Зарема согласна с Быстровым, что Берише нужно было «оторвать ноги» за прыжок в сторону Абаскаля: «Но кто будет это делать? Медина, Бонгонда, Дуарте? Смешно»

Зарема Салихова высказалась о конфликте Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Спартак» сейчас – это лишь список футболистов на бумаге. Быстров считает, что игроки должны были оторвать ноги Берише за своего тренера. Я согласна с мнением Володьки. Но кто конкретно? Медина, Бонгонда? Дуарте будет бегать ноги отрывать? Смешно. Все лидеры «Спартака», которые могли дать драйв и агрессию сейчас находятся в подвешенном состоянии. Побегут ли они за тренера отрывать ноги? Только Абаскаль на это ответит.

Вспомните ноябрь прошлого года, матч с «Зенитом», когда вся команда поднялась за Промеса. Вот тогда была семья и единство. Спортивный директор Эшуорт как-то заступился за тренера хотя бы в прессе?

Тедеско в аналогичной ситуации, в матче против «Сочи» мы были с ним: игроки, менеджмент, руководство. Мощнейший медиадепартамент был за Тедеско, а сейчас Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в поддержку тренера, даже если он не прав. Такое ощущение, что и сопереживающих не осталось.

Руководство «Лукойла» наблюдает, выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от игрока «Спартака», ни от медиа», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Абаскаль правильно отреагировал на Беришу, надо было еще сильнее зафигачить! Хлусевичу нужно было поймать Бернарда с мячом и с двух ног вынести за рекламные щиты». Быстров о конфликте

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