Родри даже в 10 нет, прикольный рейтинг)
+3
-1
+2
С победителем Грэмми, Эмми, Оскара и других наград тоже все ясно
+7
-5
+2
Ответ Да Нет
Ну Месси действительно лучший, ну просто факт.
ага. за 1 гол в Млс никто не удивится что ему дадут ЗМ) лучший же.
+2
0
+2
Ответ Domian
Причем с дублем в финале главного турнира в истории. Лео не потерялся, как некторые, во всех решающих матчах и не смотрел как некто главный турнир по телевизору.
А то, что он был в 2022-м году, а не в 2023-м, тебя не беспокоит?))
+5
-4
+1
Гелевые, че вы кипишуете? Просто шейхи каждому читателю задонатили. Т.е. коррупция чистейшая . ФСЕ КУПЛЕНО !!!! 🤣
+8
-7
+1
Беллингем лишь за 3 последних месяца сделал больше, чем распиаренный пешеход за целый год. И сюда можно привести еще с десяток, а то и пару десятков игроков, которые в отличие от аргентица показали футбол в 2023г.
+1
0
+1
Ответ AF007
Лучший игрок в истории - Месси Лучший нападающий в истории - Месси Лучший полузащитник в истории - Месси Лучший плеймейкер в истории - Месси Лучший дриблер в истории - Месси Лучший исполнитель штрафных в истории - Месси Лучший человек в истории - Месси Лучший инопланетянин в истории - Месси Футбол - это Месси, Спорт - это Месси, Земля - это Месси Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси Горжусь, что живу в Эпоху Богоравного Лео Кинга
Вызвать скорую помощь?
+4
-3
+1
Ну Месси действительно лучший, ну просто факт.
+3
-2
+1
Не могу понять одного, почему пешеходу еще не дали Оскара.
+1
0
+1
Это просто какой-то сюр!
Ладно ЗМ вручали за сезон 2022/23, в него входил Чемпионат Мира, хоть как-то можно оправдать, хотя он и его не заслуживал.

Но что он сделал в 2023-м году? Отлетел от Баварии в 1/8 ЛЧ и уехал летом покорять Бургер-Лигу? Большое достижение, тогда лучше бы Роналду признали лучшим игроком года, этот хотя бы 50 голов забил в пустыне — уже поболее, чем Месси
+13
-12
+1
Ответ Domian
Я тебе давно это предлагаю.
Я не фанат Месси, поэтому полностью здоров.
+1
0
+1
Ответ Boni R
роналду как всегда тень Месси.
благо эта тень не позориться так. за 1 гол в млс войти в топ лучших)))))))
+1
0
+1
Ответ AF007
Комментарий скрыт
Здесь речь о игроках, которые действительно заслуживают номинации и победы, таких как Мбаппе и Холанд, а не старый пешеход меси. А ногомяч вообще не популярный вид спорт в США, и туда обычно едут заканчивать карьеру в дворовой лиге
+7
-6
+1
Ответ Роман
Не могу понять одного, почему пешеходу еще не дали Оскара.
зм 23 дадут за 1 гол в млс
+1
0
+1
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