Шнякин о призе комментатору года: «Самая важная из наград – признание зрителя, но коллеги из СМИ – тоже зрители, компетентные, заинтересованные. Так что приятно»

Дмитрий Шнякин высказался о получении приза лучшему комментатору года.

был признан лучшим спортивным комментатором 2023 года по версии спортивных СМИ.

«Конечно, самая важная из наград для комментаторов – это признание зрителя. В любом обличии – будь то статуэтка, грамота, количество подписчиков или улыбки на улице.

Но ведь коллеги из СМИ – это тоже зрители. Компетентные, заинтересованные, тоже со своей вкусовщиной. Так что приятно.

Спасибо Ассоциации комментаторов и коллегам-журналистам. Для меня важно, что эта премия – «Лучший комментатор по версии СМИ» – носит имя Владимира Маслаченко», – написал комментатор « ».

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