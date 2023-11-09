Пирс Морган о тен Хаге после 3:4: «Мне не нужен Роналду»

Пирс Морган вновь высмеял Эрика тен Хага после поражения «МЮ».

« » уступил « » (3:4) в 4-м туре группового этапа . Команда занимает последнее место в своей группе.

В своем твиттере опубликовал результат матча на фоне изображения разочарованного .

«Мне не нужен Роналду», – подписал фотографию телеведущий.

Напомним, Пирс взял в ноябре 2022-го скандальное интервью у Криштиану, в котором игрок раскритиковал клуб и тренера. Вскоре контракт с португальцем был расторгнут.

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