Аршавин о проблемах «Зенита»: «Некому заменить тройку Вендел – Барриос – Клаудиньо, нет замены Кузяеву и Малкому. Клуб не так ярок в атаке»

Андрей Аршавин рассказал, с какими проблемами столкнулся «Зенит» в этом сезоне.

– Честно, в матче с «Нижним» было грустно. Мы увидели « » начала чемпионата: игра вторым номером, без моментов, больше мыслей о сохранении преимущества, а не о развитии. Думаю, проблемы видны и у клуба есть понимание, что надо кого-то брать.

– Какие проблемы у «Зенита»?

– «Зенит» не так ярок в атаке, некому заменить тройку – – Клаудиньо. У Клаудиньо больше слабых матчей, чем было раньше.

– Может, тренерский штаб устал?

– Я пять чемпионств подряд не выигрывал. Конечно, усталость восприятия так или иначе есть. Вот нет…

– Искорки какой-то.

– Да. Хорошо, когда ты пришел в новый коллектив: живешь, дышишь. Но мне понравилось, что Семак сказал после матча с «Нижним»: «Мы думали, что в этой части сезона будет хуже». Значит, понимание есть.

Нет замены игрокам, которых потеряли: и . Я бы не сказал, что между ними есть какой-то отрыв: Кузяев делал много незаметной полезной работы, был универсалом. Игроки, которых взяли, расширили состав, но не вернули потерянное качество, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

После 18 туров Мир РПЛ клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице.

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