Быстров считает, что Семак смог бы работать в Европе: «Он 5 лет подряд выигрывает РПЛ – это о многом говорит»

Теги Зенит Владимир Быстров Сергей Семак премьер-лига Россия Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Владимир Быстров считает, что Сергей Семак смог бы работать в Европе.

Семак смог бы тренировать в Европе?

– Да. А почему нет? Он пять лет подряд выигрывает чемпионат России – это уже о многом говорит.

Те, кто рассказывает: «Дайте мне «Зенит» и я тоже его сделаю чемпионом», несут бред! Надо уметь работать со звездами – с Малкомом, Венделом, Клаудиньо. Пример с Венделом – игрок не хотел возвращаться в Россию, но все-таки приехал, так как ему все объяснили, и он стал лучшим игроком – это дорогого стоит. И это работа Семака!

Не помню ни одного случая с иностранцем «Спартака», где поступили бы так же: кто-то из игроков ушел в аренду, заиграл, но вернулся в прежний клуб. Это говорит о профессионализме этих руководителей», – сказал экс-полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С тем составом, материальными и административными возможностями что есть в Зените + теперешние реалии РПЛ + 12 тренеров что есть в помощниках у Семака и я бы хоть 10 раз подряд становился чемпионом!
+7
-4
+3
У Зенита с отрывом самый дорогой состав в чемпионате, Семак делает то, что и должен делать, если бы он не выигрывал чемпионаты, ему бы уже давно дали пинка под жопу.
+4
-2
+2
Ну в каком-нибудь клубе попроще или в середняке в Европе, интересно было бы посмотреть на Богданыча.
+1
0
+1
Тренеров Загреба, Зальцбурга, Ференцвароша, БудеГлимта, Црвены тоже должны тогда все европейские клубы разбирать.
+2
-1
+1
Ой, Володька. Ума нет - считай калека.
+4
-4
0
Ку - ку совсем...
+2
-2
0
Володька-бредоносец)
А ведь до НГ ещё 10 дней)
0
0
0
Это много говорит об РПЛ
0
0
0
Ответ Пикачу82
С тем составом, материальными и административными возможностями что есть в Зените + теперешние реалии РПЛ + 12 тренеров что есть в помощниках у Семака и я бы хоть 10 раз подряд становился чемпионом!
там такие помошники что задуматься надо
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий