Тухель о том, что созванивался с защитником «Барсы» Араухо: «Не буду комментировать. Я созванивался со своей мамой, но об этом не написали»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Томас Тухель Рональд Араухо Футбол

Томас Тухель ответил на слухи о том, что он созванивался с Рональдом Араухо.

Вчера сообщалось, что тренер «Баварии» созванивался с защитником «Барсы» и убеждал его перейти в мюнхенский клуб.

«Я не буду комментировать это ни в каком ключе. Мы говорим только о наших игроках.

Я также разговаривал со своей мамой по телефону, и никаких сообщений об этом не было!» – сказал тренер «Баварии» Sky.

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9 комментариев
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Я о том, что созванивался с любовницой:
Не буду комментировать. Я также созванивался с женой, но об этом никто ничего не говорит.
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Теперь все узнали, что маму Тухеля зовут Араухо
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Ответ igls54
Теперь все узнали, что маму Тухеля зовут Араухо
Брат Вини
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Ах ты жук. Руки прочь от нашего Араухо )))
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С Володькой Быстровым не созванивался?)
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Технично уклонился от ответа))
Вывод: звонок действительно был
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Эх,шутник.😀
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Тухель, твою мать, 1-5!
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