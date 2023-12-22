Начо удален в матче с «Алавесом» – защитник «Реала» наступил сзади на голеностоп сопернику. Судья заменил желтую карточку на прямую красную после ВАР

Начо Фернандес получил красную карточку в матче против «Алавеса».

« » играет с « » на выезде в 18-м туре (0:0, второй тайм).

На 52-й минуте защитник мадридской команды наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев .

Главный арбитр матча Исидро Диас де Мера изначально показал Фернандесу желтую карточку, но изменил решение, ознакомившись с видеоповтором, и удалил игрока с поля.

Это второе удаление Начо в сезоне: ранее он получил красную карточку в матче с «Жироной» (3:0.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам