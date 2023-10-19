«Может, им теперь дают на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно?» Зарема о конфликте в «Спартаке»
Зарема Салихова высказалась о конфликте Александра Соболева и Гильермо Абаскаля.
Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
«Может, им дают теперь на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно?
Если серьезно, то все ожидаемо. Когда у тренера безграничная власть, то начинаются конфликты как с игроками, так и сотрудниками. Это классика. Неважно какой клуб, регион или страна.
Должен быть грамотный спортивный директор, который будет предупреждать любые конфликты и вовремя их тушить», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Российские игроки «Спартака» недовольны разным отношением Абаскаля к ним и легионерам. Это одна из причин конфликта Соболева с тренером («Чемпионат»)
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