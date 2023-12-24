Артета об 1:1 с «Ливерпулем»: «Это было серьезное испытание, и «Арсенал» его прошел. Невероятная игра с участием команд, которые подняли планку на новый уровень»

Микель Артета поделился впечатлениями от матча с «Ливерпулем».

«Арсенал» сыграл вничью с мерсисайдцами в 18-м туре – 1:1.

«Это было серьезное испытание, и мы его прошли. Ребята были невероятны. Одна из самых напряженных, бурных игр, которые я видел за 20 лет в этой лиге, что говорит о многом.

Это была невероятная игра с участием двух команд, которые подняли планку на новый уровень, обе стороны хотели победить и играли соответственно. В последние 15-20 минут наша команда очень хотела победить, но мы не смогли создать подходящий момент в последней трети поля, чтобы добиться этого.

«Ливерпуль» – лучшая команда в мире по организации подобной игры. В одном из эпизодов у Жезуса был момент, а через пять секунд мяч уже оказался в нашей штрафной. Если не выкладываться [в матче с « »] каждую секунду, это может дорого вам обойтись. Ситуация во втором тайме, когда подача углового превратилась в выход «5 в 1», доказала это».

Нам не хватало нескольких важных игроков, когда мы приехали сюда в прошлом году, важнейших элементов, которыми нужно обладать, чтобы уметь так играть против «Ливерпуля». Сегодня они у нас были».

О Давиде Райе

«Он был по-настоящему собран. Он играл высоко, что означало, что мы можем играть по-другому и не должны отсиживаться в своей штрафной. Сегодня он был очень хорош».

Об игре рукой

«Было два важных решения, я еще не пересматривал эти эпизоды. Меня уже спрашивали об этом, но я еще не смотрел», – сказал главный тренер « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам