Зарема Салихова: «Спартак» должен быть впереди с отрывом в такой слабой РПЛ. Спортивный блок работает хуже даже Цорна»

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Зарема Салихова считает, что «Спартак» должен лидировать в Мир РПЛ.

«Нынешний спортивный блок «Спартака» работает сильно хуже даже Томаса Цорна. Крал и Ларссон, приобретенные во времена Цорна, играют в Лиге чемпионов, а если б не правила ФИФА, то удалось бы отбить потраченные на них средства. Из русских игроков, приобретенных тогда, Соболев стал игроком основы. К тому же Тедеско признан одним из лучших тренеров в мире.

Эшуорт же отказался от Пиняева и других молодых футболистов «Крыльев Советов», которые стоили копейки по сравнению с трансферами Медины и Бонгонды. И друга Промеса – Хакима Зиеша – не взял свободным агентом. Молодежь не прогрессирует, Мелешин потерял очень важный для игровой карьеры год, сидя на лавке, жаль Павла Маслова.

Даже страшно представить, кого Эшуорт может пригласить следующим тренером. При таком слабом чемпионате, а также с турбулентным «Зенитом», недоукомплектованным ЦСКА, «Краснодаром», не обладающим победным духом, с медиаклубом «Динамо» и слившимся «Сочи», «Спартак» должен быть впереди с отрывом. Вина не только на тренере», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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43 комментария
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Мне нравится как Зарема медленно превращается в хейтера Спартака типа Мостового.
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Представляю себе как Зиеш рвался в санкционную РПЛ но злобный Эшуорт забанил его переход в Спартак 😂 Если все так легко, что же при Федуна всего одно чемпионство и сколько то там кубков (тоже один или два) ?? За весь период его управление клубом, тоже много кого трясло. Вон Рубин аж два раза подряд стал чемпионом, при меньших тратах на состав, чем Спартак в тот период.
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Что она несёт?🤦🏻‍♂️ Особенно понравилось про Зиеша🤣
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Спортивный рот Заремы работает отменно
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Как же поражает своей глупостью данная особа. Семейка Федунов правила клубом 20 лет - клоунада и одно чемпионство за все эти годы. Ей богу, просто жалкое зрелище, прекрати позориться.
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Ответ Валерий Самсонов
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ох, сомневаюсь.
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медиаклуб «Динамо» два раза обыграл Зенит, и выше Спартака в таблице
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> И друга Промеса – Хакима Зиеша – не взял свободным агентом.

О том, на какую зарплату надо было этому "свободному агенту" раскошелиться - Зарема умолчит. А там небось 4, а то и 5 лямов в год.

>с медиаклубом «Динамо»

Нормально так ярлык навесила на клуб, который уже дважды за этот сезон победил "турбулентный Зенит". Ну и лучше ли подбор игроков в Спартаке, чем в "турбулентном Зените"? Кто в Спартаке на уровне Барриоса и Вендела?
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Ага, Зиеш же прямо мечтал приехать в Спартак, но клуб отказался...
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Она видела матчи!? Спартак не победил никого уверенно - каждый матч мучение.
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Интересно, для нее Динамо по какими критериям медиаклуб ?
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Ответ Антинародная Команда
Зачем Зиешу идти на понижение ?
Не, ну, а что? Вдруг Зиеш тоже попадет под следствие и суд в Нидерландах? 😏
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В Швеции не так давно слово "Златан" (благодаря Златану Ибрагимовичу) было признано не только именем собственным, но и глаголом. В смысле "сделать что-то на очень высоком уровне". Например, "как ты зазлатанил эту голевую передачу , просто красавчик!"

В России же имя Зарема, похоже, скоро станет глаголом.Типа "ну и дичь ты сейчас заремал".
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>Крал и Ларссон, приобретенные во времена Цорна, играют в Лиге чемпионов, а если б не правила ФИФА, то удалось бы отбить потраченные на них средства

Она вообще смотрела, как и сколько они там играют или самим фактом восхитилась?
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"Спартак" - эталон слабости РПЛ.
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Как у нее все легко на словах, а на деле пук
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Всем остальным клубам тоже нашла добрые слова))
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Ответ Алексей Филиппов
Ага, Зиеш же прямо мечтал приехать в Спартак, но клуб отказался...
Ну, а что? Насыпать могли не меньше турок, а может и больше. Чемпионат - не слабее турецкого. Кореш рядом. Почему нет?
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«И друга Промеса – Хакима Зиеша – не взял свободным агентом.»

Мадам, видать, не в курсе, что у Зиеша контракт с Челси до 2025😐
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Сейчас наш чемпионат не такой уж и слабый, но один из или скорее самый усредненный по крайней мере в Европе, когда каждый может обыграть каждого... Кому как, а мне такой расклад нравится, интересно смотреть практически каждый матч, независимо от клубных предпочтений, не как раньше...
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Ну, чтобы такого не слушать, проведите акционирование членов клуба. Одна акция-один болельщик-один голос. И узнаете точно, Народная ли вы команда. Или, на худой конец чтобы Лукойл разместил IPO клуба на Мосбирже.
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Настоящая футбольная аналитика)
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Перевожу, РПЛ слабая лига, а Спартак ещё слабее.
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Проснулась к полудню со своим мнением, экспертница))
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Это с чего вдруг?
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Про Зиеша огонь,не взяли они его,а так он прям мечтал и рвался,уснуть не мог)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Про Зиеша огонь,не взяли они его,а так он прям мечтал и рвался,уснуть не мог)
Кушать даже не мог)
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Ответ schwein
Мне нравится как Зарема медленно превращается в хейтера Спартака типа Мостового.
Или Кафельникова)
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Зачем Зиешу идти на понижение ?
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согласен, как всегда, с Заремой - Спартак надо расформировать..
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Оказывается, Эшуорт виноват в невыходе МЮ в плей-офф ЛЧ.
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"высоко сижу, далеко гляжу..." ©
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А Федуны 18 лет конечно же,работали как супер-профи)))
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А то что состав Зенита почти в 2 раза дороже а ЦСКА и Краснодар сопоставимы, это уже не аргумент? Почему не самая сильная команда должна быть впереди с отрывом? Слабая зачастую и по игре... имея качественный состав
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Новость дня: «Спартак должен Зареме!»
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Так эту вершину в виде Цорна, ты и привела 😂
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Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог
Шёл босиком Зиеш, не жалея ног...
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