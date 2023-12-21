Шнякин о хейте: «Зритель отвлекается на телефон, ставки, переписки. Рассказал в паузе историю – и концентрируются именно на этом, это расстраивает»

Теги премьер-лига Россия телевидение ЧМ-2022 Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин признался, что его огорчает реакция людей на его работу.

– Есть ли то, чем ты разочарован?

– Могу признаться: иногда расстраиваюсь из-за реакции людей на работу. Мне интересно, мониторю, не считаю это ненужным. Но тут есть важный нюанс. Не расстраиваюсь, когда просто оскорбляют или предъявляют претензии, без проблем.

Расстраивает, когда на черное говорят белое. Допустим, я точно знаю, что сделал в репортаже явный акцент на саму игру, не пропустил ни одной атаки, когда мяч подходил к финальной трети поля, не заговаривался.

Но стоит в паузе или в ситуации, когда мяч застрял в центре, рассказать историю, факт, как зритель концентрируется именно на этом. Да, я на каждого игрока готовлю профайл, но все же стараюсь не закидывать инфой зрителя.

Во время ЧМ-2022 окончательно понял, почему так происходит. Зритель изменился, он не смотрит с полной концентрацией ни 90, ни 60 минут. Он отвлекается на телефон, на ставки, на переписки, на онлайн-данные, на свои дела. И это нормально! Я тоже такой.

Поэтому, на мой взгляд, современный комментатор должен быть быстрым и универсальным – нужно в любой момент трансляции делать эфир увлекательнее. Своей речью.

Но если о личном, то сильно разочаровывает, что уже два года не могу играть в футбол. От этого очень больно, это раздражает и не дает энергию высвободить. А ведь я еще всегда рядом с футбольными полями, с игровым движем. Это соблазняет, но колено все еще говорит «нет», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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19 комментариев
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Наконец-то понял. Зрители делают всё что угодно, лишь бы тебя не слушать. Кто музыку включает, кто звук на минус.
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Ну справедливости ради слушать тебя, Дмитрий - сущее мучение: несмешные каламбуры, нудные интонации и, самое главное, никакой остроты! Такое ощущение, что дали пирожок нисчем.
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Зритель не тот, понятно
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плюсую все комменты против этой тупости Шнюка. Ты совсем что ли тугой? Жалкое оправдание на то, что тебя не любят очень многие. Просто задумайся, почему так. Нет, не зависть, как ты сразу можешь подумать из-за своего самолюбования. За это тоже не любят, кстати. Ты просто ненастоящий .
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А может, некоторые комментаторы не могут "держать" зрителя? Или эта версия вообще не рассматривается?)
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Ладно, зритель, комментаторы Матча сами во время репортажа сидят в интернете, делают ставки, обмениваются смсками, хорошо если не едят.
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Ответ discoclash
Ну справедливости ради слушать тебя, Дмитрий - сущее мучение: несмешные каламбуры, нудные интонации и, самое главное, никакой остроты! Такое ощущение, что дали пирожок нисчем.
Щас придет с примерами своих каламбуров и попросит объяснить где не смешно😂
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Шнякин : знаю что ты это прочитаешь. Не ищи изъяны в других - начни с себя. Смени нудную манеру и люди к тебе потянутся.
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включаю матч - слышу Шнякина.Выключаю звук.Ставлю архив Елагина.Профит
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ничего подобного. Когда идет матч ни на что не отвлекаюсь. А вот Шнякин похоже именно так и делает.
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Ответ Zver
Это еще что) Он весь матч в ЛЧ Милан-БД называл Бенса-Байни раздельно и еще говорил,что у него 2-ая фамилия. И то что он иногда играет цз в 3-ке. Хотя БД при Терзиче в этом сезоне ни разу не играла)
Вот за это его и терпеть не могу, это среди прочих его минусов. Начинает строить из себя профи, профайлы он какие-то там составляет. А на деле часто к матчам не готов.
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Бедняга ((
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Ответ Etcetera
На каждого игрока профайл он готовит. А вот в матче Ньюкасла с Миланом фамилию Жоэлинтона научился выговаривать только к концу первого тайма. Или в процессе подготовки профайла некогда было фамилию игрока стартового состава выучить? И лучше б я отвлекался на переписки, сидел слушал эти мучения 90 с лишним минут.
Это еще что) Он весь матч в ЛЧ Милан-БД называл Бенса-Байни раздельно и еще говорил,что у него 2-ая фамилия. И то что он иногда играет цз в 3-ке. Хотя БД при Терзиче в этом сезоне ни разу не играла)
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Норм комментатор. Непонятны массовые претензии к нему.
Понятно, что он может кому-то не нравиться, но массовые претензии непонятны.
Похоже, эти люди не слышали Олега Жолобова и Григория Твалтвадзе.
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Зачем такой акцент на "не"? Перековеркал некоторые фразы, что и смысл сразу не разобрать. Мне он больше напоминает тамаду, которому дали вести футбол. Положили бумажек с заготовками историй по конкретному матчу, но он сам не понимает, откуда это и зачем...
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Ещё одно урчание кишечника шнякина. Спортс, хорош уже!
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Конечно Розанова было бы круче послушать
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На каждого игрока профайл он готовит. А вот в матче Ньюкасла с Миланом фамилию Жоэлинтона научился выговаривать только к концу первого тайма. Или в процессе подготовки профайла некогда было фамилию игрока стартового состава выучить?
И лучше б я отвлекался на переписки, сидел слушал эти мучения 90 с лишним минут.
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Какие ставки? Свою публику уже за больных лудоманов считает
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