«Арсенал» остался 1-м в АПЛ после 18-го тура. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко, «Тоттенхэм» – на 4, «Сити» – на 6 при матче в запасе, «МЮ» – на 12, «Челси» – на 18

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ после игры с «Ливерпулем».

Команда Микеля Артеты сыграла вничью с мерсисайдцами в 18-м туре чемпионата Англии (1:1). «Канониры» лидируют в турнирной таблице, набрав 40 очков. 

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают от «Арсенала» на 1 балл и занимают 2-е и 3-е места соответственно. Четвертым идет «Тоттенхэм», имеющий в своем активе 36 очков.

«Манчестер Сити» расположился на пятой строчке – команда Пепа Гвардиолы провела на одну игру меньше, чем конкуренты, и набрала 34 балла.

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 28 очков, «Челси» идет 10-м, набрав 22 балла и проведя на игру меньше.

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114 комментариев
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Арсенал отскочил.
Пенальти+перекладина.
В моменте с Эдегором,ну он подскользнулся,наверно из-за этого не дали.
Типа равновесие потерял 🤔
Хороший матч.
Едем дальше.
P.S.
Если Ливерпуль не возьмёт АПЛ,из-за разницы 3-6 очков,болельщики пойдут на штурм судейского корпуса 😂
Будет справедливо.
+48
-9
+39
Ну, учитывая все обстоятельства, на ничью грех жаловаться
+27
-1
+26
Ответ Axs Men
С начала сезона было видно как тащат Арсенал
Особенно в матче с Ньюкаслом.
+22
-1
+21
Английские судьи работают по принципу:стабильность-признак мастерства
+23
-3
+20
Энфилд так водой полили, что получился каток, а не стадион.
+17
0
+17
Но ваще, давно не видел такой трусливый ливер на энфилде в концовке
+22
-6
+16
Ливерпул держится на Салахе
+16
-3
+13
Ответ Cruel Snake
Чистейший пенальти, чище некуда. Форма в которой играл «Арсенал»👎
а фол на хаверце не пенальти?
+20
-9
+11
Ответ Оригинальный Ник
Очередной позорный слив доминатора, когда его уже выгонят за лузерство
Это не ветка МЮ.
Ты ошибся. Вникни в футбол.
+11
0
+11
Да, кстати, поздравляю болел Арсенала.
40 очков.
Снова не вылетим!
+9
-1
+8
Ответ Axs Men
С начала сезона было видно как тащат Арсенал
Особенно в матчах с Виллой и Ньюкаслом)
+8
0
+8
Арсенал силён, но ливер опять криптонит.
Опять без победы на энфилде и опять без чашки, судя по приметам.
Ничья имени манси.
+12
-5
+7
Зинченко стабильно ужасен против Ливерпуля. Что в прошлом году Трент его как ребенка прошел, что сейчас Салах. Быстрее б уже Тимбер восстановился
+8
-1
+7
Ливерпуль играл в футбол только первые 15 минут второго тайма , так что они должны бвть довольны очком
+17
-10
+7
Тяжелый матч для обеих команд.
В первом тайме был лучше Арсенал, во втором мог выходить вперед Ливерпуль.

Закономерная ничья. Хотя не без скандалов…
+8
-2
+6
Ответ Доминатор3000
Арсенал отскочил. Пенальти+перекладина. В моменте с Эдегором,ну он подскользнулся,наверно из-за этого не дали. Типа равновесие потерял 🤔 Хороший матч. Едем дальше. P.S. Если Ливерпуль не возьмёт АПЛ,из-за разницы 3-6 очков,болельщики пойдут на штурм судейского корпуса 😂 Будет справедливо.
ну прямо так отскочил... В первом тайме у Арсенала был момент не хуже, чем у Трента, когда Мартинелли в пустые ворота не попал
+13
-7
+6
Ответ Доминатор3000
Арсенал отскочил. Пенальти+перекладина. В моменте с Эдегором,ну он подскользнулся,наверно из-за этого не дали. Типа равновесие потерял 🤔 Хороший матч. Едем дальше. P.S. Если Ливерпуль не возьмёт АПЛ,из-за разницы 3-6 очков,болельщики пойдут на штурм судейского корпуса 😂 Будет справедливо.
Никакого негатива в отношении Арсенала. Вы сами часто страдаете из за этих клоунов. В первом тайме отличный футбол показывали, а вот во втором чистое преимущество Ливерпуля. Надеюсь чемпионом АПЛ станет тот, кто реально заслуживает. Едем дальше.
+5
0
+5
Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
-
+5
-1
+4
Ответ Тимур Жалолдинов
Комментарий скрыт
Сыграл в мяч, затем поскользнулся - за это удалять?)
+4
0
+4
Ответ Rocky Raccoon
Украли победу у «Ливерпуля».
Ничейная игра с небольшим преимуществом Арсенала. У Ливерпуля украли 80 лямов, сделала это Бенфика..
+7
-3
+4
Все остались при своих это называется)
+5
-1
+4
Ответ Доминатор3000
Арсенал отскочил. Пенальти+перекладина. В моменте с Эдегором,ну он подскользнулся,наверно из-за этого не дали. Типа равновесие потерял 🤔 Хороший матч. Едем дальше. P.S. Если Ливерпуль не возьмёт АПЛ,из-за разницы 3-6 очков,болельщики пойдут на штурм судейского корпуса 😂 Будет справедливо.
ерунду пишите, кроме этих 2х моментов вспомнить нечего у ливера. У АРСа больше было подходов
+5
-2
+3
Ответ Тимур Жалолдинов
Комментарий скрыт
Луиз сам пошел агрессивно в подкат и вылетел по своей вине. А в момент где нога поехала он все равно сначала сыграл в мяч
+3
0
+3
Ответ Serega Fart
Джонса почему-то удалили против петухов, тоже поскользнулся
Джонс даже в мяч не попал, и поскользнулся он после того, как начал лететь прямой ногой в голеностоп Биссума https://youtu.be/lniYWGWCV9I?si=_sPmkP-dqM9a7kFz&t=27
+3
0
+3
ничья справедлива, игра была равная. Могли назначить пеналь, тут Арсеналу повезло. Но Арсенал стал более психологически устойчив, были моменты, когда казалось, что Ливер начнет давить, Энфилд прогонит вперед и Арсенал поплывет, но нет, не дали слабину
+3
0
+3
Ответ Yoshiyuki Lewis
Гол Арсенала засчитали после ВАР Одегар играет рукой в своей штрафной-ВАР даже не смотрят
вар всегда смотрит, если они главного на просмотр не зовут это значит, что они не видели явной ошибки, а не то, что они не смотрели этот эпизод.
+2
0
+2
Ответ Фанат спорта01
а фол на хаверце не пенальти?
Конечно нет, чистый корпус, в таких матчах никогда за такое не поставят
+8
-6
+2
Ой, главный матч недели с очень удобным результатом был окончен.
+3
-1
+2
Ответ Grd Grd
Конечно нет, чистый корпус, в таких матчах никогда за такое не поставят
какой корпус?
момент Сака и Цимикаса был такой-же но болелы Ливера там требовали жёлтую,а здесь обычный корпус.
+3
-1
+2
Ответ gninnur esrever*
Да, кстати, поздравляю болел Арсенала. 40 очков. Снова не вылетим!
Из АПЛ вылетали и с 42 очками.
+2
0
+2
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