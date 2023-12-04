Зарема согласна с Быстровым, что Берише нужно было «оторвать ноги» за прыжок в сторону Абаскаля: «Но кто будет это делать? Медина, Бонгонда, Дуарте? Смешно»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Ахмат Тео Бонгонда Бернард Бериша Хесус Медина Алексис Дуарте Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова высказалась о конфликте Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши.

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем. Главный тренер «Спартака» повалил Беришу, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша в данном эпизоде получил желтую карточку.

«Спартак» сейчас – это лишь список футболистов на бумаге. Быстров считает, что игроки должны были оторвать ноги Берише за своего тренера. Я согласна с мнением Володьки. Но кто конкретно? Медина, Бонгонда? Дуарте будет бегать ноги отрывать? Смешно. Все лидеры «Спартака», которые могли дать драйв и агрессию сейчас находятся в подвешенном состоянии. Побегут ли они за тренера отрывать ноги? Только Абаскаль на это ответит.

Вспомните ноябрь прошлого года, матч с «Зенитом», когда вся команда поднялась за Промеса. Вот тогда была семья и единство. Спортивный директор Эшуорт как-то заступился за тренера хотя бы в прессе?

Тедеско в аналогичной ситуации, в матче против «Сочи» мы были с ним: игроки, менеджмент, руководство. Мощнейший медиадепартамент был за Тедеско, а сейчас Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в поддержку тренера, даже если он не прав. Такое ощущение, что и сопереживающих не осталось.

Руководство «Лукойла» наблюдает, выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от игрока «Спартака», ни от медиа», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

«Абаскаль правильно отреагировал на Беришу, надо было еще сильнее зафигачить! Хлусевичу нужно было поймать Бернарда с мячом и с двух ног вынести за рекламные щиты». Быстров о конфликте

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33 комментария
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Ответ Тёма Тёма
А как же Жора Джи?
Он из-за пуза не может так быстро встать со скамейки.
+36
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Заремка боевая бабёнка, она бы ему сама всё бы там поотрывала!
+26
-4
+22
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Ответ ЦСКА1960
Заремка боевая бабёнка, она бы ему сама всё бы там поотрывала!
Странно слышать от нее про такое при наличие в команде Промеса с ножичком.
Или он только родственников готов почикать?
+25
-5
+20
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Ответ Тёма Тёма
А как же Жора Джи?
Или Соболь Дель
+16
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А как же Жора Джи?
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Вписаться за тренера должен был Ребров - всё равно от него никакого толку нет😐
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Так Бериша только рад был бы. Потому что так он своей провокацией только Абаскаля вывел из игры, а Зарема и Володька сокрушаются, что этого мало и надо было ещё какому-нибудь спартаковцу на КК наиграть. Молодцы, хороший совет.
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Заявляйте Горлуковича или Ковтуна
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Как-то Зарема с ее вечным нытьем "при мне в см было лучше" уже стала конкретно утомлять.
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Ответ Evgeny Trifonov
Заявляйте Горлуковича или Ковтуна
Ковтун не про это. Тут скорее Хлестов бы пригодился, этот мог на место любого поставить, даже не получив карточку.
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Помните как на ЧМ когда Паредес запульнул мяч в голландскую скамейку? Так там вся команда подорвалась и побежала мстить. Это правильная реакция коллектива.
А Спартак схавал и еще тренера не защитили
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Ответ Саша Пушкин
Странно слышать от нее про такое при наличие в команде Промеса с ножичком. Или он только родственников готов почикать?
Нужна командная работа, Дельфин падает и корчиться изображая адские муки, удивленный Бериша подходит посмотреть, тут выскакивает Абаскаль и на прогиб, и уже Промес нажичком завершает. Зарема издалека снимает все на видео и дома вместе с Леонидом обмазавшись кровью устраивают дикую оргию.
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Ответ Саша Пушкин
Странно слышать от нее про такое при наличие в команде Промеса с ножичком. Или он только родственников готов почикать?
Антошке ещё одно дело не нужно, а так судя по всему он ща любой кипишь
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Ответ .ru
Берише нужно было «оторвать ноги»... а Абаскалю руки...
Оба хороши если быть справедливыми, я считаю что за него должен был вписаться Медина, только благодаря Абаскалю сей игрок сел на лавку в Спартаке, дороже чем играл в основе ЦСКА
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Ответ .ru
Берише нужно было «оторвать ноги»... а Абаскалю руки...
Соболю плавники
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Ответ Андрей Катиков
Соболю плавники
Нельзя же. Он же краснокнижный.
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пора расставаться. 300%
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Если бы в составе Спартака был игрок наподобие Горлуковича, то можно не сомневаться, что Бериша матч бы не доиграл. Скорее всего, по причине вырванных ног после шикарного подката Сергея.
А, например в Англии, в 90-х, если бы у Бериши хватило мозгов сотворить нечто подобное, то вообще его дальнейшая карьера была бы под угрозой. Его в каждом матче могли бы уничтожать просто.
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спортс трет комментарии с упоминанием эскорта в новостях про эту даму. Хотя я никакую связь туда не закладывал
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Ближе всех был любимчик Заремы Джикия...
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Ответ Джиза
спортс трет комментарии с упоминанием эскорта в новостях про эту даму. Хотя я никакую связь туда не закладывал
она же рассказывала,все остальные были эскортницами но не она,она модель
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Ответ Хамлет датский
Оба хороши если быть справедливыми, я считаю что за него должен был вписаться Медина, только благодаря Абаскалю сей игрок сел на лавку в Спартаке, дороже чем играл в основе ЦСКА
Медина на эту игру не ездил, из Москвы тяжело было вписаться.
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Ответ Хамлет датский
Оба хороши если быть справедливыми, я считаю что за него должен был вписаться Медина, только благодаря Абаскалю сей игрок сел на лавку в Спартаке, дороже чем играл в основе ЦСКА
больше всего забавляет вот это... прыжок в сторону Абаскаля
хотя если не полениться и посмотреть видео можно увидеть что Бериша пробежал Абаскаля и только потом прыгнул...
увидели что хотели, убедили в этом себя и растиражировали эту ересь...
странно что Валера Карпин не рванул к Мендесу когда тот после гола двумя ногами вперёд в сугроб прыгнул... это ведь тоже было неподалёку, там на бровке всё неподалёку
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Ответ Джиза
спортс трет комментарии с упоминанием эскорта в новостях про эту даму. Хотя я никакую связь туда не закладывал
Нам то не гони.
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Ответ Дарья Новикова
Антошке ещё одно дело не нужно, а так судя по всему он ща любой кипишь
Ну очевидно теперь, что не за любой.
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а пруцев почему этого не сделал???? ты же его привела, такого идеального.
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Медина мог бы, он ведь с детства за Спартак.
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Берише нужно было «оторвать ноги»...
а Абаскалю руки...
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Зарему в президенты "Спартака"!
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