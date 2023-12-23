У «Ливерпуля» и «Арсенала» по 1 победе в 4 последних матчах

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» одержали лишь по одной победе в 4 последних матчах.

Сегодня эти команды провели очную встречу в рамках 18-го тура АПЛ (1:1). В 4 последних матчах оба клуба одержали по одной победе, дважды сыграли вничью и потерпели по одному поражению. 

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков после 18 игр. «Ливерпуль» отстает на один балл и идет вторым. 

26 декабря мерсисайдцы проведут игру с «Бернли», а «канониры» встретятся с «Вест Хэмом» 28-го. 

Последние матчи «Ливерпуля»

Последние матчи «Арсенала»

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16 комментариев
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Судья в перерыве посмотрел, что ошибся с рукой Эдегора и не дал пенальти за откровенный толчок в спину Хаверца. Всё справедливо. Счет 1:1 абсолютно по игре. Шикарный матч, до последней секунды в напряжении держал.
+22
-11
+11
Ответ Natan Pilkin
Судья в перерыве посмотрел, что ошибся с рукой Эдегора и не дал несколько вторых жёлтых игрокам Арсенала.
С моей точки зрения, конечно, показалось, что он надавал игрокам Арсенала кучу весьма сомнительных горчичников.
+6
-1
+5
Ничья в пользу Сити
+6
-5
+1
Даже по статистике равная игра
+2
-1
+1
Суперлига напрашивается все сильнее.
+2
-1
+1
Ответ Yoshiyuki Lewis
Комментарий скрыт
это АПЛ детка!
+1
-1
0
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