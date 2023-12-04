Бюджет «Спартака» в ближайшие три года – 7-8 млрд рублей («СЭ»)

Бюджет «Спартака» в ближайшие три года не претерпит изменений.

Как утверждает « », « » будет выделять красно-белым по 7-8 млрд рублей.

На данный момент команда Гильермо Абаскаля занимает в чемпионате России 7-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

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