Лапорт не уйдет из «Аль-Насра» зимой, несмотря на интерес «Реала». Его рассматривали в качестве замены порвавшему «кресты» Алабе

Эмерик Лапорт не покинет «Аль-Наср», несмотря на интерес «Реала».

По информации Marca, «Реал» рассматривал экс-защитника «Манчестер Сити» в качестве замены травмированному . Однако Лапорт не планирует покидать « » – защитник счастлив в клубе, и его переход в чемпионат Саудовской Аравии не повлиял на положение в сборной .

Также сообщается, что «Реал» не хочет платить зарплату Лапорта даже в случае аренды до конца сезона – сообщалось, что в «Аль-Насре» защитник получает около 25 млн евро в год.

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