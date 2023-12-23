Клопп о руке Эдегора: «Как ВАР не пришел к выводу, что судье стоит взглянуть еще разок? Мне объяснят, почему это не игра рукой, но я не знаю, как это сделать»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал судьи видеоповторы Мартин Эдегор Футбол

Юрген Клопп раскритиковал судью ВАР после игры с «Арсеналом».

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре АПЛ (1:1).

На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

«Да, я видел. Я почти уверен, что кто-нибудь выйдет и объяснит мне, почему это не игра рукой, но я не знаю, как это сделать.

Я не говорю, что судья [в поле] видел, потому что я не знаю, где он был в этот момент.

Но как парень в комнате видит это и не приходит к выводу, что, может быть, возможно, главному судье стоит еще разок взглянуть?» – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп в эфире Sky Sports.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

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21 комментарий
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такой классный матч но многие не говорят а самой игре к сожалению. Для нейтральных болельщиков (как я) игра просто огонь, какие скорости, какой темп до последнего держали очень высокий темп одним словом АПЛ.
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+14
Это теория 6 рукопожатий в действии. Эдегор-Слуцкий-Дзюба-Рохо-Месси-Марадона. Получается рука Бога, такие пенальти на ВАР не ставят.
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-2
+8
Зинченко столько привозов за матч совершает. Сначала Салаха упустил. Потом помешал своему же игроку и пять игроков Ливерпуля вышли на ворота Райи. Чувствую, терпению Артеты придет конец
+3
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+2
Ответ Yoshiyuki Lewis
Очень смешно это 0ЛЧ Арсенала
А причём здесь это, хотелось бы знать
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Ответ a.sh.s.
такой классный матч но многие не говорят а самой игре к сожалению. Для нейтральных болельщиков (как я) игра просто огонь, какие скорости, какой темп до последнего держали очень высокий темп одним словом АПЛ.
Да нет ничего плохого в том, что говорят о судействе. Плохо, что в большинстве своём это набросы на Арсенал (я болельщик Ливерпуля, если что)

По-моему, очевидно, что говорить надо о тупом ВАР-протоколе, согласно которому звать главного можно только, если ошибка ЯВНАЯ. Звать нужно, если эпизод сложный (а тут именно такой случай). Пусть смотрит и решает
+2
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Юрген, мне объяснят, но я не знаю, как это сделать, что твои игроки не забили выход 5 в 2
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В игре с Ньюкаслом судьи на вар тоже решили не вмешиваться, полагаясь на вердикт главного на поле, который не свистнул. Здесь тоже самое. Вар вступает в игру, основаясь прежде всего на решение главного. Иногда и это не всегда работает. По крайней мере такая у них позиция. Типа судьям на поле должны больше доверять, чем тем, кто у монитора. А Нужно просто играть и не ныть. Это относится ко всем командам.
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Ответ Billy_Shears
Клопп о толчке в спину Хаверца: «...»
Ну да там же должны были поставить пенку, а рука? ну бывает в прошлом году же тоже не поставили судьи в таких матчах должны быть последовательны что в прошлом что в этом
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Ответ a.sh.s.
такой классный матч но многие не говорят а самой игре к сожалению. Для нейтральных болельщиков (как я) игра просто огонь, какие скорости, какой темп до последнего держали очень высокий темп одним словом АПЛ.
Можно говорить о самой игре, но десятки единоборств, ударов, голевых моментов в итоге влияют на результат игры меньше, чем ошибки судей. Судьи сначала порят, потом исправляют свои ошибки решениями в пользу одной команды, потом пугаются и снова решают в пользу другой.

Люди покупают билет на Салаха и Сака, а результат определяет Поусон.

После такого обмана нет смысла обсуждать игру.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Это теория 6 рукопожатий в действии. Эдегор-Слуцкий-Дзюба-Рохо-Месси-Марадона. Получается рука Бога, такие пенальти на ВАР не ставят.
Это рука Анри. Рука Бога - это когда прям спас команду, а не когда помешал провести атаку. Рука Анри - когда просто помешал.
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