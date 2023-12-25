«Спартак» и Winline продлили контракт до 2028 года

«Спартак» и Winline договорились о продолжении сотрудничества.

Московский клуб объявил о продлении контракта с букмекерской компанией до лета 2028 года. Прежнее соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Взаимодействие « » и Winline длится с 2016 года. С тех пор компания активно сотрудничает с клубом и радует наших болельщиков интересными проектами.

Уверены: впереди нас ждет еще множество совместных ярких историй и победных эмоций», – говорится в заявлении красно-белых.

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