«Милан» рассматривает увольнение Пиоли после 2:2 с «Салернитаной». Боссов не устраивают результаты и число травм
«Милан» может уволить Стефано Пиоли.
Разговоры о возможной отставке усилились после ничьей с «Салернитаной» (2:2).
La Gazzetta dello Sport отмечает, что боссов «Милана» не устраивают результаты и число травм (более 20 мышечных повреждений за 5 месяцев), в которых частично винят тренерский штаб.
Кроме того, «Милану» не понравились слова Пиоли после ничьей, которые посчитали слишком пассивными.
Напомним, Пиоли тренирует «Милан» с октября 2019 года. Клуб занимает третье место в Серии А и на 8 очков отстает от лидирующего «Интера», сыгравшего на матч меньше.
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В лиге чемпионов смотрелись достойно, а в прошлом сезоне вообще прекрасный результат.
это я даже не стал игры АПЛ вспоминать
Если уволят, то это на эмоциях. У Милана даже с кучей травмированных нет такого игрового падения и безнадёги как у МЮ или Барсы
"280 отжиманий, или ты, тряпка, о старте сможешь только мечтать!"