Клаудиньо был готов перейти во «Фламенго», но «Зенит» запросил 25 млн евро. Переговоры прекратились
«Фламенго» отказался от Клаудиньо из-за высоких финансовых требований «Зенита».
Как пишет Coluna do Fla, бразильский клуб хотел подписать Клаудиньо и получил от игрока согласие на переход. Однако «Зенит» запросил за полузащитника 25 миллионов евро, и это вынудило «Фламенго» отказаться от переговоров.
После этого «Фламенго» сосредоточился на трансфере Николаса де ла Круса из «Ривер Плейт» и оформил его.
В этом сезоне у Клаудиньо 4 гола и 4 результативные передачи в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.
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