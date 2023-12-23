«Арсенал» остался 1-м в АПЛ после 18-го тура. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко, «Тоттенхэм» – на 4, «Сити» – на 6 при матче в запасе, «МЮ» – на 12, «Челси» – на 18
«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ после игры с «Ливерпулем».
Команда Микеля Артеты сыграла вничью с мерсисайдцами в 18-м туре чемпионата Англии (1:1). «Канониры» лидируют в турнирной таблице, набрав 40 очков.
«Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают от «Арсенала» на 1 балл и занимают 2-е и 3-е места соответственно. Четвертым идет «Тоттенхэм», имеющий в своем активе 36 очков.
«Манчестер Сити» расположился на пятой строчке – команда Пепа Гвардиолы провела на одну игру меньше, чем конкуренты, и набрала 34 балла.
«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 28 очков, «Челси» идет 10-м, набрав 22 балла и проведя на игру меньше.
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Пенальти+перекладина.
В моменте с Эдегором,ну он подскользнулся,наверно из-за этого не дали.
Типа равновесие потерял 🤔
Хороший матч.
Едем дальше.
P.S.
Если Ливерпуль не возьмёт АПЛ,из-за разницы 3-6 очков,болельщики пойдут на штурм судейского корпуса 😂
Будет справедливо.
Ты ошибся. Вникни в футбол.
40 очков.
Снова не вылетим!
Опять без победы на энфилде и опять без чашки, судя по приметам.
Ничья имени манси.
В первом тайме был лучше Арсенал, во втором мог выходить вперед Ливерпуль.
Закономерная ничья. Хотя не без скандалов…
момент Сака и Цимикаса был такой-же но болелы Ливера там требовали жёлтую,а здесь обычный корпус.