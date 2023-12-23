Варан готов вернуться в «Реал» и согласен на снижение зарплаты. Защитника «МЮ» также хочет «Бавария»

Рафаэль Варан готов вернуться в «Реал».

Мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» в связи с травмой Давида Алабы.

По данным As, Варан несчастлив в «МЮ» и тоскует по Мадриду, где у него все еще есть дом и где он иногда проводит время с семьей – в том числе во время праздников.

Отмечается также, что Варан готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в «Реал». На футболиста также претендует «Бавария», которая готова заплатить от 10 до 20 млн евро.

Французский футболист выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год, после чего перешел в «Юнайтед» за 34+8 млн фунтов. В текущем сезоне АПЛ Варан провел 9 матчей, его контракт с «МЮ» действует до конца этого сезона.

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