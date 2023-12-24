Шнякин о критике в свой адрес: «В комментариях Sports.ru мощно хреначат, около стадионов люди делятся позитивом»

Дмитрий Шнякин отреагировал на критику в свой адрес.

Комментатор « » пришел в комментарии к новости на Sports.ru о том, что он признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.

– , есть версии, почему вас тут (на ) так знатно прибивают в комментариях?

– Да, безусловно. Главная версия – потому что цепляет. Кому-то очень нравится, кого-то сильно раздражает, нет среднего. Как есть.

Дальше работает обычная механика интернета: наиболее активны те, кому что-то не нравится – и они пишут. Тех, кого все устраивает, мало что побуждает возиться в комментах. Пара примеров.

Около стадионов ко многим из нас (не только ко мне) часто подходят, болтают, фотографируются, делятся позитивом. Очень немало людей – не приукрашиваю.

А в условных комментах Спортса все наоборот – мощно хреначат. Ну и? Значит, много и одних, и других – а работать надо для всех. Помнить надо об обеих группах зрителей.

Помните, во время ЧМ здесь, на Спортсе, было голосование за лучшего и худшего комментатора мундиаля? Я был вторым в обоих списках...

Это нормально. Не жалуюсь. У всех своя колокольня. Уйма взаимоисключающих доводов. Например, кто-то тут написал, что у меня голос монотонный (смешно немного, но ладно).

Но тут же пишет другой – и ему не нравится, что я много интонирую или чересчур эмоционально комментирую. Ну и? Один написал, что я ни черта не готовлюсь, а другой пишет, что у меня в репортажах слишком много историй и фактов. И вот так всегда. Это даже весело, – написал Шнякин.

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