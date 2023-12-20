Клаудиньо был готов перейти во «Фламенго», но «Зенит» запросил 25 млн евро. Переговоры прекратились

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Клаудиньо Николас де ла Крус деньги Футбол

«Фламенго» отказался от Клаудиньо из-за высоких финансовых требований «Зенита».

Как пишет Coluna do Fla, бразильский клуб хотел подписать Клаудиньо и получил от игрока согласие на переход. Однако «Зенит» запросил за полузащитника 25 миллионов евро, и это вынудило «Фламенго» отказаться от переговоров.

После этого «Фламенго» сосредоточился на трансфере Николаса де ла Круса из «Ривер Плейт» и оформил его.

В этом сезоне у Клаудиньо 4 гола и 4 результативные передачи в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

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6 комментариев
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Никогда не понимал мотивации бразилов возвращающихся в свой чемпионат. Я бы понял его если бы он переходил в Европейский чемпионат, но бразильский….
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25 конечно перебор, купили за 12, продать могли бы и за 15. Он так и не привык к постоянному битью и провокациям, это выбивает его из тонуса. В этом плане хороши ребята с Балкан, нервы крепче да и сдачи умеют давать.
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а они хотели его за мешок кукурузы купить?
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0
Ответ Назар Игорь
25 конечно перебор, купили за 12, продать могли бы и за 15. Он так и не привык к постоянному битью и провокациям, это выбивает его из тонуса. В этом плане хороши ребята с Балкан, нервы крепче да и сдачи умеют давать.
За 15 можно Мантуана или Кейроса им отдать. Сами бразилы думаю на месте Зенита заломили бы ценник не меньше 30 млн
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