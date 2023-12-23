Клопп о руке Эдегора: «Как ВАР не пришел к выводу, что судье стоит взглянуть еще разок? Мне объяснят, почему это не игра рукой, но я не знаю, как это сделать»

Юрген Клопп раскритиковал судью ВАР после игры с «Арсеналом».

« » дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре (1:1).

На 18-й минуте вингер «красных» протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек « » рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

«Да, я видел. Я почти уверен, что кто-нибудь выйдет и объяснит мне, почему это не игра рукой, но я не знаю, как это сделать.

Я не говорю, что судья [в поле] видел, потому что я не знаю, где он был в этот момент.

Но как парень в комнате видит это и не приходит к выводу, что, может быть, возможно, главному судье стоит еще разок взглянуть?» – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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