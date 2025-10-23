Аршавин не стал бы играть за «Реал»: «Я всегда был за «Барселону». Это не ненависть, просто есть вещи, которые не стоят никаких денег»

Андрей Аршавин предпочитает «Барселону» «Реалу».

– Андрей Сергеевич, прежде чем мы войдем в двери самого большого в Испании магазина мадридского «Реала», я должен задать тебе два вопроса. Первая цитата: «Я всегда против «Реала», каждое поражение «Реала» – бальзам на мое сердце». Прямо настолько ты не любишь «Реал»?

– Я всегда был за «Барселону». Она мне просто сразу, не знаю, легла в сердце, на душу, еще что-то.

– Твоя вторая цитата: «Я бы не стал играть за «Реал», даже если бы мне заплатили все деньги мира». То есть это уже про ненависть?

– Ну, я бы не сказал, что это ненависть, нет. Это про отношения. Просто есть вещи в жизни, которые не стоят никаких денег, – отметил бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России, работающий в клубе из Санкт-Петербурга.