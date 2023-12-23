Криштиану Роналду приехал на стадион в Эр-Рияде, где подерутся Бивол, Уайлдер и Джошуа
Криштиану Роналду приехал на стадион в Эр-Рияде, где пройдет вечер бокса.
Роналду станет одним из звездных гостей турнира, в рамках которого подерутся Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.
Уайлдер, Джошуа и Бивол – в одном карде! Ух, что за турнир в Саудовской Аравии
Уайлдер, которого вы не знали: побил русскоязычного хейтера, снял 18+ клип с невестой, хотел покончить с собой
🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать
Опрос
Дмитрий Бивол финиширует Линдона Артура?
1371 голос
неумелый перевод стрелок