«Спартак» продлил контракт с автопроизводителем из Китая Chery. Клуб получил еще 10 машин от спонсора

«Спартак» продлил контракт с китайским автопроизводителем Chery.

В рамках продления сотрудничества клуб получил 10 автомобилей – 5 флагман кроссоверов и 5 седанов бизнес-класса.

Суммарно в парке «Спартака» стало 45 автомобилей марки Chery.

«Мы активно использовали автомобили в работе весь год. Это показатель качества. Важно сказать, что в новом году у нас также запланировано много интересных акций.

Отмечу, что нас это не просто партнерство, а нечто большее – мы чувствуем искреннюю заинтересованность в совместной работе», – сказал генеральный директор «Спартака» .

«Хочу поблагодарить « » за оказанное доверие. За прошедший год мы провели вместе ряд совместных проектов, мероприятий. Хочу особо выделить одно: мы вместе со «Спартаком» исполнили мечту детей!

Мы пригласили подопечных детей-сирот благотворительного фонда «Арифметика добра». Гильермо Абаскаль со своим штабом провели ряд занятий с детишками, а потом вышли на поле, чтобы сразиться», – сказал директор «АО Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

Фото: сайт «Спартака».

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