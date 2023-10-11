«Спартак» продлил контракт с автопроизводителем из Китая Chery. Клуб получил еще 10 машин от спонсора

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес автомобили Олег Малышев Футбол

«Спартак» продлил контракт с китайским автопроизводителем Chery.

В рамках продления сотрудничества клуб получил 10 автомобилей – 5 флагман кроссоверов и 5 седанов бизнес-класса.

Суммарно в парке «Спартака» стало 45 автомобилей марки Chery.

«Мы активно использовали автомобили в работе весь год. Это показатель качества. Важно сказать, что в новом году у нас также запланировано много интересных акций. 

Отмечу, что нас это не просто партнерство, а нечто большее – мы чувствуем искреннюю заинтересованность в совместной работе», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

«Хочу поблагодарить «Спартак» за оказанное доверие. За прошедший год мы провели вместе ряд совместных проектов, мероприятий. Хочу особо выделить одно: мы вместе со «Спартаком» исполнили мечту детей!

Мы пригласили подопечных детей-сирот благотворительного фонда «Арифметика добра». Гильермо Абаскаль со своим штабом провели ряд занятий с детишками, а потом вышли на поле, чтобы сразиться», – сказал директор «АО Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков. 

Фото: сайт «Спартака». 

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4 комментария

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T622222
Ответ Korney
а денег?только машинами расплачиваются?
Китай денег?;)))) Это не их стиль… Только натуральный обмен, а денег мы им пришлем.
+6
-1
+5
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Korney
а денег?только машинами расплачиваются?
+2
0
+2
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Дядя ТУРА
Exeed TXL есть вариант через Спартак дешевле чуть купить?
+1
-1
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Ленид Вилькин
Футболерам премии за призерство ими давать или в счет зарплаты за блестящую игру по двойному тарифу впихивать !😀
0
0
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