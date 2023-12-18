Аршавин о проблемах «Зенита»: «Некому заменить тройку Вендел – Барриос – Клаудиньо, нет замены Кузяеву и Малкому. Клуб не так ярок в атаке»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Далер Кузяев Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин рассказал, с какими проблемами столкнулся «Зенит» в этом сезоне.

– Честно, в матче с «Нижним» было грустно. Мы увидели «Зенит» начала чемпионата: игра вторым номером, без моментов, больше мыслей о сохранении преимущества, а не о развитии. Думаю, проблемы видны и у клуба есть понимание, что надо кого-то брать. 

– Какие проблемы у «Зенита»?

– «Зенит» не так ярок в атаке, некому заменить тройку ВенделБарриос – Клаудиньо. У Клаудиньо больше слабых матчей, чем было раньше.

– Может, тренерский штаб устал?

– Я пять чемпионств подряд не выигрывал. Конечно, усталость восприятия так или иначе есть. Вот нет…

– Искорки какой-то.

– Да. Хорошо, когда ты пришел в новый коллектив: живешь, дышишь. Но мне понравилось, что Семак сказал после матча с «Нижним»: «Мы думали, что в этой части сезона будет хуже». Значит, понимание есть.

Нет замены игрокам, которых потеряли: Кузяеву и Малкому. Я бы не сказал, что между ними есть какой-то отрыв: Кузяев делал много незаметной полезной работы, был универсалом. Игроки, которых взяли, расширили состав, но не вернули потерянное качество, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

После 18 туров Мир РПЛ клуб из Санкт-Петербурга набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. 

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17 комментариев
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По паре ключевых игроков убрать из любого клуба, это бесследно не пройдет ни для кого. Прав тут Шава на все сто
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Все по делу. Клаудиньо сдал, Вендел пропустил всю предсезонку, Ренан просто скатился. Никто из новичков не играет в основе. Из плюсов только возрождение Кассьеры
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Без еврокубков у любого игрока любого клуба, рано или поздно просто теряется мотивация, даже при наличее жирного контракта и внутренних трофеев. Азарт уходит и начинается деградация. 2-3 года предел.
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Ответ waleri
А как "Крылья" теряя своих лидеров (Сергеев, Зиньковский, Глушенков, Пиняев) не теряют в качестве игры, подписывая новых игроков? И это при несопоставимости ресурсов Питера и Самары. Может вопросы к профпригодности к тем, кто отвечает за селекцию в "Зените", нет?
Крылья подряд много лет берут медали? А выу увереры, что КС будут в топ3 по итогу? Очень странно сравнивать не совсем похожие ситуации
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Ответ Доктор Броманталь
Посмотрел Семак на мучения Зенита и решил решать проблемы в игре за счет судей. Одинаковые моменты в матчах Зенита оцениваются одним способом а в матчах других команд по другому. Фол защитника Пари НН это удаление, а в матче Динамо и Локо за аналогичный фол даже желтой не показали. И такое судейство весь чемпионат. Ни одного матча не было когда в одинаковых ситуациях судья не в пользу Зенита решение принял.
Друг, ну бред же ты пишешь. Клаудиньо второй игрок по количеству заработанных нарушений на нём, а ещё два странных момента: полёт Пиняева в пах и попытка ударить локтем в голову от Рахмановича, которые даже уже не КК. И да, друг мой, как болельщик ЦСКА, как вы умудрились посмотреть больше 20 матчей Зенита в этом сезоне, чтобы давать такую объективную оценку – "Ни одного матча не было когда в одинаковых ситуациях судья не в пользу Зенита решение принял."? Или вы уже сине-бело-голубой шарфик носите?
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в команде менеджер, а нужен тренер
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Андрюша, хватит балаболить и делать вид, что ты к ’’Зениту’’ никакого отношения не имеешь. Несколько лет возглавлял направление по молодежи - нулевой выхлот. Сейчас должность звучит, как заместитель генерального директора - работы опять же ноль. Ни одного ’’мы сделали’’. О ’’я’’ принял решение, на том настоял, это воплотил в жизнь - вовсе мечтать не приходится. Работает заслуженным ветераном-аниматором, как Миша Кержаков вратарем - лицом торгует с полным бездействием по существу.
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Ответ Ковид 07.10.52
Это когда конкуренты никого не теряют и имеют равный состав. а здесь совсем другое.
" другое" ,это не про Зенит.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Доктор Броманталь
Посмотрел Семак на мучения Зенита и решил решать проблемы в игре за счет судей. Одинаковые моменты в матчах Зенита оцениваются одним способом а в матчах других команд по другому. Фол защитника Пари НН это удаление, а в матче Динамо и Локо за аналогичный фол даже желтой не показали. И такое судейство весь чемпионат. Ни одного матча не было когда в одинаковых ситуациях судья не в пользу Зенита решение принял.
Опять вы забыли на ночь таблетки принять? А еще доктор((
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Ответ waleri
А как "Крылья" теряя своих лидеров (Сергеев, Зиньковский, Глушенков, Пиняев) не теряют в качестве игры, подписывая новых игроков? И это при несопоставимости ресурсов Питера и Самары. Может вопросы к профпригодности к тем, кто отвечает за селекцию в "Зените", нет?
Так, что для соответствия качеству игры Крыльев, усилий нужно значительно меньше
0
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0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ waleri
А как "Крылья" теряя своих лидеров (Сергеев, Зиньковский, Глушенков, Пиняев) не теряют в качестве игры, подписывая новых игроков? И это при несопоставимости ресурсов Питера и Самары. Может вопросы к профпригодности к тем, кто отвечает за селекцию в "Зените", нет?
сами то поняли,что написали?
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