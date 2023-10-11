«Спартак» продлил контракт с автопроизводителем из Китая Chery. Клуб получил еще 10 машин от спонсора
«Спартак» продлил контракт с китайским автопроизводителем Chery.
В рамках продления сотрудничества клуб получил 10 автомобилей – 5 флагман кроссоверов и 5 седанов бизнес-класса.
Суммарно в парке «Спартака» стало 45 автомобилей марки Chery.
«Мы активно использовали автомобили в работе весь год. Это показатель качества. Важно сказать, что в новом году у нас также запланировано много интересных акций.
Отмечу, что нас это не просто партнерство, а нечто большее – мы чувствуем искреннюю заинтересованность в совместной работе», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
«Хочу поблагодарить «Спартак» за оказанное доверие. За прошедший год мы провели вместе ряд совместных проектов, мероприятий. Хочу особо выделить одно: мы вместе со «Спартаком» исполнили мечту детей!
Мы пригласили подопечных детей-сирот благотворительного фонда «Арифметика добра». Гильермо Абаскаль со своим штабом провели ряд занятий с детишками, а потом вышли на поле, чтобы сразиться», – сказал директор «АО Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.
Фото: сайт «Спартака».
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