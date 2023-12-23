Клопп о руке Эдегора: «Не знаю, как можно сказать, что это не пенальти. «Арсенал» силен, но и «Ливерпуль» хорош»
Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» должен был бить пенальти «Арсеналу».
«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре АПЛ (1:1).
На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.
– О Боже, как они сильны? Хорошая новость в том, что и мы тоже хороши.
Пропустить в самом начале такой игры со стандарта – это неприятно, особенно учитывая скорость «Арсенала». Но то как мы играли, как начали второй тайм, мы должны были забивать еще.
Но мы пасуем вместо удара. Четыре или пять раз мы делали так – это урок для нас. Но в целом игра была отличная.
– Оцените момент с рукой Эдегора.
– Странная ситуация. Я не знаю, видел ли судья. Но глядя на эпизод, я не знаю, как можно сказать, что это не пенальти.
– Как вам атмосфера «Энфилда»?
– Спасибо, «Энфилд», Бог мой. Да, это то, что мы можем делать, – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?
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Но, простите, что? Отбивался Арсенал?))
Также как и МЮ?)))
Два просто несопоставимых матча. Что за глупость?)
Ну да, пенальти был. Но это претензии к британскому судейскому корпусу в клоунских париках. Арсенал по сезону тоже убивали в ньюкасловской лесополосе и отобрали мяч в матче с виллой. Неназначенный пенальти далеко не самое страшное что способны придумать джентльмены в чёрном.
В трансляции, как я ее видел, там даже подозрения на руку не было. Только на повторах.
Поэтому, как я подозреваю, на ВАР просто не сообразили отсматривать этот момент. ВАР же включается в расчете пресечь явные ошибки арбитра. Если бы мяч вышел в аут, а игроки Ливерпуля бросились к арбитру, то ВАР бы посмотрел и пенальти бы дали.
А так, Салах взмахнул рукой и побежал дальше. Мало ли, что привиделось чуваку. Может, на ВАРе на Салаха не смотрели в тот момент. Я в трансляции даже не понял, что там может вообще гипотетически быть подозрения на руку. Только когда повторы пошли, тогда увидел. Но повторы дают телевизионщики, а у ВАР свои повторы. Проблема в том, что на ВАР тоже человек сидит и решает, на какой экран смотреть. А видно было, в лучшем случае, только на одном. Вполне вероятно, что ВАР этот момент упустил так же, как и Кавана.
Это телевизионщикам хорошо, они могут дать повтор и спустя 10 минут после эпизода. Пока кто-то на поле услышит, что вот этот оператор клянется, что был фол, пока дадут в студию подсказку, потом найдут момент и дадут его в трансляцию.
ВАР же сидит в изоляции и подсказок ни откуда не приемлет. Он должен сам увидеть. Ну такого не случилось. Я вот тоже не увидел, хотя смотрел внимательно на экран. Только на повторах. Хотя нарушение, конечно, было.
я лишь хотел уточнить, почему Ливерпуль указан как основной соперник Сити за чемпионство 🤷