Клопп о руке Эдегора: «Как ВАР не пришел к выводу, что судье стоит взглянуть еще разок? Мне объяснят, почему это не игра рукой, но я не знаю, как это сделать»
Юрген Клопп раскритиковал судью ВАР после игры с «Арсеналом».
«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре АПЛ (1:1).
На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.
«Да, я видел. Я почти уверен, что кто-нибудь выйдет и объяснит мне, почему это не игра рукой, но я не знаю, как это сделать.
Я не говорю, что судья [в поле] видел, потому что я не знаю, где он был в этот момент.
Но как парень в комнате видит это и не приходит к выводу, что, может быть, возможно, главному судье стоит еще разок взглянуть?» – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп в эфире Sky Sports.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?
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По-моему, очевидно, что говорить надо о тупом ВАР-протоколе, согласно которому звать главного можно только, если ошибка ЯВНАЯ. Звать нужно, если эпизод сложный (а тут именно такой случай). Пусть смотрит и решает
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