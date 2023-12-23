Варан готов вернуться в «Реал» и согласен на снижение зарплаты. Защитника «МЮ» также хочет «Бавария»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан готов вернуться в «Реал».

Мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» в связи с травмой Давида Алабы.

По данным As, Варан несчастлив в «МЮ» и тоскует по Мадриду, где у него все еще есть дом и где он иногда проводит время с семьей – в том числе во время праздников.

Отмечается также, что Варан готов пойти на снижение зарплаты, чтобы вернуться в «Реал». На футболиста также претендует «Бавария», которая готова заплатить от 10 до 20 млн евро.

Французский футболист выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год, после чего перешел в «Юнайтед» за 34+8 млн фунтов. В текущем сезоне АПЛ Варан провел 9 матчей, его контракт с «МЮ» действует до конца этого сезона.

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24 комментария
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Ответ Артем Павлычев
Комментарий скрыт
Не позорьте Реал такими сообщениями, пожалуйста
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+7
Ответ RealJon
снижает на сколько? он сейчас получает где-то 16млн. если на 6млн, тогда хочет 10лямов?! ну ну, не знаю
За то что вернутся домой,где ему комфортно и для того чтобы выйграть очередную для себя Да Лигу и побороться за ЛЧ снизит зп на сколько нужно будет 👍 остальные в бонусы за победы заработает
+6
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+5
В кои-то веки кому-то интересен игрок МЮ 😂
+5
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Ответ Артем Павлычев
Комментарий скрыт
ну как? лайкнул?
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Да он никакущий в этом сезоне, полный нуль. Либо он саботирует игру в мю, либо это утки какие-то
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Ответ Артем Павлычев
Комментарий скрыт
Тебе 9 лет что ли?
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А нужен ли такой пусть и сильный, но очень травматичный игрок?
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Ладно в Реал, там сейчас полтора центральных защитника, а Баварии он зачем, где есть Упамекано, Мин Джэ, де Лигт + молодежка
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Было бы просто идеально
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да отпустите его
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Ладно Реал в аренду, как Кепу, но Бавария-то куда? Зачем им Варан в такой форме?
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Главное чтобы его травмы чередовались с красными картами Начо)
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Варан точно так же в Реле будет ломаться, нужен кто-то более надежный
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Ответ RealJon
снижает на сколько? он сейчас получает где-то 16млн. если на 6млн, тогда хочет 10лямов?! ну ну, не знаю
а какая разница? не с нашего же кармана рлатить будут
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