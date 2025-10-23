  • Спортс
Глава «Вильярреала» Роч о жалобах «Реала» на игру в США: «Они протестуют против всего и идут против всех. На европейском уровне их влияние все больше ослабевает, никто в их риторику не верит»

Президент «Вильярреала» раскритиковал поведение «Реала».

Мадридцы были одним из клубов, наиболее активно выступавших против проведения игры Ла Лиги в США.

«Они просто идут против всех, кажется. На европейском уровне их влияние все больше ослабевает, потому что больше никто в их риторику не верит. В Испании пресса по-прежнему уделяет много внимания тому, что они говорят, но они просто выступают против всего.

Я по многим вопросам согласен с «Реалом», но он теряет легитимность, потому что протестует против абсолютно всех предложений. Даже против того, что было одобрено 3-4 года назад на съезде делегатов клубов, как матч в США. Если бы «Реалу» что-то было выгодно, он бы все равно протестовал», – сказал Фернандо Роч в эфире Radio Marca.

В «Реале» довольны отменой матча «Барсы» и «Вильярреала» в США. Мадридцы считают протесты игроков главным фактором, повлиявшим на решение

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
