Шнякин о призе комментатору года: «Самая важная из наград – признание зрителя, но коллеги из СМИ – тоже зрители, компетентные, заинтересованные. Так что приятно»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин высказался о получении приза лучшему комментатору года.

Шнякин был признан лучшим спортивным комментатором 2023 года по версии спортивных СМИ. 

«Конечно, самая важная из наград для комментаторов – это признание зрителя. В любом обличии – будь то статуэтка, грамота, количество подписчиков или улыбки на улице.

Но ведь коллеги из СМИ – это тоже зрители. Компетентные, заинтересованные, тоже со своей вкусовщиной. Так что приятно.

Спасибо Ассоциации комментаторов и коллегам-журналистам. Для меня важно, что эта премия – «Лучший комментатор по версии СМИ» – носит имя Владимира Маслаченко», – написал комментатор «Матч ТВ». 

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17 комментариев
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Пожалуй, один из худших комментаторов на данный момент. Когда мостодонты и старшие товарищи были Матч тв, аля Розанов, Уткин, Казанский, Шмурнов и тд, Шнякин был рядовым комментатором, не бе, не ме, но его хотя бы не хотелось выключить. Сейчас же, когда он вообразил себе топом, благодаря вот таким наградам, его комментарии просто мрак. Персонажи типа Шнякина и Нагучева чувствуя вседозволенность теперь комментируют футбол в стиле медиалиги
+21
-1
+20
Шнякина слушать невозможно, кто за него голосовал?? Репортажи все одинаково тухлые с монотонным голосом.
+16
-1
+15
Такой бред вообще, один из худших комментаторов получил награду, как лучший.
+15
-1
+14
Ответ romanisti89
Пожалуй, один из худших комментаторов на данный момент. Когда мостодонты и старшие товарищи были Матч тв, аля Розанов, Уткин, Казанский, Шмурнов и тд, Шнякин был рядовым комментатором, не бе, не ме, но его хотя бы не хотелось выключить. Сейчас же, когда он вообразил себе топом, благодаря вот таким наградам, его комментарии просто мрак. Персонажи типа Шнякина и Нагучева чувствуя вседозволенность теперь комментируют футбол в стиле медиалиги
Нагучев лучше Шнякина значительно имхо
+8
0
+8
Очень слабый комментатор. Один из самых худших в истории
+9
-2
+7
Так Маслаченко ещё не оскорбляли
+4
0
+4
Резко просело комментаторское искусство, если Шнякин - лучший. Личное мнение, как всегда.
+4
0
+4
🤦
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+2
Заинтересованные поддерживать некомпетентность.
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+2
Шнякин ужасен! Что за голосование такое?)
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Очередь подошла наверное приз брать. 😀
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Ну, если этот приз получает Шнякин, то можно говорить о том, в каком кризисе находится профессия. Ведь не скажешь, что однозначно незаслуженно. Все +/- на одном уровне, у всех +/- вместо харизмы ЧСВ, у всех довольно конформистский взгляд на футбол. Но мне, например, Шнякин категорически не нравится из-за его деревенских языковых оборотов и дешевых заигрываний со зрителем.
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Дима, ну пожалуйста. Ты же адекватный человек. Ты плохой комментатор. Замечательный ведущий и харизматичный шоумен, я думаю - верный друг и настоящий мужчина. Ты не глуп и не бездарен. Но ты не хороший комментатор, никак. Пожалуйста, сфокусируйся на других своих талантах, брось комментировать.
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Да, сейчас комментаторы все одинако никакие. Наверное, на пальцах кидают, кого лучшим признавать или поочереди этот приз получают.
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Шнякин походу вытянул короткую спичку, иначе не объяснить эту награду.
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Шнякин жалок конечно. ТЭФИ никто не даст, как бы не скулил. Кинули кость и ладно.
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Ответ romanisti89
Пожалуй, один из худших комментаторов на данный момент. Когда мостодонты и старшие товарищи были Матч тв, аля Розанов, Уткин, Казанский, Шмурнов и тд, Шнякин был рядовым комментатором, не бе, не ме, но его хотя бы не хотелось выключить. Сейчас же, когда он вообразил себе топом, благодаря вот таким наградам, его комментарии просто мрак. Персонажи типа Шнякина и Нагучева чувствуя вседозволенность теперь комментируют футбол в стиле медиалиги
самое интересное, что сам Шняк верит, что он лучший)
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