Лапорт не уйдет из «Аль-Насра» зимой, несмотря на интерес «Реала». Его рассматривали в качестве замены порвавшему «кресты» Алабе

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Давид Алаба Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт не покинет «Аль-Наср», несмотря на интерес «Реала».

По информации Marca, «Реал» рассматривал экс-защитника «Манчестер Сити» в качестве замены травмированному Давиду Алабе. Однако Лапорт не планирует покидать «Аль-Наср» – защитник счастлив в клубе, и его переход в чемпионат Саудовской Аравии не повлиял на положение в сборной Испании.

Также сообщается, что «Реал» не хочет платить зарплату Лапорта даже в случае аренды до конца сезона – сообщалось, что в «Аль-Насре» защитник получает около 25 млн евро в год.

Тренеры «Реала» ждут защитника на замену Алабе зимой. Но денег на новичка будет мало

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6 комментариев
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"Нас и здесь неплохо кормят" - прокомментировал ситуацию Лапорт
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Так он не для этого ехал к арабам. Если у него нет заветной мечты детства сыграть за Реал, то смысла куда то там в аренду идти не то, что нуль, даже отрицательное значение. Человек взял 5 АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок - перечислять устанешь. Сыграл и на ЧМ и на ЧЕ. Теперь можно и расслабиться.
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При зарплате 25 млн евро в год все ла порты перед европейскими клубами закрыты
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все пути ведут к Варану
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Ответ Александр Воронин
Так он не для этого ехал к арабам. Если у него нет заветной мечты детства сыграть за Реал, то смысла куда то там в аренду идти не то, что нуль, даже отрицательное значение. Человек взял 5 АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок - перечислять устанешь. Сыграл и на ЧМ и на ЧЕ. Теперь можно и расслабиться.
Он вообще очень хотел в Барсу, ещё когда играл за Билбао
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Ответ Marslan Akmataliev
Он вообще очень хотел в Барсу, ещё когда играл за Билбао
Ну так зовут то не в Барсу. Тем более, зачем?
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