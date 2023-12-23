Пиоли о 2:2 с «Салернитаной»: «Не тот результат, что хотел «Милан». Остается лишь сожалеть, уже который раз в сезоне»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Салернитана Футбол

Стефано Пиоли оценил ничью с «Салернитаной» (2:2) в Серии А.

«Нам остается лишь сожалеть, и уже который раз в сезоне. Пожалуй, самым сложным было вскрыть оборону, но мы сделали это и контролировали игру.

Потом мы проявили рассеянность – такие вещи на таком уровне не прощаются. Мы сумели отреагировать и взяли очко, но, конечно, это не тот результат, что мы хотели», – сказал главный тренер «Милана».

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