«Спартак» и Winline продлили контракт до 2028 года
«Спартак» и Winline договорились о продолжении сотрудничества.
Московский клуб объявил о продлении контракта с букмекерской компанией до лета 2028 года. Прежнее соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Взаимодействие «Спартака» и Winline длится с 2016 года. С тех пор компания активно сотрудничает с клубом и радует наших болельщиков интересными проектами.
Уверены: впереди нас ждет еще множество совместных ярких историй и победных эмоций», – говорится в заявлении красно-белых.
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