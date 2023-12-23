Каррагер о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала»: «Фантастический результат для «Манчестер Сити»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Дарвин Нуньес Футбол

Джейми Каррагер высказался о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала».

Матч 18-го тура АПЛ закончился со счетом 1:1.

«На данный момент это фантастический результат для «Манчестер Сити», – сказал бывший защитник мерсисайдцев в эфире Sky Sports.

Каррагер также опубликовал два коротких сообщения в соцсети. 

«Мне плевать, сколько моментов упустит Нуньес, он должен играть в этой команде! Сегодня был мастер-класс от четырех центральных защитников», – написал экс-футболист. 

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34 комментария
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После клоунады судей в матче с Тоттенхемом - прекрасный результат для Манчестер Сити
После очевидной игры рукой в матче с МЮ - прекрасный результат для Манчестер Сити
После очевидной игры рукой в матче с Арсеналом - прекрасный результат для Манчестер Сити

мне кажется, я начинаю что-то подозревать
+18
-7
+11
если отбросить вопросы судейства, то матч был огонь. Получил огромное удовольствие
+8
0
+8
Пенальти конечно был 100%. А почему никто не говорит про забытый фол Эндо на Жезусе, возможно на вторую желтую карточку?)
+12
-6
+6
Ответ Нурда Сейдиханов
Пенальти конечно был 100%. А почему никто не говорит про забытый фол Эндо на Жезусе, возможно на вторую желтую карточку?)
Где вторая жёлтая Сака тогда?)был /не был ,удивляет само отсутствие Вара в этом моменте
+6
-2
+4
Это да, в этой игре победил Манчестер Сити
+4
-1
+3
Для Астон Виллы и Тоттенхэма
+2
0
+2
Ответ Yoshiyuki Lewis
Гол Магалаша с оффсайда это мастер класс Каррагер такой Каррагер
Не было там оффсайда, чистый гол.
+2
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Ответ Марат Романов
Где вторая жёлтая Сака тогда?)был /не был ,удивляет само отсутствие Вара в этом моменте
А за что вторая жёлтая Сака? За то что он первый на мяче, после чего у него соскользнула нога, и то он бедром коснулся, в начале показалось, что жёстко, но на повторе все очевидно
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Ответ Марат Романов
Где вторая жёлтая Сака тогда?)был /не был ,удивляет само отсутствие Вара в этом моменте
А за что Сака вторая желтая-то?) Аргументируй
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Ответ леннорыч-абрамович
Просто Пеп снова вышел за трофеями.
Просто судьи уже получили перевод с ОАЭ.
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Гол Магалаша с оффсайда это мастер класс Каррагер такой Каррагер
Бедро типа игрока Ливерпуля ты решил обрезать?
Ну видно же со всех ракурсов. Линию провели даже. Только глупец может думать, что там был офсайд.

Другое дело уже пенальти.
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Ответ Natan Pilkin
После клоунады судей в матче с Тоттенхемом - прекрасный результат для Манчестер Сити После очевидной игры рукой в матче с МЮ - прекрасный результат для Манчестер Сити После очевидной игры рукой в матче с Арсеналом - прекрасный результат для Манчестер Сити мне кажется, я начинаю что-то подозревать
А потери Сити плохой результат для этих двоих получается?
+2
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+1
Глубочайший анализ, кэп.
+1
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+1
Ответ Natan Pilkin
После клоунады судей в матче с Тоттенхемом - прекрасный результат для Манчестер Сити После очевидной игры рукой в матче с МЮ - прекрасный результат для Манчестер Сити После очевидной игры рукой в матче с Арсеналом - прекрасный результат для Манчестер Сити мне кажется, я начинаю что-то подозревать
Не, ну ты серьёзно? 🤣 В матче между Ливерпулем и Арсеналом подсуживают канонирам, и не в первый раз в этом сезоне, что бы они наконец то взяли АПЛ за столько лет. Но оказывается это в пользу Сити было 🤣
+5
-5
0
Ответ Natan Pilkin
После клоунады судей в матче с Тоттенхемом - прекрасный результат для Манчестер Сити После очевидной игры рукой в матче с МЮ - прекрасный результат для Манчестер Сити После очевидной игры рукой в матче с Арсеналом - прекрасный результат для Манчестер Сити мне кажется, я начинаю что-то подозревать
Почему умолчал про отмену судьями выхода 1 на 1 Грилиша? 🤡😃
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Ответ Axs Men
Не, ну ты серьёзно? 🤣 В матче между Ливерпулем и Арсеналом подсуживают канонирам, и не в первый раз в этом сезоне, что бы они наконец то взяли АПЛ за столько лет. Но оказывается это в пользу Сити было 🤣
особенно арсеналу подсуживали в игре с виллой и каслом.
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Ответ Нурда Сейдиханов
Ему то за что? За то что опять исчез в топ матче?)
у него самая большая оценка в матче среди обеих команд, иди спать
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Ответ Марат Романов
Где вторая жёлтая Сака тогда?)был /не был ,удивляет само отсутствие Вара в этом моменте
там и первой то не было. на сака грек фолил
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Ответ Нурда Сейдиханов
Пенальти конечно был 100%. А почему никто не говорит про забытый фол Эндо на Жезусе, возможно на вторую желтую карточку?)
А почему никто не говорит про вторую желтую Саке? За такое Кертиса удалили в матче с Тоттенхемом
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Ответ Wekil Halylow
Хаверца толкали в спину там тож пеналти был
Там Хаверц падал уже до касания ногой Трента
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Так и у Исака небыло оффсайда Но гол не засчитали Матчи в один день-решения в идентичных ситуациях разные
Не смотрел тот матч, понятия не имею что там произошло.
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Ответ Арман Мартиросян
Не было там оффсайда, чистый гол.
Так и у Исака небыло оффсайда
Но гол не засчитали
Матчи в один день-решения в идентичных ситуациях разные
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Причем здесь Манчестер Сити? Скорее для Астон Виллы.
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Если при игре рукой Эдегора не смотрят ВАР,то какие варианты.
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В целом равная игра
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