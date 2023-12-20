Клаудиньо был готов перейти во «Фламенго», но «Зенит» запросил 25 млн евро. Переговоры прекратились

«Фламенго» отказался от Клаудиньо из-за высоких финансовых требований «Зенита».

Как пишет Coluna do Fla, бразильский клуб хотел подписать Клаудиньо и получил от игрока согласие на переход. Однако « » запросил за полузащитника 25 миллионов евро, и это вынудило « » отказаться от переговоров.

После этого «Фламенго» сосредоточился на трансфере Николаса де ла из « » и оформил его.

В этом сезоне у 4 гола и 4 результативные передачи в 25 матчах за «Зенит». Полную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

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