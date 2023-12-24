Клаудиньо о «Палмейрас» и «Фламенго»: «Для меня будет честью поиграть в таких больших клубах. Но у меня контракт с «Зенитом»

Теги Зенит Фламенго Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Хавбек «Зенита» Клаудиньо высказался о своем будущем.

– Что касается моего будущего, то у меня контракт с «Зенитом» до 2027 года.

Думаю, окно скоро откроется, или уже открылось, не знаю, но я оставлю это до января. Мои агенты разберутся со всем, потому что сейчас я собираюсь насладиться праздниками в конце года с семьей и друзьями.

– Возможен переход в «Палмейрас» или «Фламенго»?

– Пока никакой конкретики нет. Но если это произойдет, для меня будет большой честью выступать вот в таких больших клубах, заинтересованных во мне, – сказал хавбек «Зенита». 

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8 комментариев
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Ответ </c/>
будем откровенны, для Клаудиньо зенит не большой клуб, а лишь денежный мешок...
Спартак для Клаудиньо - это аутсайдер и лёгкие 3 очка 😁
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Ну а что он ещё скажет? Не плевать в колодец ему видимо мозгов хватает, но очевидно что он совсем не против перейти во Фламенго или Палмейрас.
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Поедет в Катар за большой деньгой 100%
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> Думаю, окно скоро откроется, или уже открылось, не знаю, но я оставлю это до января. Мои агенты разберутся со всем, потому что сейчас я собираюсь насладиться праздниками в конце года с семьей и друзьями.

Красавчик! Отстаньте от меня, я в футбол играю. Как Паша Недвед - заменить лампочку? Вызовите электрика, я футболист. ;)
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Ответ Balt
Ну а что он ещё скажет? Не плевать в колодец ему видимо мозгов хватает, но очевидно что он совсем не против перейти во Фламенго или Палмейрас.
Про колодец согласен,но 25 эти клубы за него платить не будут,а вот ближе к концу контракта с Зенитом когда ценник упадёт то вполне возможно туда уйдет.Соже будет какой-нибудь обмен,типа как с Алберто.
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