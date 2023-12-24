Лапорт не уйдет из «Аль-Насра» зимой, несмотря на интерес «Реала». Его рассматривали в качестве замены порвавшему «кресты» Алабе
Эмерик Лапорт не покинет «Аль-Наср», несмотря на интерес «Реала».
По информации Marca, «Реал» рассматривал экс-защитника «Манчестер Сити» в качестве замены травмированному Давиду Алабе. Однако Лапорт не планирует покидать «Аль-Наср» – защитник счастлив в клубе, и его переход в чемпионат Саудовской Аравии не повлиял на положение в сборной Испании.
Также сообщается, что «Реал» не хочет платить зарплату Лапорта даже в случае аренды до конца сезона – сообщалось, что в «Аль-Насре» защитник получает около 25 млн евро в год.
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