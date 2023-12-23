«Милан» рассматривает увольнение Пиоли после 2:2 с «Салернитаной». Боссов не устраивают результаты и число травм

«Милан» может уволить Стефано Пиоли.

Разговоры о возможной отставке усилились после ничьей с «Салернитаной» (2:2).

La Gazzetta dello Sport отмечает, что боссов «Милана» не устраивают результаты и число травм (более 20 мышечных повреждений за 5 месяцев), в которых частично винят тренерский штаб.

Кроме того, «Милану» не понравились слова Пиоли после ничьей, которые посчитали слишком пассивными.

Напомним, Пиоли тренирует «Милан» с октября 2019 года. Клуб занимает третье место в Серии А и на 8 очков отстает от лидирующего «Интера», сыгравшего на матч меньше.

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