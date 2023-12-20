«Реал» может вернуть Варана из-за травмы Алабы (Кристиан Фальк)
Рафаэль Варан может вернуться в «Реал».
Мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» в связи с травмой Давида Алабы, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Французский футболист выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год, после чего перешел в «Юнайтед» за 34+8 млн фунтов.
В текущем сезоне АПЛ Варан провел 9 матчей, его контракт с «МЮ» действует до конца этого сезона.
Подробную статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.
Тренеры «Реала» ждут защитника на замену Алабе зимой. Но денег на новичка будет мало
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Кроме этого он играл каждую игру в течении 5 лет, после ухода Пепе
Человек ушёл в МЮ отдыхать. Отдохнул и ждём обратно. Каземиро тоже
интересно, как с новым тренером будет, если он появится
Реал такую предлагает либо свободным агентам либо суперзвёздным игрокам атаки
P.S. Чё за негатив тут?) Ловите все по плюсу, быть добру.