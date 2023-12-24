Шнякин о критике в свой адрес: «В комментариях Sports.ru мощно хреначат, около стадионов люди делятся позитивом»
Дмитрий Шнякин отреагировал на критику в свой адрес.
Комментатор «Матч ТВ» пришел в комментарии к новости на Sports.ru о том, что он признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.
– Дмитрий, есть версии, почему вас тут (на Sports.ru) так знатно прибивают в комментариях?
– Да, безусловно. Главная версия – потому что цепляет. Кому-то очень нравится, кого-то сильно раздражает, нет среднего. Как есть.
Дальше работает обычная механика интернета: наиболее активны те, кому что-то не нравится – и они пишут. Тех, кого все устраивает, мало что побуждает возиться в комментах. Пара примеров.
Около стадионов ко многим из нас (не только ко мне) часто подходят, болтают, фотографируются, делятся позитивом. Очень немало людей – не приукрашиваю.
А в условных комментах Спортса все наоборот – мощно хреначат. Ну и? Значит, много и одних, и других – а работать надо для всех. Помнить надо об обеих группах зрителей.
Помните, во время ЧМ здесь, на Спортсе, было голосование за лучшего и худшего комментатора мундиаля? Я был вторым в обоих списках...
Это нормально. Не жалуюсь. У всех своя колокольня. Уйма взаимоисключающих доводов. Например, кто-то тут написал, что у меня голос монотонный (смешно немного, но ладно).
Но тут же пишет другой – и ему не нравится, что я много интонирую или чересчур эмоционально комментирую. Ну и? Один написал, что я ни черта не готовлюсь, а другой пишет, что у меня в репортажах слишком много историй и фактов. И вот так всегда. Это даже весело, – написал Шнякин.
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Вас в принципе было двое на ЧМ - ты и Трушечкин. Остальные на задворках. Настолько неудачник, что даже в списке худших был вторым :)
Но ЧМ знатно, конечно, запорол своим хрипатым голосом.
О Шнякине позитивно отзываются насчет человеческих качеств, однако хороший человек - это не профессия.
И именно как комментатор Дмитрий весьма и весьма (это мягко говоря) посредственен.
Допустим, даже на тезис, что оч много каламбуров и шутеечек в духе "dad jokes", где в частное даже не надо уходить, потому что любому со стороны видно/такое общее впечатление складывается. Или даже когда Голландия сравняла и перевела в доп тайм, вместо того, что о них говорить, он 10 минут говорил через призму Месси(ничего против не имею, но как бы есть команда, что здорово затащила за пару минут, отметь и их)
Сам с ним в комментах не рубился, ахх, но прост по наблюдениям на тех ветках замечал
Хочется, чтобы лучшие люди комментировали матчи, а не вот этот вот. Финал ЧМ с его комментариями и Трушечкиным - это просто лютый позор, хуже был только Андронов в финале ЛЧ, Бавария - Челси с его комментарием после победного пенальти Дрогбы: "Бавария впервые проиграла в серии пенальти в финале". Вообще, не к месту было.
Есть и другие средние комментаторы, как Жичкин, например, но тот вроде и не строит из себя гуру и наград не требует.