«Милан» рассматривает увольнение Пиоли после 2:2 с «Салернитаной». Боссов не устраивают результаты и число травм

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Салернитана Футбол

«Милан» может уволить Стефано Пиоли.

Разговоры о возможной отставке усилились после ничьей с «Салернитаной» (2:2).

La Gazzetta dello Sport отмечает, что боссов «Милана» не устраивают результаты и число травм (более 20 мышечных повреждений за 5 месяцев), в которых частично винят тренерский штаб.

Кроме того, «Милану» не понравились слова Пиоли после ничьей, которые посчитали слишком пассивными.

Напомним, Пиоли тренирует «Милан» с октября 2019 года. Клуб занимает третье место в Серии А и на 8 очков отстает от лидирующего «Интера», сыгравшего на матч меньше.

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56 комментариев
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Ответ iPete102
Полный идиотизм. Давайте посмотрим на состав Милана в сравнении с Интером и посмотрим, за счет чего Пиоли должен с ним конкурировать
Да никто ему не предъявляет за борьбу за скудетто. Ему предъявляют в большей степени за позорную игру, особенно с аутсайдерами и ужасные результаты. Ну камон, когда тебя возит худшая команда Серии А, о чем-то все же да задумываешься. Я про неизбежное увольнение Пиоли уже год пишу
+50
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+46
Пиоли надо изучить интервью инфоцыгана ТенХага после матчей МЮ. Тогда никакое увольнение ему не будет грозить.
+45
-4
+41
Чудо-чемпионство, конечно, смутило болельщиков Милана) но вот болельщиков Интера эта ситуация с Пиоли не удивляет ну никак🤷🏻
+18
-4
+14
Пиоли что ли им травмы наносит
+12
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+8
Ответ Green grass
Пиоли что ли им травмы наносит
Пиоли и его штаб отвечает за подготовку и кондиции игроков. Так что да, он виноват полностью
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+5
Ответ iPete102
Полный идиотизм. Давайте посмотрим на состав Милана в сравнении с Интером и посмотрим, за счет чего Пиоли должен с ним конкурировать
Нууу, я бы не сказал, что между ними прям пропасть. Интер ощутимо сильнее Милана только в полузащите, а будь у россонери Тонали, вообще были бы равные команды
+7
-2
+5
Ответ kellhus
Пиоли надо изучить интервью инфоцыгана ТенХага после матчей МЮ. Тогда никакое увольнение ему не будет грозить.
Пиоли в своей группе с БД, Ньюкаслом и ПСЖ до последнего бился, много добился с Миланом, сравнивать его с ЭТХ неэтично.
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+4
К Пиоли могут быть вопросы по травмам и результатам в серии А, но кого лучше Милан может пригласить прямо сейчас?

В лиге чемпионов смотрелись достойно, а в прошлом сезоне вообще прекрасный результат.
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+4
Ответ Winter Soldier
Да никто ему не предъявляет за борьбу за скудетто. Ему предъявляют в большей степени за позорную игру, особенно с аутсайдерами и ужасные результаты. Ну камон, когда тебя возит худшая команда Серии А, о чем-то все же да задумываешься. Я про неизбежное увольнение Пиоли уже год пишу
У каждого тренера есть свой стиль. Например, Тен Хаг почти всегда набирает очки с командами слабее его, но не может нормально играть против команд, которые сильнее его. У Пиоли наоборот. При этом это не значит, что тренер плохой. Аллегри, который похож на Пиоли в плане проблем с аутсайдерами, 5 (точно не помню) раз подряд выигрывал лигу и 2 раза выходил в финал ЛЧ. Пиоли - точно классный тренер. И дальше уже вопросы к комплектации команды. Про стиль как болельщик Юве могу подтвердить - да, он очень многим не нравится. Но ведь с таким же стилем Пиоли взял лигу
+4
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+4
Ответ iPete102
У каждого тренера есть свой стиль. Например, Тен Хаг почти всегда набирает очки с командами слабее его, но не может нормально играть против команд, которые сильнее его. У Пиоли наоборот. При этом это не значит, что тренер плохой. Аллегри, который похож на Пиоли в плане проблем с аутсайдерами, 5 (точно не помню) раз подряд выигрывал лигу и 2 раза выходил в финал ЛЧ. Пиоли - точно классный тренер. И дальше уже вопросы к комплектации команды. Про стиль как болельщик Юве могу подтвердить - да, он очень многим не нравится. Но ведь с таким же стилем Пиоли взял лигу
четыре очка в четырех матчах против Копенгагена и Галатасарая - это почти всегда набирает?
это я даже не стал игры АПЛ вспоминать
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Несмотря на неважные результаты, есть ощущение что Пиоли способен исправить ситуацию.

Если уволят, то это на эмоциях. У Милана даже с кучей травмированных нет такого игрового падения и безнадёги как у МЮ или Барсы
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Полный идиотизм. Давайте посмотрим на состав Милана в сравнении с Интером и посмотрим, за счет чего Пиоли должен с ним конкурировать
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Ответ iPete102
Полный идиотизм. Давайте посмотрим на состав Милана в сравнении с Интером и посмотрим, за счет чего Пиоли должен с ним конкурировать
Поэтому давайте не будем выигрывать у последнего места? Да и Пиоли не вчера в команду пришел и состав, и травмы - это во многом его ответственность
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Ответ cosmonaft
Пиоли и его штаб отвечает за подготовку и кондиции игроков. Так что да, он виноват полностью
ну не полностью же. он отвечает за тренировку, возможно, игроки переигрывают на тренировках, выполняют тяжелые упражнения, неправильно востанавливаются или что то подобное. но пиоли же не говорит им:
"280 отжиманий, или ты, тряпка, о старте сможешь только мечтать!"
+2
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+1
Ответ iPete102
У каждого тренера есть свой стиль. Например, Тен Хаг почти всегда набирает очки с командами слабее его, но не может нормально играть против команд, которые сильнее его. У Пиоли наоборот. При этом это не значит, что тренер плохой. Аллегри, который похож на Пиоли в плане проблем с аутсайдерами, 5 (точно не помню) раз подряд выигрывал лигу и 2 раза выходил в финал ЛЧ. Пиоли - точно классный тренер. И дальше уже вопросы к комплектации команды. Про стиль как болельщик Юве могу подтвердить - да, он очень многим не нравится. Но ведь с таким же стилем Пиоли взял лигу
Когда Тен Хааг феерил с Аяксом в ЛЧ, у него был другой стиль?
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Ответ iPete102
Полный идиотизм. Давайте посмотрим на состав Милана в сравнении с Интером и посмотрим, за счет чего Пиоли должен с ним конкурировать
И чем состав Милана кардинально хуже?
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ахахахха что за бред
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Ответ Сергей Максимюк
кого на его место?
Да кого угодно. Вон сколько смертников в Наполи пошло
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Давно пора. Еще после чемпионского сезона надо было!
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Человек выиграл скудетто, а до этого серебро в команде, где были в основе такие чудеса природы, как Мессиас, Ребич, Крунич, Кьер, Салемакерс. И кем вы ему усилили состав для стабильной борьбы за титул и еврокубки?
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Увольнять нужно, но после окончания сезона. Кто сейчас захочет возглавить Милан?
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боюсь, что в случае смены тренера сейчас, может только навредить команде. А так пиоли хоть на 3-4 месте должен команду удержать. А уже летом пусть милан решает куда они развиваться хотят.
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Бред, команда на 3-ем месте идёт, куда ещё лучше в нынешней ситуации?
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Кого назначат? Черчесов есть в списках претендентов?
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Ответ kellhus
Пиоли надо изучить интервью инфоцыгана ТенХага после матчей МЮ. Тогда никакое увольнение ему не будет грозить.
а Тен Хагу не грозит?
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Пиоли что виноват, что Леау не играет,и в этом сезоне вместо одного перспективного ДеКетелара у него теперь таких игроков 8.
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Ответ Under
не ну если 100% залезут, то какие вопросы
Не знаю, у меня вопросов в этой части нет. )
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Ответ Я люблю картошку
Лучший тренер в истории Милана, будем объективны
серьёзно? а как же папа Карло?
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Ответ Winter Soldier
Да никто ему не предъявляет за борьбу за скудетто. Ему предъявляют в большей степени за позорную игру, особенно с аутсайдерами и ужасные результаты. Ну камон, когда тебя возит худшая команда Серии А, о чем-то все же да задумываешься. Я про неизбежное увольнение Пиоли уже год пишу
После увольнения Мальдини неизбежность настигнет весь Милан. Я об этом тоже давно пишу
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Ответ fc_champion
Человек выиграл скудетто, а до этого серебро в команде, где были в основе такие чудеса природы, как Мессиас, Ребич, Крунич, Кьер, Салемакерс. И кем вы ему усилили состав для стабильной борьбы за титул и еврокубки?
Хорошими и нужными ему запчастями, но машина не заводится толком и постоянно требует ремонта.
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