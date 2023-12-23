Пиоли о «Милане»: «Беспокоит, что многие из потерянных очков – следствие наших собственных ошибок»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Салернитана Футбол

Стефано Пиоли высказался о том, почему «Милан» теряет очки.

Главный тренер «россонери» выразил мнение после матча Серии А с «Салернитаной» (2:2).

«Если такие ситуации будут повторяться, тогда нужно будет брать во внимание менталитет. При первом пропущенном голе после углового все занимали свои позиции, но нам нужно было сыграть более интенсивно и сосредоточенно при опеке.

Мы совершаем эти мелкие ошибки, которые дорого нам стоят – забирают очки и подрывают уверенность. Беспокоит, что многие из потерянных очков – это следствие наших собственных ошибок», – сказал Пиоли.

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2 комментария
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Стефано - беспокоит то, что аутсайдеры чемпионата на равных смотрятся по игре с Миланом.
Одно дело катать в одни ворота и не выйграть, а другое - сыграть в ничью с последней командой чемпионата при равной довольно игре на поле...
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Видимо участь такая у Пиоли, зимой сливать последним командам

Каждый год это повторяется
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