Шнякин о критике в свой адрес: «В комментариях Sports.ru мощно хреначат, около стадионов люди делятся позитивом»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин отреагировал на критику в свой адрес.

Комментатор «Матч ТВ» пришел в комментарии к новости на Sports.ru о том, что он признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.

Дмитрий, есть версии, почему вас тут (на Sports.ru)  так знатно прибивают в комментариях?

– Да, безусловно. Главная версия – потому что цепляет. Кому-то очень нравится, кого-то сильно раздражает, нет среднего. Как есть.

Дальше работает обычная механика интернета: наиболее активны те, кому что-то не нравится – и они пишут. Тех, кого все устраивает, мало что побуждает возиться в комментах. Пара примеров.

Около стадионов ко многим из нас (не только ко мне) часто подходят, болтают, фотографируются, делятся позитивом. Очень немало людей – не приукрашиваю.

А в условных комментах Спортса все наоборот – мощно хреначат. Ну и? Значит, много и одних, и других – а работать надо для всех. Помнить надо об обеих группах зрителей.

Помните, во время ЧМ здесь, на Спортсе, было голосование за лучшего и худшего комментатора мундиаля? Я был вторым в обоих списках...

Это нормально. Не жалуюсь. У всех своя колокольня. Уйма взаимоисключающих доводов. Например, кто-то тут написал, что у меня голос монотонный (смешно немного, но ладно).

Но тут же пишет другой – и ему не нравится, что я много интонирую или чересчур эмоционально комментирую. Ну и? Один написал, что я ни черта не готовлюсь, а другой пишет, что у меня в репортажах слишком много историй и фактов. И вот так всегда. Это даже весело, – написал Шнякин.

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84 комментария
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Ответ NOOhr
То что Шняк выходит в комменты безусловный +
да, но то, как он комментирует- безусловный минус
+124
-11
+113
То что Шняк выходит в комменты безусловный +
+117
-5
+112
Захожу на Спортс только чтобы похреначить Шнякина в комментариях
+98
-1
+97
Ответ Владислав Харламов
Захожу на Спортс только чтобы похреначить Шнякина в комментариях
А потом возле стадиона фоткаешься с ним))))
+49
0
+49
Димон, мы в комментах баланс держим, чтоб тебе от успеха крышу не сорвало. не благодари
+45
0
+45
Моего терпения на игры с комментариями Шнякина хватает максимум на 10 минут...
+32
-2
+30
Ответ Jan Paskel
потом переключаешься на Интернов или СашаТаня?
ну, "Интерны" вполне достойный российский сериал, по-крайней мере первые сезоны
+23
-1
+22
Самый безликий комментатор, без харизмы, с абсолютно не комментаторским голосом, тембром. Скучный, хуже черданцева, тот хоть и несёт ахинею, но подача есть и язык подвешен. Дмитрий, вы тупо не на своём месте, признайтесь себе уже, может как журналист и репортёр вы хороши, но как комментатор полная посредственность.
+31
-11
+20
Проблема, в том, что у Шнякина недостаточно высокий уровень интеллекта и владения словом, поэтому появляется "интонирую"...
+22
-5
+17
Ответ Kubinec_
Димон, мы в комментах баланс держим, чтоб тебе от успеха крышу не сорвало. не благодари
Он вам не Димон
+16
-1
+15
Ответ Боря Тимофеев
Моего терпения на игры с комментариями Шнякина хватает максимум на 10 минут...
потом переключаешься на Интернов или СашаТаня?
+15
-7
+8
Ответ Николай Бойко
да, но то, как он комментирует- безусловный минус
а плюс помноженный на минус - ещё более безусловный минус)
+12
-4
+8
"Помните, во время ЧМ здесь, на Спортсе, было голосование за лучшего и худшего комментатора мундиаля? Я был вторым в обоих списках..."
Вас в принципе было двое на ЧМ - ты и Трушечкин. Остальные на задворках. Настолько неудачник, что даже в списке худших был вторым :)
Но ЧМ знатно, конечно, запорол своим хрипатым голосом.
+10
-3
+7
Ответ Макс
Самый безликий комментатор, без харизмы, с абсолютно не комментаторским голосом, тембром. Скучный, хуже черданцева, тот хоть и несёт ахинею, но подача есть и язык подвешен. Дмитрий, вы тупо не на своём месте, признайтесь себе уже, может как журналист и репортёр вы хороши, но как комментатор полная посредственность.
Вы абсолютно правы. Он (как я уже лично говорил ему в комментариях) - даже не мастер микрофона, а только кандидат в мастера: не соответствует уровню, только и всего. А самое страшное в том, что непомерно раздутое эго в части самооценки собственной квалификации мешает объективному взгляду на вещи (видимо, это вирус всех "плюсовцев").
О Шнякине позитивно отзываются насчет человеческих качеств, однако хороший человек - это не профессия.
И именно как комментатор Дмитрий весьма и весьма (это мягко говоря) посредственен.
+9
-4
+5
Ответ Ренат Ильясов
Вы абсолютно правы. Он (как я уже лично говорил ему в комментариях) - даже не мастер микрофона, а только кандидат в мастера: не соответствует уровню, только и всего. А самое страшное в том, что непомерно раздутое эго в части самооценки собственной квалификации мешает объективному взгляду на вещи (видимо, это вирус всех "плюсовцев"). О Шнякине позитивно отзываются насчет человеческих качеств, однако хороший человек - это не профессия. И именно как комментатор Дмитрий весьма и весьма (это мягко говоря) посредственен.
«Лично говорил в комментариях»… сударь, да Вы конкурент Шнякина 😀
+5
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+5
Завершал бы уже карьеру, хватит позориться
+5
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+4
Ответ Player_One63
нормально комментирует, приятный голос, бывает интересно слушать, чем того же заумного Неценко
Помню как у всех к Гусеву лютая ненависть была, доходило до такого маразма, что обвиняли его в поражениях сборной. Потом стал комментировать Генич, и все стали умолять вернуть Гусева, а сейчас так вообще с теплотой все его хвалят и любят:))
+6
-2
+4
Ответ Jan Paskel
потом переключаешься на Интернов или СашаТаня?
Так Интерны-то отличный сериал, правда сейчас его смотреть не представляется возможным из-за охлобыстина.
+5
-2
+3
Шнякин, издай сборник анекдотов для чтения в электричке. Это будет мэтч твоего уровня и твоих интересов.
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Помню как у всех к Гусеву лютая ненависть была, доходило до такого маразма, что обвиняли его в поражениях сборной. Потом стал комментировать Генич, и все стали умолять вернуть Гусева, а сейчас так вообще с теплотой все его хвалят и любят:))
Берегите себя! (с)
+3
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+3
Голос реально монотонный, что не так?
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Шнякин нормальный мужик, никогда отвращения не вызывал. Просто сейчас все стали такими всезнайками, что забыли кто был до него Твалтвадзе, Градиленко, Илюша "блистательно" Казаков люди которых слушать было просто невозможно:)
Градиленко был чемпионом по очевидностям и банальностям)) его комментарий всегда можно было свести к тому что на поле с травой (вокруг которого построен стадион) бегают игроки с мячом, игру судит судья, а тренируют игроков тренеры
+3
0
+3
Не устану повторять, не воспринимаю его как комментатора, максимум годиться на роль ведущего новостей для домохозяек со смазливым лицом, так он и начинал, но быстро вырос в глазах руководства), хотя по комментаторскому мастерству никак не растет
+5
-2
+3
Ответ as009595@icloud.com
Не устану повторять, не воспринимаю его как комментатора, максимум годиться на роль ведущего новостей для домохозяек со смазливым лицом, так он и начинал, но быстро вырос в глазах руководства), хотя по комментаторскому мастерству никак не растет
Тся….
+2
0
+2
Ну в общем второй Димулька Губерниев подрастает - любые комментарии всего лишь различные проявления восхищения талантом ))
+2
0
+2
Ответ NOOhr
То что Шняк выходит в комменты безусловный +
Но ни с чем не соглашается(хотя в интервью говорил, что конструктив поддерживает) и сводит в "скиньте мне конкретный репортаж с минутами"
Допустим, даже на тезис, что оч много каламбуров и шутеечек в духе "dad jokes", где в частное даже не надо уходить, потому что любому со стороны видно/такое общее впечатление складывается. Или даже когда Голландия сравняла и перевела в доп тайм, вместо того, что о них говорить, он 10 минут говорил через призму Месси(ничего против не имею, но как бы есть команда, что здорово затащила за пару минут, отметь и их)

Сам с ним в комментах не рубился, ахх, но прост по наблюдениям на тех ветках замечал
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Шнякин нормальный мужик, никогда отвращения не вызывал. Просто сейчас все стали такими всезнайками, что забыли кто был до него Твалтвадзе, Градиленко, Илюша "блистательно" Казаков люди которых слушать было просто невозможно:)
А ещё был, например, Розанов.
+2
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Ответ Фут.Боль
А потом возле стадиона фоткаешься с ним))))
Все норм-когнитивный диссонанс)))
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Ответ Groznyi2024
Перетурин, Маслаченко, хоккейный Гимаев, баскетбольный Гендлин. Ностальгия в глаз попала.
Гендлин всю жизнь бокс комментировал, баскетбол- Гомельский
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проблема в Шнякине одна. Да, он может хороший мужик и все такое, он просто средний комментатор и все. А когда смотришь хорошие матчи, хочется, чтобы и комментатор был лучшим. Это же конкуренция и все такое, никому ведь не хочется видеть на поле средних футболистов, хочется самых лучших видеть, также и здесь.

Хочется, чтобы лучшие люди комментировали матчи, а не вот этот вот. Финал ЧМ с его комментариями и Трушечкиным - это просто лютый позор, хуже был только Андронов в финале ЛЧ, Бавария - Челси с его комментарием после победного пенальти Дрогбы: "Бавария впервые проиграла в серии пенальти в финале". Вообще, не к месту было.

Есть и другие средние комментаторы, как Жичкин, например, но тот вроде и не строит из себя гуру и наград не требует.
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