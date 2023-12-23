Криштиану Роналду приехал на стадион в Эр-Рияде, где подерутся Бивол, Уайлдер и Джошуа

Теги Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд бокс Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Криштиану Роналду приехал на стадион в Эр-Рияде, где пройдет вечер бокса.

Роналду станет одним из звездных гостей турнира, в рамках которого подерутся Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

 

Уайлдер, Джошуа и Бивол – в одном карде! Ух, что за турнир в Саудовской Аравии

Уайлдер, которого вы не знали: побил русскоязычного хейтера, снял 18+ клип с невестой, хотел покончить с собой

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Опрос

Дмитрий Бивол финиширует Линдона Артура?
1371 голос
Да, без вопросов
82%
Дмитрий Бивол
Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде
Все, что об этом нужно знать
Читать
Нет, у Артура есть шансы на победу
18%
Линдон Артур
Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде
Все, что об этом нужно знать
Читать
Реклама 18+

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аравийцы вообще из ума выжили, соседние страны нуждаются элементарно в воде и еде, а эти много и много миллиардов тратят на свои увлечения. Как мусульмане они точно не пример, имеется ввиду королевская династия шейхов
+26
-6
+20
Ответ Владимир Владимирович
Аравийцы вообще из ума выжили, соседние страны нуждаются элементарно в воде и еде, а эти много и много миллиардов тратят на свои увлечения. Как мусульмане они точно не пример, имеется ввиду королевская династия шейхов
кхе кхе
+8
-6
+2
Ответ QWertY
Кришти мог бы в такой пиарный вечер и Бадру какой нибудь поединок организовать
в Тен хага верим ?
+3
-1
+2
Ригобер кончил от этой фотки
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Сколько у него литров ботекса в лице, это же жесть просто:)) А ведь человеку даже 40ка нет:) Реально с психикой проблемы:)
Хах т.е. ригаберке можно что угодно писать?? модер такой модер сегодня
+8
-7
+1
подерутся или побоксируют?
+2
-2
0
Восковая фигура со шрамом...
+3
-3
0
представляю как эти волосы стилисты буквально языками нализывали.
+5
-5
0
Это вам не «голая вечеринка»..)
0
0
0
Ответ Владимир Владимирович
Аравийцы вообще из ума выжили, соседние страны нуждаются элементарно в воде и еде, а эти много и много миллиардов тратят на свои увлечения. Как мусульмане они точно не пример, имеется ввиду королевская династия шейхов
Мусульмане ненавидят друг друга чуть слабее, чем евреев, у них нет какого-то единства, а лишь желание перерезать побольше соседей. И уж тем королевской семье Аль-Сауд нет никакого дела до простых смертных оборванцев
+4
-4
0
Ответ QWertY
А кто виноват, что шейхи вкладывают бабки в свое государство, тогда как соседние страны пилили деньги( в том числе и те, которые им передавала Саудовская Аравия) не создавая ничего?
Вкладывать можно разумно, а ни то что сейчас происходит в футболе. Это отмазки, если помогать разумно, то дело реализуется. Где это видано, в каком государстве, в каком клубе, чтобы платили по 50,100,200 лямов лички.
+1
-1
0
Ответ Anton Kortenko
Американцы вообще из ума выжили, соседние страны нуждаются элементарно в воде и еде, а эти много и много миллиардов тратят на свои увлечения. Как христиане они точно не пример, имеется ввиду капиталистическая династия свободных предпринимателей. В чём разница глобально?
вот прям соседние им Канада и Мексика так нуждаются в еде и воде?) рассказывай.
неумелый перевод стрелок
0
0
0
Ответ Anton Kortenko
Американцы вообще из ума выжили, соседние страны нуждаются элементарно в воде и еде, а эти много и много миллиардов тратят на свои увлечения. Как христиане они точно не пример, имеется ввиду капиталистическая династия свободных предпринимателей. В чём разница глобально?
Наркоман?какие соседние страны?Мексика?
0
0
0
Ответ Оригинальный Ник
Мусульмане ненавидят друг друга чуть слабее, чем евреев, у них нет какого-то единства, а лишь желание перерезать побольше соседей. И уж тем королевской семье Аль-Сауд нет никакого дела до простых смертных оборванцев
За всех не говори. Нету и небыло глобальной ненависти простых мусульман друг к другу. Иран и СА конфликтуют опять таки из за своих правителей в основном. Мусульмане единственный в мире народ, который более или менее един
0
0
0
Ответ Владимир Владимирович
Аравийцы вообще из ума выжили, соседние страны нуждаются элементарно в воде и еде, а эти много и много миллиардов тратят на свои увлечения. Как мусульмане они точно не пример, имеется ввиду королевская династия шейхов
Для соседей США снарядов в Израиль поставляют а они им всем наваливают...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий