Бюджет «Спартака» в ближайшие три года – 7-8 млрд рублей («СЭ»)
Бюджет «Спартака» в ближайшие три года не претерпит изменений.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», «Лукойл» будет выделять красно-белым по 7-8 млрд рублей.
На данный момент команда Гильермо Абаскаля занимает в чемпионате России 7-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
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