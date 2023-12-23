Каррагер о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала»: «Фантастический результат для «Манчестер Сити»
Джейми Каррагер высказался о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала».
Матч 18-го тура АПЛ закончился со счетом 1:1.
«На данный момент это фантастический результат для «Манчестер Сити», – сказал бывший защитник мерсисайдцев в эфире Sky Sports.
Каррагер также опубликовал два коротких сообщения в соцсети.
«Мне плевать, сколько моментов упустит Нуньес, он должен играть в этой команде! Сегодня был мастер-класс от четырех центральных защитников», – написал экс-футболист.
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После очевидной игры рукой в матче с МЮ - прекрасный результат для Манчестер Сити
После очевидной игры рукой в матче с Арсеналом - прекрасный результат для Манчестер Сити
мне кажется, я начинаю что-то подозревать
Ну видно же со всех ракурсов. Линию провели даже. Только глупец может думать, что там был офсайд.
Другое дело уже пенальти.
Но гол не засчитали
Матчи в один день-решения в идентичных ситуациях разные