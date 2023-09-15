Федун курировал строительство Владимирского храма у стадиона «Спартака». В оформлении есть ромбовидные элементы

Леонид Федун поспособствовал возведению храма у «Открытие Банк Арены».

Как передает «РБ Спорт», строительством Владимирского храма занималось ООО «Стадион «Спартак», стройку курировал бывший президент красно-белых.

В оформлении пола, стен, ограждений, росписи активно используются ромбы, а некоторые элементы напоминают ромбовидные светильники, размещенные на стадионе « ».

Фото: bookmaker-ratings.ru

Проектирование храма находилось в компетенции архитектурного бюро SPEECH, оформлением мозаичных панно снаружи Владимирского храма занимался член Союза художников России Анатолий Гончаренко, а внутренним убранством – архитектор Дмитрий Смирнов.

Также отмечается, что ООО «Стадион «Спартак» застраивает примыкающие к стадиону земли бывшего Тушинского аэродрома, и один из элитных комплексов рекламирует клуб.

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