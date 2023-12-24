Божович возглавил «Нефтчи». Он сменил Муту

Теги Адриан Муту Нефтчи высшая лига Азербайджан Миодраг Божович Футбол

Миодраг Божович возглавил «Нефтчи».

После матча 18-го тура премьер-лиги Азербайджана между «Нефтчи» и «Кяпазом» (2:0) состоялась церемония подписания соглашения с тренером.

Ранее клуб из Баку расторг контракт с бывшим тренером команды Адрианом Муту по обоюдному согласию.

Последним местом работы Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Черногорец также возглавлял «Амкар», «Москву», «Ростов», «Локомотив», «Црвену Звезду», московское «Динамо», тульский «Арсенал», «Крылья Советов» и другие команды. 

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4 комментария
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Судьбе не раз шепнём:
"Нефтчи" Баку, "Нефтчи" Баку...
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Тааак. Ну российские почти все возглавлял, пора бывшие регионы осваивать))
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а про Божовича и первый не было слухов/скандалов?
чет вспомнилось или ошибаюсь
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