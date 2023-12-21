Шнякин о хейте: «Зритель отвлекается на телефон, ставки, переписки. Рассказал в паузе историю – и концентрируются именно на этом, это расстраивает»

Дмитрий Шнякин признался, что его огорчает реакция людей на его работу.

– Есть ли то, чем ты разочарован?

– Могу признаться: иногда расстраиваюсь из-за реакции людей на работу. Мне интересно, мониторю, не считаю это ненужным. Но тут есть важный нюанс. Не расстраиваюсь, когда просто оскорбляют или предъявляют претензии, без проблем.

Расстраивает, когда на черное говорят белое. Допустим, я точно знаю, что сделал в репортаже явный акцент на саму игру, не пропустил ни одной атаки, когда мяч подходил к финальной трети поля, не заговаривался.

Но стоит в паузе или в ситуации, когда мяч застрял в центре, рассказать историю, факт, как зритель концентрируется именно на этом. Да, я на каждого игрока готовлю профайл, но все же стараюсь не закидывать инфой зрителя.

Во время окончательно понял, почему так происходит. Зритель изменился, он не смотрит с полной концентрацией ни 90, ни 60 минут. Он отвлекается на телефон, на ставки, на переписки, на онлайн-данные, на свои дела. И это нормально! Я тоже такой.

Поэтому, на мой взгляд, современный комментатор должен быть быстрым и универсальным – нужно в любой момент трансляции делать эфир увлекательнее. Своей речью.

Но если о личном, то сильно разочаровывает, что уже два года не могу играть в футбол. От этого очень больно, это раздражает и не дает энергию высвободить. А ведь я еще всегда рядом с футбольными полями, с игровым движем. Это соблазняет, но колено все еще говорит «нет», – сказал комментатор « ».

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