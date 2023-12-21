Быстров считает, что Семак смог бы работать в Европе: «Он 5 лет подряд выигрывает РПЛ – это о многом говорит»
Владимир Быстров считает, что Сергей Семак смог бы работать в Европе.
– Семак смог бы тренировать в Европе?
– Да. А почему нет? Он пять лет подряд выигрывает чемпионат России – это уже о многом говорит.
Те, кто рассказывает: «Дайте мне «Зенит» и я тоже его сделаю чемпионом», несут бред! Надо уметь работать со звездами – с Малкомом, Венделом, Клаудиньо. Пример с Венделом – игрок не хотел возвращаться в Россию, но все-таки приехал, так как ему все объяснили, и он стал лучшим игроком – это дорогого стоит. И это работа Семака!
Не помню ни одного случая с иностранцем «Спартака», где поступили бы так же: кто-то из игроков ушел в аренду, заиграл, но вернулся в прежний клуб. Это говорит о профессионализме этих руководителей», – сказал экс-полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России.
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А ведь до НГ ещё 10 дней)