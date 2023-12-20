Рафаэль Варан может вернуться в «Реал».

Мадридский клуб заинтересован в подписании защитника « » в связи с травмой , сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Французский футболист выступал за « » с 2011 по 2021 год, после чего перешел в «Юнайтед» за 34+8 млн фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Варан провел 9 матчей, его контракт с «МЮ» действует до конца этого сезона.

Подробную статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.

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