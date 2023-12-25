«Спартак» и Winline продлили контракт до 2028 года

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Winline Футбол

«Спартак» и Winline договорились о продолжении сотрудничества.

Московский клуб объявил о продлении контракта с букмекерской компанией до лета 2028 года. Прежнее соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/26. 

«Взаимодействие «Спартака» и Winline длится с 2016 года. С тех пор компания активно сотрудничает с клубом и радует наших болельщиков интересными проектами.

Уверены: впереди нас ждет еще множество совместных ярких историй и победных эмоций», – говорится в заявлении красно-белых. 

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7 комментариев
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Самое время сделать ставочку на чемпионство Зенита!
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Спартак проиграет - остальное за Winline 😅
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Дополнительные доходы лишними не бывают....
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Надо Спартак их титульным спонсором делать, сколько ставок на них погорело)
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Ответ Russ Ivan
Хорошо бы ещё со своим стадионом определиться, а не таскаться по арендованным...
Спартак принадлежит Лукойлу, стадион принадлежит Лукойлу, Лукойл сам у себя арендует?
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Ответ Ogramoon
Спартак принадлежит Лукойлу, стадион принадлежит Лукойлу, Лукойл сам у себя арендует?
Ну конечно я с ХК попутал))
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