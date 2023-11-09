Пирс Морган о тен Хаге после 3:4: «Мне не нужен Роналду»
Пирс Морган вновь высмеял Эрика тен Хага после поражения «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» (3:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда занимает последнее место в своей группе.
В своем твиттере Морган опубликовал результат матча на фоне изображения разочарованного тен Хага.
«Мне не нужен Роналду», – подписал фотографию телеведущий.
Напомним, Пирс взял в ноябре 2022-го скандальное интервью у Криштиану, в котором игрок раскритиковал клуб и тренера. Вскоре контракт с португальцем был расторгнут.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
или Галатасарай или Копенгаген сильнее Вильярреала и Аталанты?
С ним команда уже вдесятером выходила играть, а после удаления на поле было бы 9 человек)
Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
Роналду победный гол на 90+5
Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
Роналду победный гол на 81
Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед
Роналду Гол 45+1′ Гол 90+1′
Вильярреал 0:2 Манчестер Юнайтед
Роналду победный гол на 78
МЮ выходит из группы с 1 места.