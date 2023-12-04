Бюджет «Спартака» в ближайшие три года – 7-8 млрд рублей («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Лукойл Спорт-Экспресс деньги Футбол

Бюджет «Спартака» в ближайшие три года не претерпит изменений.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», «Лукойл» будет выделять красно-белым по 7-8 млрд рублей.

На данный момент команда Гильермо Абаскаля занимает в чемпионате России 7-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

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21 комментарий
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Ответ Штаны Габора Кирая
А смысл? Можно хоть 20 миллиардов влить, к чемпионству Спартак всё равно не подпустят.
Спартак сам себя не подпускает к чемпионству много лет подряд
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равен месту в турнирной таблице?
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Маловато для борьбы за чемпионство
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Не густо, с учётом инфляции...по объёмам прошлых лет, без увеличения же...там большая часть на содержание инфраструктуры...
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Ответ Zlodimir
Да нафига этих оглоедов кормить, или таки возьмут хорошего спортдира?
"Да нафиг этих оглоедов кормить" - так про весь российский футбол сказать можно.
+5
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Второй бюджет в стране, правда с результатом это не коррелируется.
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по нынешнему курсу очень мало...
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Работяги в Когалыме счастливы, пашут в -40, чтобы голландский уголовник мог позволить себе новую партию кокаина) Народная команда!
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Много лишних денег?
Не знаешь куда спустить их?

Финансируй Спартак. На выхлопе 6 место, сериал про антиспартаковский заговор и тарасовский борщ с душком
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Маловат для борьбы за верхнюю пятерку
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Ответ Штаны Габора Кирая
А смысл? Можно хоть 20 миллиардов влить, к чемпионству Спартак всё равно не подпустят.
вообще то вам даже выиграть дали, "чемпионат 3 туров", ты что не праздновал? ваши все отмечали
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Ответ love_sport737
равен месту в турнирной таблице?
Или отставанию от первого места
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