«Реал» не рассматривает возвращение Варана зимой. Клуб изучает трансферный рынок в поисках защитника – руководству не нравится пара Начо и Рюдигера в центре обороны

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«Реал» не рассматривает возможность возвращения Рафаэля Варана в январе.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед», выступавшего за «Реал» с 2011 по 2021 год, в связи с травмой Давида Алабы.

По информации Marca, в «Реале» не обсуждали возможность возвращения французского защитника. Также не рассматривается возможность досрочного прекращения аренды Рафы Марина в «Алавесе».

Отмечается, что изначально клуб не планировал подписаний в зимнее трансферное окно, однако дисквалификация Начо Фернандеса после прямой красной карточки в матче с «Алавесом» (1:0) заставила руководство «сливочных» пересмотреть планы на ближайшее трансферное окно. Кроме того, руководству «Реала» не нравится пара Начо и Антонио Рюдигера в центре обороны.

Сообщается, что в настоящее время главный скаут «Реала» Хуни Калафат изучает возможные варианты усиления обороны «Реала».

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21 комментарий
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Начо как истинный капитан сделал одолжение получив КК.
Теперь бан на 3 матча заставить клуб искать нового перспективного заща.
Начо наш черный рицар )))
+16
-2
+14
Ответ -=Flawlsess=-
Чем Рюдигер не устраивает, интересно? Вполне себе добротно играет
Вероятно, имеется ввиду, то как Рюдигер и Начо взаимодействуют в паре.
+8
0
+8
Чем Рюдигер не устраивает, интересно? Вполне себе добротно играет
+6
-2
+4
Уж лучше Пепе и Рамос, чем травматичный и сдавший Варан
+2
-1
+1
Ответ -=Flawlsess=-
Чем Рюдигер не устраивает, интересно? Вполне себе добротно играет
«Пара»
+1
0
+1
ничего удивительного, это же реал. Касильяс ,Рауль и другие не дадут соврать
+4
-4
0
Начо больше всех обрадовался)
+2
-2
0
Я вам одно скажу, Реал я уверен ,однозначно сдаст после нового года, вот ну 100% даю. Больше того Барселона наоборот будет хороша, можете скриншот сделать то что я написал.
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Джикия!
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Ответ RealJon
Начо как истинный капитан сделал одолжение получив КК. Теперь бан на 3 матча заставить клуб искать нового перспективного заща. Начо наш черный рицар )))
Настоящий Мадридиста! 🤍😅
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Ответ Виктор Никитин
причём тут Касильяс и Рауль?
Комментарий удален пользователем
Ответ Ru Gold
Комментарий удален пользователем
Ага,так обидел что оба работают в Реале.)
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Ответ Harut Hovsepyan
Все правильно делает руководство! Мало того, что Начо на красной, еще и у Рюдигера уже 4 ЖК набралось ... Нужен точечный трансфер, такой, чтобы после возвращения Алабы и Милитао тренеру было сложно оставлять кого-то в запасе! Желательно вообще купить универсала, который сможет, если что, закрыть фланг обороны, но это уже я придираюсь, конечно.
Короче захотел и рыбку съесть и на ... присесть?)))
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