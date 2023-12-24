«Реал» не рассматривает возвращение Варана зимой. Клуб изучает трансферный рынок в поисках защитника – руководству не нравится пара Начо и Рюдигера в центре обороны

«Реал» не рассматривает возможность возвращения Рафаэля Варана в январе.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед», выступавшего за «Реал» с 2011 по 2021 год, в связи с травмой Давида Алабы.

По информации Marca, в «Реале» не обсуждали возможность возвращения французского защитника. Также не рассматривается возможность досрочного прекращения аренды в « ».

Отмечается, что изначально клуб не планировал подписаний в зимнее трансферное окно, однако дисквалификация после прямой красной карточки в матче с «Алавесом» (1:0) заставила руководство «сливочных» пересмотреть планы на ближайшее трансферное окно. Кроме того, руководству «Реала» не нравится пара Начо и в центре обороны.

Сообщается, что в настоящее время главный скаут «Реала» Хуни Калафат изучает возможные варианты усиления обороны « ».

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