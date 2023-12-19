Месси – лучший футболист года по версии читателей Goal. Холанд – 2-й, Беллингем – 3-й, Мбаппе – 4-й, Роналду не попал в топ-50

Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии читателей Goal.

Нападающий « » и сборной Аргентины занял первое место в топ-50 лучших игроков уходящего года по итогам голосования читателей Goal. В каждом раунде опроса респондентам предлагалось выбрать сильнейшего из двух предложенных кандидатов.

Первая десятка по итогам голосования выглядит следующим образом:

1. («Интер Майами», Аргентина)

2. («Манчестер Сити», Норвегия)

3. («Реал», Англия)

4. («ПСЖ», Франция)

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

6. Харри Кейн («Бавария», Англия)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

8. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

9. Лука Модрич («Реал», Хорватия)

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия).

Отметим, что Месси был признан лучшим игроком гола по версии читателей Goal в рекордный седьмой раз. Криштиану Роналду в этом году не попал в топ-50.

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