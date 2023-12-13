Божович о проблемах российского футбола: «Отсутствие игр в Европе – это необходимо для прогресса. Судейство – было и осталось. И главное – нет новых талантов в такой большой стране»

Теги премьер-лига Россия судьи Миодраг Божович Милорад Мажич Футбол

Миодраг Божович перечислил основные проблемы российского футбола.

«Первая – отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.

Вторая – судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И итальянцы с красивой прической приходили, и другие судьи – ничего не поменялось. Вопрос не в Мажиче, а в менталитете и развитии судейского корпуса.

И самое главное – нет новых талантливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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