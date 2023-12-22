Начо удален в матче с «Алавесом» – защитник «Реала» наступил сзади на голеностоп сопернику. Судья заменил желтую карточку на прямую красную после ВАР

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Алавес Начо Фернандес Саму Омородион Футбол

Начо Фернандес получил красную карточку в матче против «Алавеса».

«Реал» играет с «Алавесом» на выезде в 18-м туре Ла Лиги (0:0, второй тайм). 

На 52-й минуте защитник мадридской команды Начо наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев Саму Омородиону.

Главный арбитр матча Исидро Диас де Мера изначально показал Фернандесу желтую карточку, но изменил решение, ознакомившись с видеоповтором, и удалил игрока с поля.

Это второе удаление Начо в сезоне: ранее он получил красную карточку в матче с «Жироной» (3:0.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции

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14 комментариев
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Этот парень, конечно, разочаровывает уже не первый раз. Зачем так жестко играть в ситуации когда этого не требуется от слова совсем?
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В этом весь Начо и объяснение, почему он не топ
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Шутка про Анчелотти на поле уже не такая уж и шутка
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Болельщики Реала недавно на сайте размышляли, что будет если у Реала вдруг начнут отлетать другие ЦЗ. Ну вот давайте и посмотрим - всё наяву :)
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+2
Ответ Yubaba
Этот парень, конечно, разочаровывает уже не первый раз. Зачем так жестко играть в ситуации когда этого не требуется от слова совсем?
Ага, и когда защитников других не осталось в команде. Гениально. Теперь Вальехо возвращать
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Ждём следующего заявления, что защитник не нужен, ведь есть Начо, а если что ещё Анчелотти может сыграть
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Экспресс сгорает из-за ...
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какой же он классный подлец.
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В команде острая нехватка защитников, а он удаляется ))
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Перес ни в коем случае не бери защитника , все отлично ! Даже больше скажу , модрич везде сыграет
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Начо уже запарил подставлять) Но Реал играет лучше в меньшинстве
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Ответ mr kovalsky
Ага, и когда защитников других не осталось в команде. Гениально. Теперь Вальехо возвращать
Жестко сыграл, не менее жестко подвёл команду. Далеко не первый раз. Нет слов
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Ответ Yubaba
Этот парень, конечно, разочаровывает уже не первый раз. Зачем так жестко играть в ситуации когда этого не требуется от слова совсем?
довели парня. судья вообще такое ощущение что раньше судил хоккей
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