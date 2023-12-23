У «Ливерпуля» и «Арсенала» по 1 победе в 4 последних матчах
«Ливерпуль» и «Арсенал» одержали лишь по одной победе в 4 последних матчах.
Сегодня эти команды провели очную встречу в рамках 18-го тура АПЛ (1:1). В 4 последних матчах оба клуба одержали по одной победе, дважды сыграли вничью и потерпели по одному поражению.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков после 18 игр. «Ливерпуль» отстает на один балл и идет вторым.
26 декабря мерсисайдцы проведут игру с «Бернли», а «канониры» встретятся с «Вест Хэмом» 28-го.
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