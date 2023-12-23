Клопп о руке Эдегора: «Не знаю, как можно сказать, что это не пенальти. «Арсенал» силен, но и «Ливерпуль» хорош»

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» должен был бить пенальти «Арсеналу».

« » дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре (1:1).

На 18-й минуте вингер «красных» протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек « » рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

– О Боже, как они сильны? Хорошая новость в том, что и мы тоже хороши.

Пропустить в самом начале такой игры со стандарта – это неприятно, особенно учитывая скорость « ». Но то как мы играли, как начали второй тайм, мы должны были забивать еще.

Но мы пасуем вместо удара. Четыре или пять раз мы делали так – это урок для нас. Но в целом игра была отличная.

– Оцените момент с рукой Эдегора.

– Странная ситуация. Я не знаю, видел ли судья. Но глядя на эпизод, я не знаю, как можно сказать, что это не пенальти.

– Как вам атмосфера «Энфилда»?

– Спасибо, « », Бог мой. Да, это то, что мы можем делать, – сказал главный тренер «Ливерпуля» .

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

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