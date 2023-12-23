Клопп о руке Эдегора: «Не знаю, как можно сказать, что это не пенальти. «Арсенал» силен, но и «Ливерпуль» хорош»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал судьи Крис Кавана Мартин Эдегор Футбол

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» должен был бить пенальти «Арсеналу».

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре АПЛ (1:1).

На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

– О Боже, как они сильны? Хорошая новость в том, что и мы тоже хороши.

Пропустить в самом начале такой игры со стандарта – это неприятно, особенно учитывая скорость «Арсенала». Но то как мы играли, как начали второй тайм, мы должны были забивать еще.

Но мы пасуем вместо удара. Четыре или пять раз мы делали так – это урок для нас. Но в целом игра была отличная.

– Оцените момент с рукой Эдегора.

– Странная ситуация. Я не знаю, видел ли судья. Но глядя на эпизод, я не знаю, как можно сказать, что это не пенальти.

– Как вам атмосфера «Энфилда»?

– Спасибо, «Энфилд», Бог мой. Да, это то, что мы можем делать, – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

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79 комментариев
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Пеналь чистый. Судья клоун очередной в АПЛ, но и Трент обязан был забивать
+73
-6
+67
ливерпуль гасят судьи слегка, как нейтральный болельщик говорю
+46
-8
+38
Ливерпуль был сильнее.
+37
-6
+31
Ответ waleri
По мне, так именно команда Клоппа прямо сейчас смотрится чемпионом - мощнее всех давит, сбалансирован состав во всех линиях. МЮ и Пушки по сути лишь отбивались на Энфилде и им просто повезло увезти по очку. Один только Арни в концовках обоих простил))) Если "Ливерпуль" сохранит такую же физику по весне, точно возьмут титул. Надо будет, то и ЛЕ пожертвуют ради этого.
Я не буду спорить с тем, что Ливерпуль хорошая команда.

Но, простите, что? Отбивался Арсенал?))
Также как и МЮ?)))

Два просто несопоставимых матча. Что за глупость?)
+22
-2
+20
Такой крутой матч испортить этим судейством. Хоть и более за арсенал но понятия не имею как это не пенальти.
+17
-3
+14
Болельщики Ливерпуля уже давно привыкли, что их соперникам можно играть руками в собственной штрафной, ничего нового🤬
+14
-5
+9
Ответ фк кабинет
Вар не смотрели.А говорили с введением Вар таких ошибок не будет,но Дубай все зарешал.
В любой непонятной ситуации обвиняй Манчестер Сити, да. В Англии же судейство всегда на топовом уровне, только противников Сити засуживают, да.
+17
-8
+9
Ответ waleri
По мне, так именно команда Клоппа прямо сейчас смотрится чемпионом - мощнее всех давит, сбалансирован состав во всех линиях. МЮ и Пушки по сути лишь отбивались на Энфилде и им просто повезло увезти по очку. Один только Арни в концовках обоих простил))) Если "Ливерпуль" сохранит такую же физику по весне, точно возьмут титул. Надо будет, то и ЛЕ пожертвуют ради этого.
Когда Арсенал отбивался? Когда концовку матча на чужой половине провел? Абсолютно равный матч, равенство по ударам, равенство по xG. Арсенал себя на Энфилде так комфортно очень давно не чувствовал, к слову.

Ну да, пенальти был. Но это претензии к британскому судейскому корпусу в клоунских париках. Арсенал по сезону тоже убивали в ньюкасловской лесополосе и отобрали мяч в матче с виллой. Неназначенный пенальти далеко не самое страшное что способны придумать джентльмены в чёрном.
+8
0
+8
Вар не смотрели.А говорили с введением Вар таких ошибок не будет,но Дубай все зарешал.
+19
-12
+7
Ответ Proper Chels
Сейчас налетят скаузеры с нытьем о том, что Сити у них пенальти отобрал😭
первый нытик пошел.
+8
-2
+6
Ответ Madhamish
Похоже, Кавана эпизода не видел абсолютно. Запроса проверить момент на ВАР не дал. Да он и права такого не имеет. В трансляции, как я ее видел, там даже подозрения на руку не было. Только на повторах. Поэтому, как я подозреваю, на ВАР просто не сообразили отсматривать этот момент. ВАР же включается в расчете пресечь явные ошибки арбитра. Если бы мяч вышел в аут, а игроки Ливерпуля бросились к арбитру, то ВАР бы посмотрел и пенальти бы дали. А так, Салах взмахнул рукой и побежал дальше. Мало ли, что привиделось чуваку. Может, на ВАРе на Салаха не смотрели в тот момент. Я в трансляции даже не понял, что там может вообще гипотетически быть подозрения на руку. Только когда повторы пошли, тогда увидел. Но повторы дают телевизионщики, а у ВАР свои повторы. Проблема в том, что на ВАР тоже человек сидит и решает, на какой экран смотреть. А видно было, в лучшем случае, только на одном. Вполне вероятно, что ВАР этот момент упустил так же, как и Кавана. Это телевизионщикам хорошо, они могут дать повтор и спустя 10 минут после эпизода. Пока кто-то на поле услышит, что вот этот оператор клянется, что был фол, пока дадут в студию подсказку, потом найдут момент и дадут его в трансляцию. ВАР же сидит в изоляции и подсказок ни откуда не приемлет. Он должен сам увидеть. Ну такого не случилось. Я вот тоже не увидел, хотя смотрел внимательно на экран. Только на повторах. Хотя нарушение, конечно, было.
Вар но то и придуман чтоб видеть то что не видит судья на поле. Очередное дно
+6
0
+6
По мне, так именно команда Клоппа прямо сейчас смотрится чемпионом - мощнее всех давит, сбалансирован состав во всех линиях. МЮ и Пушки по сути лишь отбивались на Энфилде и им просто повезло увезти по очку. Один только Арни в концовках обоих простил))) Если "Ливерпуль" сохранит такую же физику по весне, точно возьмут титул. Надо будет, то и ЛЕ пожертвуют ради этого.
+14
-9
+5
Ответ Денис Давыдов
Ну так то и на Хаверце в конце пенка была, удар по ноге сзади там был явный. В общем судьи в АПЛ как всегда
Хаверц не от удара в ногу упал если что. Он к моменту игры ногой в ногу уже не имел контроля за эпизодом, за такое не ставят точку при условии что касание ногой не грубое/умышленное
+4
0
+4
Ответ Billy_Shears
Можешь ткнуть место в статистике, где это проявилось? На глаз мне показалось что Арсенал контролировал игру.
Ну одни глазом трудно адекватно рассмотреть очевидное.
+4
-1
+3
Жаль, что Ливерпуль не победил
+5
-2
+3
Ответ Den-is
Ливер не создал ни одного момента самостоятельно. На одних привозах играли) Чемпионы, тоже мне) Когда Трент бил, там перед этим два игрока друг с другом столкнулись и Ливерпуль всем табуном побежал на одного Райса
Вот это экспертиза. Привозы получаются из прессинга если что.
+4
-1
+3
Ответ waleri
По мне, так именно команда Клоппа прямо сейчас смотрится чемпионом - мощнее всех давит, сбалансирован состав во всех линиях. МЮ и Пушки по сути лишь отбивались на Энфилде и им просто повезло увезти по очку. Один только Арни в концовках обоих простил))) Если "Ливерпуль" сохранит такую же физику по весне, точно возьмут титул. Надо будет, то и ЛЕ пожертвуют ради этого.
Ну фиг знает. С Нуньесом, Диасом, Гравенберхом и Гакпо это команда уровня ПСВ максимум. В атаке все держится на великолепном Мо Салахе, если он уедет к саудитам, то полный швах будет.
+4
-1
+3
Ответ Михо
Пеналь чистый. Судья клоун очередной в АПЛ, но и Трент обязан был забивать
Возражу. Крис Кавана объективно сильнейший арбитр АПЛ сейчас, он не клоун по типу Тейлора или Оливера. По факту пенальти был, но он его не назначил либо перестраховываясь, в надежде что вар подскажет если что, либо не очень хорошо видел момент. По пенальти вопросы к ВАР. В остальном отлично отсудил игру судья, давал бороться и контролировал такой непростой матч.
+2
0
+2
Ответ Великолепный Пеп
Вот это экспертиза. Привозы получаются из прессинга если что.
Там больше не прессинг, а именно неуклюжесть двух игроков
+2
0
+2
Ответ waleri
По мне, так именно команда Клоппа прямо сейчас смотрится чемпионом - мощнее всех давит, сбалансирован состав во всех линиях. МЮ и Пушки по сути лишь отбивались на Энфилде и им просто повезло увезти по очку. Один только Арни в концовках обоих простил))) Если "Ливерпуль" сохранит такую же физику по весне, точно возьмут титул. Надо будет, то и ЛЕ пожертвуют ради этого.
Так надо было разматывать на своём поле, этих никчёмных пушкарей.. Собослаи, Эндо и Джонс конечно сила, куда там Райсу, Эдегору и Хаверцу.
+4
-2
+2
Ответ wonderful
Возражу. Крис Кавана объективно сильнейший арбитр АПЛ сейчас, он не клоун по типу Тейлора или Оливера. По факту пенальти был, но он его не назначил либо перестраховываясь, в надежде что вар подскажет если что, либо не очень хорошо видел момент. По пенальти вопросы к ВАР. В остальном отлично отсудил игру судья, давал бороться и контролировал такой непростой матч.
Соглашусь, кроме пенальти очевидных ошибок судейского корпуса не было
+2
0
+2
Ответ waleri
По мне, так именно команда Клоппа прямо сейчас смотрится чемпионом - мощнее всех давит, сбалансирован состав во всех линиях. МЮ и Пушки по сути лишь отбивались на Энфилде и им просто повезло увезти по очку. Один только Арни в концовках обоих простил))) Если "Ливерпуль" сохранит такую же физику по весне, точно возьмут титул. Надо будет, то и ЛЕ пожертвуют ради этого.
это у Ливерпуля то сбалансированный состав? в каком месте? Ливерпуль - это хаос, там и близко балансом не пахнет)
+2
0
+2
Ответ waleri
По мне, так именно команда Клоппа прямо сейчас смотрится чемпионом - мощнее всех давит, сбалансирован состав во всех линиях. МЮ и Пушки по сути лишь отбивались на Энфилде и им просто повезло увезти по очку. Один только Арни в концовках обоих простил))) Если "Ливерпуль" сохранит такую же физику по весне, точно возьмут титул. Надо будет, то и ЛЕ пожертвуют ради этого.
Ливер не создал ни одного момента самостоятельно. На одних привозах играли) Чемпионы, тоже мне) Когда Трент бил, там перед этим два игрока друг с другом столкнулись и Ливерпуль всем табуном побежал на одного Райса
+15
-13
+2
Да в апл худшие судьи пора привыкнуть
+2
0
+2
Эх жаль очки теряют второй матч подряд
+3
-1
+2
Похоже, Кавана эпизода не видел абсолютно. Запроса проверить момент на ВАР не дал. Да он и права такого не имеет.
В трансляции, как я ее видел, там даже подозрения на руку не было. Только на повторах.
Поэтому, как я подозреваю, на ВАР просто не сообразили отсматривать этот момент. ВАР же включается в расчете пресечь явные ошибки арбитра. Если бы мяч вышел в аут, а игроки Ливерпуля бросились к арбитру, то ВАР бы посмотрел и пенальти бы дали.
А так, Салах взмахнул рукой и побежал дальше. Мало ли, что привиделось чуваку. Может, на ВАРе на Салаха не смотрели в тот момент. Я в трансляции даже не понял, что там может вообще гипотетически быть подозрения на руку. Только когда повторы пошли, тогда увидел. Но повторы дают телевизионщики, а у ВАР свои повторы. Проблема в том, что на ВАР тоже человек сидит и решает, на какой экран смотреть. А видно было, в лучшем случае, только на одном. Вполне вероятно, что ВАР этот момент упустил так же, как и Кавана.
Это телевизионщикам хорошо, они могут дать повтор и спустя 10 минут после эпизода. Пока кто-то на поле услышит, что вот этот оператор клянется, что был фол, пока дадут в студию подсказку, потом найдут момент и дадут его в трансляцию.
ВАР же сидит в изоляции и подсказок ни откуда не приемлет. Он должен сам увидеть. Ну такого не случилось. Я вот тоже не увидел, хотя смотрел внимательно на экран. Только на повторах. Хотя нарушение, конечно, было.
+2
-1
+1
Ответ Natan Pilkin
Ну то есть ответить по существу нечего Вопросов больше не имею
а с чего бы мне отвечать по существу, не я причастность/непричастность Сити начал обсуждать 😑
я лишь хотел уточнить, почему Ливерпуль указан как основной соперник Сити за чемпионство 🤷
0
0
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Ответ фк кабинет
Вар не смотрели.А говорили с введением Вар таких ошибок не будет,но Дубай все зарешал.
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/liverpool-arsenal-martin-odegaard-handball-31741546
0
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Чего-то Ливеру не везёт с этим судейством. В этом матче рука 100% и не нужно говорить , что Эдегор поскользнулся, все равно считаю , что там точка! Еще матч с ТТХ.
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0
Ответ Rowsen
Извините а с чего это судьи помогают арсеналу один так скажет и все пошло поехало .честно никто сегодня не наиграл на победу справедливый результат. Да пеналь чистый не спорю но если бы там дали и на хаверце должны были давать потому трент никак там в мяч не играл.
...да блин думал есть адекваты со стороны арсиков...ошибочка вышла...
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