Тухель о том, что созванивался с защитником «Барсы» Араухо: «Не буду комментировать. Я созванивался со своей мамой, но об этом не написали»
Томас Тухель ответил на слухи о том, что он созванивался с Рональдом Араухо.
Вчера сообщалось, что тренер «Баварии» созванивался с защитником «Барсы» и убеждал его перейти в мюнхенский клуб.
«Я не буду комментировать это ни в каком ключе. Мы говорим только о наших игроках.
Я также разговаривал со своей мамой по телефону, и никаких сообщений об этом не было!» – сказал тренер «Баварии» Sky.
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Не буду комментировать. Я также созванивался с женой, но об этом никто ничего не говорит.
Вывод: звонок действительно был