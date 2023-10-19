«Может, им теперь дают на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно?» Зарема о конфликте в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова высказалась о конфликте Александра Соболева и Гильермо Абаскаля.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Может, им дают теперь на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно?

Если серьезно, то все ожидаемо. Когда у тренера безграничная власть, то начинаются конфликты как с игроками, так и сотрудниками. Это классика. Неважно какой клуб, регион или страна.

Должен быть грамотный спортивный директор, который будет предупреждать любые конфликты и вовремя их тушить», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)

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8 комментариев

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Carver
Что плохого во вчерашнем борще.
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Tigo_Volchara93
Борщ… ромбик… стеночки-забегания… 🚨 🚑
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Velirpa
Зарема - топ, печально, что она единственный человек, который болеет за клуб наравне с болельщиками Спартака.
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Стюардесс по имени Жанн
если бы ты проводила на кухне немного больше времени то знала бы, что самый лучший и вкусный борщ это вчерашний
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DmitryIvanov
Ну все, Зарема сейчас быстро в чувства приведет Спартак…
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Олег Сагайдачный
Просто он вкуснее. Но на вкус и цвет товарищей нет.
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justburn
#явсезнала
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