Пиоли о «Милане»: «Беспокоит, что многие из потерянных очков – следствие наших собственных ошибок»

Стефано Пиоли высказался о том, почему «Милан» теряет очки.

Главный тренер «россонери» выразил мнение после матча Серии А с «Салернитаной» (2:2).

«Если такие ситуации будут повторяться, тогда нужно будет брать во внимание менталитет. При первом пропущенном голе после углового все занимали свои позиции, но нам нужно было сыграть более интенсивно и сосредоточенно при опеке.

Мы совершаем эти мелкие ошибки, которые дорого нам стоят – забирают очки и подрывают уверенность. Беспокоит, что многие из потерянных очков – это следствие наших собственных ошибок», – сказал .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам