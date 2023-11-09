Пирс Морган о тен Хаге после 3:4: «Мне не нужен Роналду»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Эрик тен Хаг ахахаха Пирс Морган Футбол

Пирс Морган вновь высмеял Эрика тен Хага после поражения «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» (3:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда занимает последнее место в своей группе.

В своем твиттере Морган опубликовал результат матча на фоне изображения разочарованного тен Хага.

«Мне не нужен Роналду», – подписал фотографию телеведущий.

Напомним, Пирс взял в ноябре 2022-го скандальное интервью у Криштиану, в котором игрок раскритиковал клуб и тренера. Вскоре контракт с португальцем был расторгнут.

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78 комментариев

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Garikus89
Нет ужасного Роналду, который забил бы 6 мячей в 5 играх и вытащил МЮ в плей-офф, вот и результат)
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Artur
Ответ Кирилл Голивец
Хойлунд сейчас в топ-2 бомбардиров ЛЧ, так что дело не в атаке
Роналду тоже был в топе бомбардиров, только вот почему-то все говорили что проблема персонально в нем
+34
-2
+32
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фк кабинет
Онана конечно манекен на воротах.
+28
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+25
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Отец Абду
Ответ фк кабинет
Онана конечно манекен на воротах.
Ногами хорошо играет, что тебе ещё надо?:)
+11
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+10
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Фанат спорта01
Ответ Iamliam
Он как тролль со спортса: вылезает когда ТенХааг терпит неудачу и начинает его поливать, причем довольно примитивно.
Ну Тен хаг довольно часто терпит неудачу,так что он тоже вылезает постоянно.
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Best game on Earth
Казалось бы, при чём тут Роналду...
+11
-1
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radziecki
Ответ Vinnipukh Vinni
Есть ужасный Роналду, который уронил МЮ на 6 место и попутно уволил Сульшера и сделал так, чтобы МЮ играл в ЛЕ. А потом побежал искать клуб, который играет в ЛЧ. Очень удобно сейчас не вспоминать, как Ливерпуль, не вспотев, насиловал МЮ с Роналду в составе 4:0 и 5:0.
То-то Ливерпуль в прошлом сезоне вспотел на 7:0 без Роналду
+13
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+9
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U
Тен Хаг так плох, что даже примитивный как палка троллинг Моргана уже не кажется совсем неадекватным.
+9
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Фанат спорта01
Ответ FC.Barcelona
А потом что произошло, когда середняки закончились?
а сейчас с кем играют?
или Галатасарай или Копенгаген сильнее Вильярреала и Аталанты?
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Garikus89
Ответ Vinnipukh Vinni
Есть ужасный Роналду, который уронил МЮ на 6 место и попутно уволил Сульшера и сделал так, чтобы МЮ играл в ЛЕ. А потом побежал искать клуб, который играет в ЛЧ. Очень удобно сейчас не вспоминать, как Ливерпуль, не вспотев, насиловал МЮ с Роналду в составе 4:0 и 5:0.
Ну посмотрим, куда поднимет МЮ тен Хаг, когда Ливерпуль с Тоттенхэмом не провалили сезон)
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Iamliam
Ответ Злой Руся
Пирс знатно троллит Тен Хага )) И ведь по делу.
Он как тролль со спортса: вылезает когда ТенХааг терпит неудачу и начинает его поливать, причем довольно примитивно.
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Кирилл Голивец
Хойлунд сейчас в топ-2 бомбардиров ЛЧ, так что дело не в атаке
+12
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Best game on Earth
Казалось бы, при чём тут Роналду...
Вообще не при чем, уже давно. Тен Хааг не тянет МЮ, это понятно. Был бы норм тренер,который за столько времени смог бы поставить игру команде, про Роналду никто и не вспоминал бы.
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Maxhoh
Он не перестанет подкалывать тен хага пока тот не сойдет с ума
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a2wai
С Роналду они бы получили еще больше)

С ним команда уже вдесятером выходила играть, а после удаления на поле было бы 9 человек)
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Франческо Тортик
Сезон ЛЧ 2021/2022
Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
Роналду победный гол на 90+5

Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
Роналду победный гол на 81

Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед
Роналду Гол 45+1′ Гол 90+1′

Вильярреал 0:2 Манчестер Юнайтед
Роналду победный гол на 78

МЮ выходит из группы с 1 места.
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rej1sta
39-летний Роналду точно помог бы не пропустить МЮ 4 мяча в меньшинстве. Топ защитник, как-никак.
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Marcus-light
Три гола то забили, а с 4 пропущенными бы Роналду точно не помог
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Team_Coach
Как я и писал до этого «твой выход Морган»😅
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Zachariah Kelly
Тен Хааг же поставил Мигеля на ворота - он и танцует
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Франческо Тортик
Ответ FC.Barcelona
А потом что произошло, когда середняки закончились?
Когда закончились середняки, пришли 3:0 от Юве, 4:0 от Ливерпуля, 8:2 от Баварии и т.д.
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Team_Coach
Ответ Кирилл Голивец
Хойлунд сейчас в топ-2 бомбардиров ЛЧ, так что дело не в атаке
Дело не в атаке, но лидера в команде нет.
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Лидия Соболева
Тен Хаагу нужен вазелин
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Vinnipukh Vinni
Есть ужасный Роналду, который уронил МЮ на 6 место и попутно уволил Сульшера и сделал так, чтобы МЮ играл в ЛЕ. А потом побежал искать клуб, который играет в ЛЧ. Очень удобно сейчас не вспоминать, как Ливерпуль, не вспотев, насиловал МЮ с Роналду в составе 4:0 и 5:0.
именно
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Александр Никитин
Ответ pashka_86
Не тен Хаг а ноль Хаг 🤡 МЮ нужен настоящий тренер с твердым характером который объяснит этим хлюпикам где они находятся Уверен что сер алекс фергюсон даже с этими футболистами боролся бы за первые места во всех турнирах
не обижай его. он семь хаг форева
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