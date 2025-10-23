Гандри о Кадырове: «Великий человек, в России все его уважают. Он делает все для процветания «Ахмата», команда ощущает его поддержку»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри назвал Рамзана Кадырова великим человеком.

«Никогда не общался с Рамзаном Кадыровым лично, но видел его, когда он приезжал на стадион.

Кадыров делает все возможное для процветания клуба, отдает максимум – команда ощущает его поддержку, и это очень здорово.

В Чечне все люди уважают Кадырова, в России тоже его все уважают. Это великий, большой человек. Надеюсь, он будет и дальше помогать «Ахмату », потому что футбол – очень важная сфера для всей страны, это спорт номер один в мире», – сказал Гандри.