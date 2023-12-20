«Реал» может вернуть Варана из-за травмы Алабы (Кристиан Фальк)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан может вернуться в «Реал».

Мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» в связи с травмой Давида Алабы, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

Французский футболист выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год, после чего перешел в «Юнайтед» за 34+8 млн фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Варан провел 9 матчей, его контракт с «МЮ» действует до конца этого сезона.

Подробную статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.

Тренеры «Реала» ждут защитника на замену Алабе зимой. Но денег на новичка будет мало 

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44 комментария
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В этом случае нужно заодно подписать кого-то на замену Варану, когда тот травмируется
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Конспекты Гинера доехали до Мадрида
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надо возвращать человека, в МЮ у него одни мучения, и не только у него
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Ответ Chev Chellios
Рафа со своей аптечкой … Ну-ну .
Варан за Реал пропустил только 4 игры в плэй-офф ЛЧ, это сезон, когда Челси взял ЛЧ
Кроме этого он играл каждую игру в течении 5 лет, после ухода Пепе
Человек ушёл в МЮ отдыхать. Отдохнул и ждём обратно. Каземиро тоже
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+18
Ответ Виктор Дембицкий
надо возвращать человека, в МЮ у него одни мучения, и не только у него
Так он и в Реале последний год страдал от травм. Ещё на медосмотре в МЮ было выявлено, что колени у него подвержены травмам. К счастью для Реала и к сожалению для МЮ их руководители не сильно обеспокоились этим фактом и все равно завершили трансфер. В итоге Варан даже при максимально бережном к нему отношению играет менее 50% матчей за сезон
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Везёт Варану. Сбежит-таки от лысого физрука.
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Ответ Дедушкин самогон
Мю его не отдаст, у самих защитников кот наплакал, еще и сезон травматичный у всех команд
Сегодня же выходила новость, что МЮ готов с ним и Каземиро расстаться уже зимой, если те изъявят такое желание
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Рафа со своей аптечкой … Ну-ну .
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Реал может вернуть Варана который без Рамоса на поле даже на футболиста не был похож? Мало верится.
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Только не это.Он прессинга боится как институтка.
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Ответ фк кабинет
Перес по пьяне позвонит бывшему игроку и он вернётся
обычно это ничем хорошим не заканчивается 😁
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Мю его не отдаст, у самих защитников кот наплакал, еще и сезон травматичный у всех команд
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Чувак выиграл все что можно.А ему всего то 30 лет.Галактикос одним словом.
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Рафа сам с удовольствием травмируется и замену придётся искать уже ему)
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Варан в целом опрометчиво поступил, покинув Мадрид тем летом. В отличие от Каземиро, которому уже была куплена замена, и который непрерывно числился в клубе гораздо меньше француза. Варан же, мало упустил не только ставшую вакантной после ухода Рамоса должность лидера обороны, еще и был выше Начо и Модрича в иерархии, и мог стать этим летом еще и капитанлм Мадрида.
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Он говорил, что потерял мотивацию играть за Мадрид. Так что, такой себе вариант. Хотя конечно, она могла снова появиться, после ужаса в МЮ ))
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Ответ How Hugging
Аренда с 70% зарплаты МЮ 30% Реала. Будет играть хорошо подпишут контракт, нет вернётся обратно в МЮ и продлит контракт, 10хуна уже там не будет
а чего не 100% с Юнайтед?
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Ответ Kex
Конечно хочется снова увидеть его в футболке сливочных, но Перес бывших не возвращает :(
Перес по пьяне позвонит бывшему игроку и он вернётся
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Ответ Under
не, изначально вы писали именно про матчи, а не про минуты насчёт больше 50% минут за сезон даже любопытно, сколько полевых вообще таким похвастаться могут
Сути не меняет. Варан играет очень мало и это заметно невооружённым глазом. Больше него в разы играют Фернандеш, Рэшфорд, Каземиро, Мартинес и другие игроки основы.
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Ответ Rostislav Kosyakin
Сегодня же выходила новость, что МЮ готов с ним и Каземиро расстаться уже зимой, если те изъявят такое желание
знать бы ещё, сколько осталось работать текущему спорт диру, чтобы он такие решения мог принимать
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сути не меняет. Варан играет очень мало и это заметно невооружённым глазом. Больше него в разы играют Фернандеш, Рэшфорд, Каземиро, Мартинес и другие игроки основы.
с этим сложно спорить
интересно, как с новым тренером будет, если он появится
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Так он и в Реале последний год страдал от травм. Ещё на медосмотре в МЮ было выявлено, что колени у него подвержены травмам. К счастью для Реала и к сожалению для МЮ их руководители не сильно обеспокоились этим фактом и все равно завершили трансфер. В итоге Варан даже при максимально бережном к нему отношению играет менее 50% матчей за сезон
все три сезона, включая текущий, больше 50% матчей
+1
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0
Ответ Plkhrdhh
Варан в целом опрометчиво поступил, покинув Мадрид тем летом. В отличие от Каземиро, которому уже была куплена замена, и который непрерывно числился в клубе гораздо меньше француза. Варан же, мало упустил не только ставшую вакантной после ухода Рамоса должность лидера обороны, еще и был выше Начо и Модрича в иерархии, и мог стать этим летом еще и капитанлм Мадрида.
в этом плюс для Реала. команде не нужен капитан который устал от давления и побед и хочет почилить в Манчестере, благо там требования не такие высокие
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
В этом случае нужно заодно подписать кого-то на замену Варану, когда тот травмируется
Есть там замена как раз.
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Ответ Kex
обычно это ничем хорошим не заканчивается 😁
Ну это потом,сначала возвращаются к бывшим😁
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Ответ Plkhrdhh
Варан в целом опрометчиво поступил, покинув Мадрид тем летом. В отличие от Каземиро, которому уже была куплена замена, и который непрерывно числился в клубе гораздо меньше француза. Варан же, мало упустил не только ставшую вакантной после ухода Рамоса должность лидера обороны, еще и был выше Начо и Модрича в иерархии, и мог стать этим летом еще и капитанлм Мадрида.
Так он за денежкой пошёл, ты видел его и Каземиро зп в МЮ?

Реал такую предлагает либо свободным агентам либо суперзвёздным игрокам атаки
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До конца сезона Варан шикарный варик)
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В стиле Гинера, Перес знает с кого брать пример
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Варана не возвращают, он кусает и ждёт своего часа.

P.S. Чё за негатив тут?) Ловите все по плюсу, быть добру.
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А мне кажется возвращать Варана, который в последнее время еще больше подвержен травмам, чем в юношеском возрасте - опасная затея.
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