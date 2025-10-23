Чалов пяткой отдал ассист в матче с «Лиллем» в Лиге Европы. У форварда 3+1 в 13 матчах сезона
Федор Чалов отдал голевую передачу пяткой в матче Лиги Европы.
Российский форвард ПАОК ассистировал Иоаннису Константелиасу на 42-й минуте матча с «Лиллем» в 3-м туре общего этапа турнира (3:0, второй тайм).
Всего в нынешнем сезоне Чалов отметился 3 голами и 1 ассистом во всех турнирах – россиянин проводит 13-й матч за греческий клуб. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
