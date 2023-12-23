Каррагер о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала»: «Фантастический результат для «Манчестер Сити»

Джейми Каррагер высказался о ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала».

Матч 18-го тура закончился со счетом 1:1.

«На данный момент это фантастический результат для « », – сказал бывший защитник мерсисайдцев в эфире Sky Sports.

также опубликовал два коротких сообщения в соцсети.

«Мне плевать, сколько моментов упустит , он должен играть в этой команде! Сегодня был мастер-класс от четырех центральных защитников», – написал экс-футболист.

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