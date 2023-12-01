Зарема Салихова: «Спартак» должен быть впереди с отрывом в такой слабой РПЛ. Спортивный блок работает хуже даже Цорна»
Зарема Салихова считает, что «Спартак» должен лидировать в Мир РПЛ.
«Нынешний спортивный блок «Спартака» работает сильно хуже даже Томаса Цорна. Крал и Ларссон, приобретенные во времена Цорна, играют в Лиге чемпионов, а если б не правила ФИФА, то удалось бы отбить потраченные на них средства. Из русских игроков, приобретенных тогда, Соболев стал игроком основы. К тому же Тедеско признан одним из лучших тренеров в мире.
Эшуорт же отказался от Пиняева и других молодых футболистов «Крыльев Советов», которые стоили копейки по сравнению с трансферами Медины и Бонгонды. И друга Промеса – Хакима Зиеша – не взял свободным агентом. Молодежь не прогрессирует, Мелешин потерял очень важный для игровой карьеры год, сидя на лавке, жаль Павла Маслова.
Даже страшно представить, кого Эшуорт может пригласить следующим тренером. При таком слабом чемпионате, а также с турбулентным «Зенитом», недоукомплектованным ЦСКА, «Краснодаром», не обладающим победным духом, с медиаклубом «Динамо» и слившимся «Сочи», «Спартак» должен быть впереди с отрывом. Вина не только на тренере», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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О том, на какую зарплату надо было этому "свободному агенту" раскошелиться - Зарема умолчит. А там небось 4, а то и 5 лямов в год.
>с медиаклубом «Динамо»
Нормально так ярлык навесила на клуб, который уже дважды за этот сезон победил "турбулентный Зенит". Ну и лучше ли подбор игроков в Спартаке, чем в "турбулентном Зените"? Кто в Спартаке на уровне Барриоса и Вендела?
В России же имя Зарема, похоже, скоро станет глаголом.Типа "ну и дичь ты сейчас заремал".
Она вообще смотрела, как и сколько они там играют или самим фактом восхитилась?
Мадам, видать, не в курсе, что у Зиеша контракт с Челси до 2025😐
Шёл босиком Зиеш, не жалея ног...