Быстров считает, что Семак смог бы работать в Европе: «Он 5 лет подряд выигрывает РПЛ – это о многом говорит»

Владимир Быстров считает, что Сергей Семак смог бы работать в Европе.

– смог бы тренировать в Европе?

– Да. А почему нет? Он пять лет подряд выигрывает чемпионат России – это уже о многом говорит.

Те, кто рассказывает: «Дайте мне «Зенит» и я тоже его сделаю чемпионом», несут бред! Надо уметь работать со звездами – с , Венделом, . Пример с – игрок не хотел возвращаться в Россию, но все-таки приехал, так как ему все объяснили, и он стал лучшим игроком – это дорогого стоит. И это работа Семака!

Не помню ни одного случая с иностранцем «Спартака», где поступили бы так же: кто-то из игроков ушел в аренду, заиграл, но вернулся в прежний клуб. Это говорит о профессионализме этих руководителей», – сказал экс-полузащитник «Спартака», « » и сборной России.

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