«Реал» не рассматривает возвращение Варана зимой. Клуб изучает трансферный рынок в поисках защитника – руководству не нравится пара Начо и Рюдигера в центре обороны
«Реал» не рассматривает возможность возвращения Рафаэля Варана в январе.
Ранее появилась информация, что мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед», выступавшего за «Реал» с 2011 по 2021 год, в связи с травмой Давида Алабы.
По информации Marca, в «Реале» не обсуждали возможность возвращения французского защитника. Также не рассматривается возможность досрочного прекращения аренды Рафы Марина в «Алавесе».
Отмечается, что изначально клуб не планировал подписаний в зимнее трансферное окно, однако дисквалификация Начо Фернандеса после прямой красной карточки в матче с «Алавесом» (1:0) заставила руководство «сливочных» пересмотреть планы на ближайшее трансферное окно. Кроме того, руководству «Реала» не нравится пара Начо и Антонио Рюдигера в центре обороны.
Сообщается, что в настоящее время главный скаут «Реала» Хуни Калафат изучает возможные варианты усиления обороны «Реала».
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Теперь бан на 3 матча заставить клуб искать нового перспективного заща.
Начо наш черный рицар )))