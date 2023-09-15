Федун курировал строительство Владимирского храма у стадиона «Спартака». В оформлении есть ромбовидные элементы

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Открытие Банк Арена религия Футбол

Леонид Федун поспособствовал возведению храма у «Открытие Банк Арены».

Как передает «РБ Спорт», строительством Владимирского храма занималось ООО «Стадион «Спартак», стройку курировал бывший президент красно-белых.

В оформлении пола, стен, ограждений, росписи активно используются ромбы, а некоторые элементы напоминают ромбовидные светильники, размещенные на стадионе «Спартака».

Фото: bookmaker-ratings.ru

Проектирование храма находилось в компетенции архитектурного бюро SPEECH, оформлением мозаичных панно снаружи Владимирского храма занимался член Союза художников России Анатолий Гончаренко, а внутренним убранством – архитектор Дмитрий Смирнов.

Также отмечается, что ООО «Стадион «Спартак» застраивает примыкающие к стадиону земли бывшего Тушинского аэродрома, и один из элитных комплексов рекламирует клуб.

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26 комментариев

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schwein
И что, после этого все равно нельзя называть Спартак сектой?
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Антон Фалафель
Федун фанат Спартака от бога!
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Konstantin Zorin
Заинтересовало. Буду рядом, обязательно зайду.
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Клирик
Когда уже фанатам передадут? Что-то стихло в последнее время. Теперь вместе с храмом!
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OldRedWhite
Ответ Антон Фалафель
Федун фанат Спартака от бога!
…или от Бога ?
Тут вопрос )))
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OldRedWhite
Ответ schwein
И что, после этого все равно нельзя называть Спартак сектой?
Тогда бы были фрески ветеранов и семьи )))
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Древний спартач
При внимательном рассмотрении фото , внизу справа ромб , а что в центре ромбика ? Не кажется вам , что как-то смутно видны очертания звёзды Давида ? Федун строил этот храм своим друзьям-евреям ?
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VitalyP
Интересно, у Федуна автомобиль тоже марки с ромбом? Кто печатает сию новость совсем ку-ку?
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Джейн позвони твой К.
глумится над верой сатанист
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Pok_Toholo
Шапито одним словом
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unreality
Не поможет…
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Ramon Mercader
Это точно должно найти отражение в медицинской практике, как диагноз.

Очевидно, что-то похожее на язычество, но вот как это безумие назвать...
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Jazzzz
Карбонат, помилуй, Карбонат помиииилуй🙏🏻
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Юрий Бабкин
Храм святого спартаковского духа.
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Jazzzz
Борща прихожанам наливают по-христиански.
Свечки из свиного жира ставят за упокой.
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Александр Быкович
Заговор
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Кирилл Дубасов
Ответ OldRedWhite
…или от Бога ? Тут вопрос )))
или от БогА, тот что Жереми
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tolstiy
рб всем составом у врача провериться не повредит...
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