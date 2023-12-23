«Арсенал» остался 1-м в АПЛ после 18-го тура. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко, «Тоттенхэм» – на 4, «Сити» – на 6 при матче в запасе, «МЮ» – на 12, «Челси» – на 18

«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ после игры с «Ливерпулем».

Команда Микеля Артеты сыграла вничью с мерсисайдцами в 18-м туре чемпионата Англии (1:1). «Канониры» лидируют в турнирной таблице, набрав 40 очков.

« » и « » отстают от « » на 1 балл и занимают 2-е и 3-е места соответственно. Четвертым идет « », имеющий в своем активе 36 очков.

« » расположился на пятой строчке – команда Пепа Гвардиолы провела на одну игру меньше, чем конкуренты, и набрала 34 балла.

« » занимает 8-е место, имея 28 очков, « » идет 10-м, набрав 22 балла и проведя на игру меньше.

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