Начо удален в матче с «Алавесом» – защитник «Реала» наступил сзади на голеностоп сопернику. Судья заменил желтую карточку на прямую красную после ВАР
Начо Фернандес получил красную карточку в матче против «Алавеса».
«Реал» играет с «Алавесом» на выезде в 18-м туре Ла Лиги (0:0, второй тайм).
На 52-й минуте защитник мадридской команды Начо наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев Саму Омородиону.
Главный арбитр матча Исидро Диас де Мера изначально показал Фернандесу желтую карточку, но изменил решение, ознакомившись с видеоповтором, и удалил игрока с поля.
Это второе удаление Начо в сезоне: ранее он получил красную карточку в матче с «Жироной» (3:0.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции
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