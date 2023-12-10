Тухель о том, что созванивался с защитником «Барсы» Араухо: «Не буду комментировать. Я созванивался со своей мамой, но об этом не написали»

Томас Тухель ответил на слухи о том, что он созванивался с Рональдом Араухо.

Вчера сообщалось, что тренер «Баварии» созванивался с защитником «Барсы» и убеждал его перейти в мюнхенский клуб.

«Я не буду комментировать это ни в каком ключе. Мы говорим только о наших игроках.

Я также разговаривал со своей мамой по телефону, и никаких сообщений об этом не было!» – сказал тренер «Баварии» Sky.

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