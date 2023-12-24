Клаудиньо о «Палмейрас» и «Фламенго»: «Для меня будет честью поиграть в таких больших клубах. Но у меня контракт с «Зенитом»
Хавбек «Зенита» Клаудиньо высказался о своем будущем.
– Что касается моего будущего, то у меня контракт с «Зенитом» до 2027 года.
Думаю, окно скоро откроется, или уже открылось, не знаю, но я оставлю это до января. Мои агенты разберутся со всем, потому что сейчас я собираюсь насладиться праздниками в конце года с семьей и друзьями.
– Возможен переход в «Палмейрас» или «Фламенго»?
– Пока никакой конкретики нет. Но если это произойдет, для меня будет большой честью выступать вот в таких больших клубах, заинтересованных во мне, – сказал хавбек «Зенита».
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Красавчик! Отстаньте от меня, я в футбол играю. Как Паша Недвед - заменить лампочку? Вызовите электрика, я футболист. ;)